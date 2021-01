Un piéton portant un masque de protection passe devant un magasin GameStop dans le quartier Herald Square de New York le 27 novembre 2020. | Gabriela Bhaskar / Bloomberg / Getty Images

Comment un groupe de Redditors a fait monter en flèche l’action de GameStop, au grand dam des hedge funds qui ont tenté de le vendre à découvert.

Qui savait que la première grande histoire boursière 2021 serait… GameStop? Mais nous y voilà.

Il y a eu un boom du day trading et de l’investissement individuel au cours des derniers mois – une activité qui a souvent lieu ou qui fait l’objet de discussions sur des plateformes telles que Reddit et Robinhood plutôt que dans des arènes plus traditionnelles. Et une grande question au milieu de la frénésie a été de savoir à quel point les petits gars comptent vraiment. Bien sûr, les petits investisseurs négocient beaucoup, parfois au grand dam des institutions plus traditionnelles, mais sont-ils vraiment conséquents?

En ce qui concerne la saga GameStop, au moins, la réponse est oui. Une armée de traders sur le forum Reddit r / WallStreetBets a contribué à une hausse fulgurante du cours de l’action GameStop ces derniers jours, l’obligeant à arrêter le trading plusieurs fois et provoquant un mal de tête majeur pour les vendeurs à découvert qui parient contre elle et misent sur la baisse des actions.

Jim Cramer, célèbre investisseur et personnalité de CNBC, a qualifié le drame GameStop de «pression d’une vie. » Le chroniqueur d’opinion de Bloomberg, Matt Levine, a postulé qu’une explication possible de ce qui s’est passé pourrait être le «nihilisme total» de la part de la foule de Reddit, une histoire «peut-être mieux racontée avec une série d’émojis de fusée». Ou peut-être que l’un des modérateurs de WallStreetBets a mieux fait de Wired: « C’était un stock de meme qui a vraiment explosé. »

Il y a eu beaucoup de discussions sur la tendance du day-trading et cette nouvelle génération d’investisseurs jouant sur les marchés, dont beaucoup traitent les actions plus comme une rotation à la roulette que comme une stratégie à long terme pour créer de la richesse. On ne sait pas combien d’entre elles se penchent sur les fondamentaux sous-jacents des entreprises, ou si elles sont simplement «YOLO-ing» sur le marché.

Sur GameStop, la réponse est probablement un mélange. Il y a une analyse de rentabilisation raisonnable à faire pour (une partie) de l’évaluation du détaillant de jeux; il y a aussi un cas où tout cela a été assez amusant pour tout le monde – les trolls possibles de Reddit, les observateurs du marché, les commentateurs et certainement GameStop – à l’exception des vendeurs à découvert, qui ont fait un tour assez misérable.

«C’est dramatique, et vous ne voyez pas cette ampleur très souvent», a déclaré Nick Colas, le co-fondateur de DataTrek Research. «Mais quand ça arrive, c’est spectaculaire.»

Cela ne signifie pas que le cours de l’action de GameStop restera indéfiniment ou que la société se trouve soudainement dans une position parfaite. Mais s’il devait, par exemple, offrir plus de stock, il aurait probablement des acheteurs.

Une tentative d’expliquer ce qui se passe ici, pour les gens qui ne suivent pas du tout les marchés

Revenons un peu en arrière pour revenir sur les bases de ce qui se passe ici.

GameStop est un détaillant de jeux vidéo dont le siège social est à Grapevine, au Texas, qui exploite plus de 5 000 magasins. Entre la disparition des centres commerciaux et la pandémie, si vous oubliez que l’entreprise existe, ce serait juste. Mais c’est toujours là-bas, en camionnage. GameStop est devenu un jeu populaire parmi les vendeurs à découvert, qui sont essentiellement des investisseurs qui pensent qu’une action baissera. Dans la terminologie de Wall Street, ces investisseurs sont baissiers sur les perspectives d’une action. Encore une fois, des centres commerciaux mourants et une pandémie. Vous obtenez le raisonnement. (De plus, GameStop a eu une histoire difficile et fait face à une menace à long terme des téléchargements de jeux numériques.)

Bien que la frénésie d’achat autour de GameStop ait frappé ce mois-ci, celui-ci est en préparation depuis un certain temps. Brandon Kochkodin de Bloomberg a récemment expliqué comment GameStop, qui ne devrait même pas générer de bénéfices avant 2023, a vu son marché monter en flèche et ce que Reddit a à voir avec cela.

D’après le récit de Kochkodin, une affaire de taureau pour GameStop (essentiellement, un argument selon lequel son stock est bon) a commencé à apparaître sur WallStreetBets il y a environ deux ans et a, de temps en temps, bouillonné. Scion Asset Management, le hedge fund géré par Michael Burry, que vous connaissez peut-être Le grand court, a révélé qu’il occupait un poste dans l’entreprise, ce qui a inspiré une certaine confiance, puis Ryan Cohen, cofondateur de la société de commerce électronique pour animaux de compagnie Chewy, a révélé en août dernier qu’il détenait une participation importante dans GameStop. Plus tôt ce mois-ci, il a été ajouté à son conseil d’administration. Cela a été interprété comme positif pour GameStop.

