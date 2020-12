Plusieurs heures avant que les membres du groupe extrémiste les Proud Boys ne se heurtent à la police et aux opposants dans les rues de Washington, DC, le week-end dernier, le chef du groupe déambulait dans les couloirs du pouvoir.

« Invitation de dernière minute dans un lieu inconnu », a écrit Enrique Tarrio sur le site de médias sociaux Parler, en postant des photos sur les marches de la Maison Blanche.

La présence de Tarrio lors d’une tournée à la Maison Blanche montre comment ilet les Proud Boys se sont rapprochés du président Donald Trump via un groupe de rappel peu connu appelé Latinos for Trump.

Latinos for Trump se présente comme un réseau de partisans de la base qui fournit un soutien passionné lors des rassemblements Trump à travers le pays. Des photos sur les réseaux sociaux montrent les dirigeants du groupe assistant à des événements à la Maison Blanche et à Mar-a-Lago, côtoyant le vice-président Mike Pence, l’avocat personnel du président Rudy Giuliani et les fils de Trump Eric et Donald Jr.

Au milieu de tout cela se trouve Tarrio, qui sert de Latinos pour le chef de cabinet de Trump.

Tarrio a construit les Proud Boys en une armée de facto de combattants qui traversent le pays pour se battre, incendier les bannières Black Lives Matter et attaquer les manifestants antifa.

Dans les derniers jours de Trump, les Proud Boys ont évolué pour devenir le visage voyou du mouvement d’extrême droite, apportant leur soutien à tout, des allégations de fraude électorale de Trump aux théories du complot anti-vaccination.

Alors que les Proud Boys ont gagné en notoriété, Latinos for Trump a également vu son étoile politique monter.

Latinos pour la page Facebook de la présidente de Trump, Bianca Gracia, la montre assistant aux événements de la Maison Blanche en août 2019, octobre 2019 et avril 2020. Une photo de novembre 2019 montre Tarrio debout, souriant, à côté de Donald Trump Jr.

En novembre, Tarrio et d’autres dirigeants du groupe ont pris l’avion dans un jet privé pour assister au «Million MAGA March», un événement pro-Trump à Washington, DC

Le groupe a financé de tels voyages grâce à la gentillesse des donateurs, a déclaré Gracia.

« Il y a beaucoup de patriotes généreux là-bas », a-t-elle déclaré dans une interview. « Que puis-je dire? Nous avons été très chanceux. »

‘Reculez et restez debout’

Lors d’un débat avec le candidat présidentiel de l’époque, Joe Biden, en septembre, Trump a été pressé de dénoncer les Proud Boys. «Fiers garçons, prenez du recul et restez à l’écart», a-t-il dit, ravissant la base du gang avec ce qu’ils considéraient comme une approbation de l’une des personnes les plus puissantes du monde.

La phrase a été rapidement adoptée pour les mèmes, les chansons et les T-shirts vantés par les Proud Boys.

Quelques jours plus tard, dans l’émission de Fox News « Hannity », Trump a dénoncé les Proud Boys, en disant: « Je condamne le KKK. Je condamne tous les suprémacistes blancs. Je condamne les Proud Boys.

« Je ne sais pas grand-chose des Proud Boys, presque rien, mais je condamne cela », a-t-il ajouté.

Après le débat, l’administration Trump a cherché à se distancer de Tarrio et des Latinos pour Trump. Un porte-parole a déclaré au New York Times: « Cet individu n’est pas affilié à la campagne Trump, à la famille ou à notre coalition officielle Latinos pour Trump », faisant référence à une branche de la campagne portant le même nom que le groupe auquel Tarrio est impliqué.

Le Times a rapporté que la campagne avait envoyé aux Latinos pour Trump une lettre de « cesser et s’abstenir » en 2019 les avertissant de cesser de faire campagne.

Mais le message de mettre de la distance entre l’administration Trump et les Latinos pour Trump n’a apparemment pas été transmis aux membres de la famille de Trump.

En octobre, Gracia a posté une photo d’elle-même à côté de Tiffany Trump, l’une des filles du président, avec la légende: «Vous ne dites JAMAIS non à traîner avec Tiffany Trump dans sa cabane».

La tournée de la Maison Blanche de la semaine dernière était un « cadeau de Noël » pour les dirigeants du groupe, a déclaré Gracia.

la Maison Blanche n’a pas répondu à une demande de commentaire.

Gracia a déclaré que la visite avait été organisée par le biais de canaux ouverts à tous en postulant via un membre du Congrès. Elle a refusé d’indiquer par quel bureau du Congrès elle était passée.