Alors que Reddit et les commerçants de détail ont commencé à prendre connaissance de GameStop, ils ont également remarqué à quel point le stock était court – des informations généralement assez faciles à obtenir. Et ils ont trouvé un moyen que, s’ils agissaient tous ensemble, ils pourraient en quelque sorte visser le short et faire un profit en le faisant. Kochkodin pointe un message d’il y a quatre mois qui commence à tracer. Son sujet: «La faillite des investisseurs institutionnels pour les nuls, ft Gamestop.»

Comment une pression courte rend Reddit heureux et les vendeurs à découvert tristes

Le cours de l’action GameStop a grimpé en flèche de 400% par rapport à son niveau de début d’année, à moins de 20 $, à plus de 76 $ à la clôture du marché lundi. Cela a été extrêmement volatil, atteignant même plus de 150 $, en grande partie grâce aux Redditors et aux vendeurs à découvert qu’ils ont recherchés. WallStreetBets a une relation antagoniste avec les shorts – de nombreux commerçants de détail parient que les actions vont augmenter, pas baisser.

Beaucoup de fonds spéculatifs et d’investisseurs vendent GameStop, mais au centre de la saga actuelle se trouve Citron Research, qui est géré par le célèbre vendeur à découvert Andrew Left. La semaine dernière, Citron annoncé sur Twitter qu’il organiserait un événement diffusé en direct exposant le cas court contre GameStop et affirmant que les personnes qui achetaient le titre étaient des «ventouses à ce jeu de poker». Ils ont prédit que les actions reviendraient à 20 $. L’événement a été reporté, d’abord à cause de l’inauguration présidentielle, puis à cause des tentatives de piratage du Twitter de Citron. Finalement, ils ont sorti la vidéo, et la bataille a continué. La gauche a dit qu’il ne commenterait plus sur GameStop à cause de la «foule en colère» qui s’est formée contre lui et s’est plaint qu’il «n’avait jamais vu un tel échange d’idées de gens aussi en colère contre quelqu’un qui rejoigne l’autre côté du commerce.»

Les commerçants de détail ont été en mesure d’orchestrer ce que l’on appelle une courte pression contre Citron et les autres pari contre GameStop, ce qui fausse le short trade et fait monter le cours de l’action. (Ne vous inquiétez pas, nous vous expliquerons ce que c’est.)

Lorsqu’un hedge fund ou un investisseur court-circuite une action, il spécule essentiellement que son prix va baisser. Ils le font en empruntant, généralement à un courtier, des actions d’une action qui, selon eux, perdront de la valeur à une date déterminée, puis en les vendant au prix du marché. «C’est un jeu d’investisseur beaucoup plus sophistiqué», a déclaré Colas. « [The bet] doit fonctionner assez rapidement, car ce que vous ne voulez pas, ce sont vos actions à découvert à 10 $ et elles vont jusqu’à 100 $, car vous pouvez perdre plus de 100% du capital que vous déposez.

Lorsque vous vendez une action, vous devez à un moment donné racheter les actions que vous avez empruntées et les rendre. Si le commerce fonctionne, vous les achetez à un prix inférieur et vous gardez la différence. Mais si le prix de l’action augmente, cela ne fonctionne pas. À un moment donné, vous devez racheter les actions et les restituer, même lorsque le prix est plus élevé et que vous allez perdre de l’argent.

Ce qui se passe avec une pression courte, c’est que lorsque le prix de l’action à découvert commence à grimper, cela oblige les traders pariant qu’il tombera pour l’acheter, à essayer d’endiguer leurs pertes. Cela fait monter le prix de l’action encore plus haut, donc c’est un peu un double coup dur pour les shorts. Le pire des cas est, en théorie, illimité.

«La pression courte, c’est quand quelqu’un dit: ‘Oh, je sais que beaucoup de gars sont petits. Je vais aller longtemps et leur faire racheter le titre encore plus haut », a déclaré Colas.

Pour ajouter une autre couche à cela, une grande partie de l’activité autour de GameStop n’a pas consisté à acheter directement l’action, mais également à acheter des options d’achat, où ils parient essentiellement que cela augmentera. C’est compliqué, mais ce qu’il faut retenir, c’est que les achats d’options d’achat peuvent également avoir fait grimper le stock, car le teneur de marché qui vend ces options couvre en achetant plus d’actions. Et il y a eu beaucoup d’achats d’options, notamment parmi les day traders – les volumes ont grimpé en flèche, et un trader de WallStreetBets a affirmé avoir transformé 50000 $ en options de jeu de 11 millions de dollars.

Levine a résumé ici ce qui équivaut à un effet boule de neige:

Quelque chose a commencé le bal – le stock a augmenté pour une raison fondamentale ou émotionnelle ou pour une raison quelconque – puis la hausse des actions a forcé les vendeurs à découvert et les teneurs de marché d’options à acheter des actions, ce qui les a amenés à augmenter davantage, ce qui les a amenés à acheter plus. , etc.

Les shorts font définitivement mal: Melvin Capital Management, un fonds spéculatif pariant contre GameStop, est en baisse de 15% au cours des trois premières semaines de 2021 seulement, selon le Wall Street Journal. Il fallait appeler de l’aide.

«Ils sont plus intelligents que nous ne le pensons»

L’épisode GameStop est un mélange de facteurs sérieux et idiots – une partie des commerçants de détail démontrant un certain pouvoir réel sur le marché, une partie acceptant que cela n’a tout simplement aucun sens. On ne sait pas si GameStop a décollé parce qu’il s’agit d’un stock meme – un stock dans lequel l’intérêt est autant culturel ou social que financier – ou parce qu’il y a quelque chose dans l’analyse de rentabilisation. Il y a une analyse de rentabilisation, il y a un intérêt culturel; l’équilibre entre les deux dans la conduite du prix est indéterminé. Une partie de cela pourrait être essentiellement une blague. Ce qui est clair, c’est qu’une grande partie de ce qui se passe actuellement avec le stock n’est pas due à un redressement potentiel; c’est parce que le commerce est devenu viral.

«Cela n’a pas de sens commercial», a déclaré Doug Clinton, co-fondateur de Loup Ventures, à Bloomberg. «Cela a du sens du point de vue de la psychologie des investisseurs. Je pense qu’il y a une tendance où il y a un fort intérêt de détail pour ces types de traders à penser les actions différemment des investisseurs institutionnels en termes de ce qu’ils sont prêts à payer.

Les day traders ne sont guère un monolithe, y compris ceux de WallStreetBets, qui compte 2,2 millions de membres, ou comme ils se désignent eux-mêmes, «dégénèrent».

Mais ce n’est pas parce que c’est un épisode un peu étrange (et quelque peu inexplicable) qu’il ne signale pas des choses plus importantes qui sont importantes.

D’une part, il semble que la foule de WallStreetBets ait appris une tactique qu’elle peut reproduire en orchestrant de courtes pressions. « Ce qu’ils ont fait, c’est cibler de grandes positions courtes », a déclaré Cramer sur CNBC lundi. «Ils sont plus intelligents que nous ne le pensons. Ils recherchent ceux qui sont trop courts. »

Certains observateurs se sont demandé si ce qui s’est passé avec WallStreetBets et GameStop pourrait susciter un examen réglementaire et si cela pourrait être considéré comme une manipulation du marché. Colas a dit qu’il doutait qu’il y ait beaucoup de raisons pour cela ici. «Tout est connu. Il n’y a pas d’informations privilégiées ici », a-t-il déclaré. Si un hedge fund qui vend une action peut présenter une présentation et une vidéo sur les raisons pour lesquelles une entreprise est mauvaise, pourquoi des personnes au hasard ne se parlant pas sur Internet ne peuvent-elles pas expliquer pourquoi une entreprise est bonne?

Certes, sur le plan juridique, les esprits raisonnables peuvent être en désaccord.

L’un des modérateurs de WallStreetBets a évoqué l’impression que la communauté est «désordonnée et imprudente» dans un message de dimanche, tout en repoussant toute suggestion, il y a un effort organisé parmi les modérateurs pour promouvoir ou recommander un stock. « Je pense que ce qui se passe, c’est que vous avez un tel impact que ces gros chats craignent de devoir se lever et travailler pour gagner leur vie », a écrit le modérateur. «Certains de ces gars [who] traditionnellement utilisé les médias comme un outil pour manipuler le marché n’a pas réussi à remplir leurs poches et je veux maintenant vous accuser d’être des manipulateurs.

GameStop a été la tempête parfaite pour la tendance actuelle du commerce de détail. C’est un nom reconnaissable, il y a une analyse de rentabilisation pour cela, et il est devenu un mème. Et il est fortement court-circuité, ce qui ne peut qu’irriter la récente récolte de commerçants de détail qui souscrivent au mantra selon lequel «les actions ne font qu’augmenter».

Ce n’est pas la première fois que le day trading est devenu à la mode, ni la première fois que les day traders sont accusés – souvent à juste titre – d’être un peu imprudents. L’été dernier, plusieurs d’entre eux se sont entassés dans la faillite de Hertz, pour laquelle il n’y avait vraiment pas de bons arguments. Beaucoup d’entre eux traitent le trading comme un jeu, ce qui peut évidemment être dangereux. Mais il est difficile de s’en prendre à eux. De nombreux fonds spéculatifs, vendeurs à découvert, milliardaires et investisseurs institutionnels traitent également l’investissement comme un jeu. Et de temps en temps, ils sont tenus de perdre aussi, même pour les petits gars.