Mais Gracia a également laissé entendre qu’elle avait utilisé des relations pour s’assurer que la tournée aurait lieu lorsque l’équipe Latinos for Trump serait déjà à Washington pour le rassemblement Trump.

«Nous avons reçu un peu d’aide des gens», a-t-elle dit.

Un criminel à la Maison Blanche

La visite de Tarrio à la Maison Blanche a soulevé une autre question: comment quelqu’un qui a purgé une peine dans une prison fédérale a-t-il pu accéder au manoir présidentiel?

En 2013, Tarrio a été reconnu coupable de plusieurs crimes pour avoir reçu et vendu des biens volés. Il a purgé 16 mois dans une prison fédérale. Son casier judiciaire remonte à 1982, lorsqu’il a été accusé de voies de fait graves en Floride.

Jonathan Wackrow, un ancien agent des services secrets qui dirigeait la division de la protection présidentielle du service, a déclaré que le bilan de Tarrio ne l’empêcherait pas automatiquement de participer à une tournée à la Maison Blanche.

Les services secrets procèdent à une vérification des antécédents de chaque visiteur de la Maison Blanche et d’autres endroits où le président est présent, mais ils ne décident pas qui entre, a déclaré Wackrow.

« Les services secrets n’invitent ni ne désinvitent personne de la Maison Blanche – c’est une fonction du personnel », a déclaré Wackrow. « De toute évidence, il (Tarrio) est un risque de réputation, pour une variété de facteurs, mais il n’y a rien qui serait immédiatement disqualifiant. »

Le seul moment où les services secrets interdisent l’entrée, c’est lorsque quelqu’un a un mandat en suspens, a déclaré Wacklow. Dans ces cas, l’agence arrêtera des personnes aux portes de la Maison Blanche, indépendamment des objections du personnel de la Maison Blanche.

Quelques heures après son admission à la Maison Blanche, les partisans de Tarrio ont été impliqués dans de violents affrontements à travers la capitale. Plusieurs personnes ont été poignardées lors des manifestations de la journée et des dizaines de personnes ont été arrêtées. Tarrio a affirmé qu’il avait brûlé une bannière Black Lives Matter, postant une photo à Parler le montrant agenouillé alors que d’autres tenaient des briquets.

Gracia a dit qu’elle n’était pas préoccupée par le passé de Tarrio. Elle a déclaré que les Proud Boys avaient toujours été polis et soutenaient son organisation chaque fois qu’elle les rencontrait lors de rassemblements et d’événements. Dans certains cas, le groupe a assuré la sécurité des manifestants pro-Trump, a-t-elle déclaré.

« Nous portons tous plusieurs casquettes », a déclaré Gracia. « Nous sommes tous des bénévoles et je ne dis pas aux gens quoi faire pendant leur temps libre »

Jet privé au rallye Trump

Le 13 novembre, Tarrio et l’équipe Latinos for Trump ont volé dans un jet privé de Houston à Washington, DC, pour assister à la « Million MAGA March », un rassemblement pro-Trump organisé pour protester contre les résultats des élections.

L’avion, un Gulfstream IV, peut accueillir 14 personnes. Starflite Management Group, la société qui en est propriétaire, facture 33 850 $ pour un vol aller simple de Houston à Washington.

Latinos For Trump a un comité d’action politique enregistré, mais les archives montrent que le groupe n’a levé que 14600 $ depuis son enregistrement en 2018.

Gracia a déclaré que Latinos for Trump était une organisation à but non lucratif enregistrée en Californie et au Texas, mais que le groupe n’avait pas déposé de documents auprès de l’IRS pour obtenir le statut d’exonération fiscale. Cela signifie que ce n’est pas une organisation 501 (c) (3) et n’a pas à divulguer quoi que ce soit sur ses finances.

D’où vient l’argent pour payer les Latinos pour que Trump et son chef de cabinet des Proud Boys se rendent à des événements politiques, le groupe bénéficie clairement de ses liens avec le cercle de Trump, a déclaré Joseph Lowndes, professeur de sciences politiques à l’Université de l’Oregon. qui a beaucoup écrit sur le groupe extrémiste.

« Certaines de ces figures plus sombres, ce sont un peu comme des entrepreneurs politiques », a déclaré Lowndes. « Tarrio est visiblement un escroc et un escroc, et fait partie d’une organisation violente d’extrême droite, mais il a vu une véritable ouverture et a vu de réels gains à faire, et il y est allé. »