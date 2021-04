Zhang Hong, un alpiniste chinois malvoyant de 46 ans, tente de gravir le mont Everest ce printemps, a annoncé une entreprise organisant son expédition. «S’il parvient à atteindre le sommet du mont. Everest, il sera la première personne malvoyante asiatique à gravir le plus haut sommet du monde », a déclaré vendredi à l’agence de presse Xinhua Dawa Steven Sherpa, directeur général d’Asian Trekking, l’une des principales sociétés organisatrices d’expéditions au Népal.

Auparavant, deux alpinistes malvoyants, l’Américain Erik Weihenmayer et l’Autrichien Andy Holze, avaient atteint le sommet du plus haut sommet du monde en mai 2001 et mai 2017, respectivement.

Selon les guides Sherpa, l’alpiniste chinois arrivé au Népal le 30 mars est parti pour le mont Everest le 3 avril.

Il a fait du trekking jusqu’au camp de base de la montagne et devrait l’atteindre dimanche.

«Son équipe comprend six chinois et six sherpas. Lors de l’ascension de l’Everest, quatre sherpas le soutiendront directement », a déclaré le PDG Sherpa.

Le plus haut sommet du monde a été un rêve pour de nombreuses personnes handicapées et certaines d’entre elles ont déjà réalisé leurs rêves en escaladant la montagne.

Sa hauteur a été légèrement augmentée à 8848,86 mètres lorsque les géomètres népalais et chinois ont mesuré et annoncé conjointement la nouvelle hauteur en décembre de l’année dernière.

Sherpa a déclaré que l’alpiniste chinois s’était entraîné dur ces trois dernières années.

Selon Asian Trekking, il a déjà conquis le Muztagh Ata, un sommet de 7 509 mètres dans la région chinoise du Xinjiang il y a deux ans.

Zhang est l’un des 244 grimpeurs qui ont obtenu des permis d’escalade pour le mont. Everest des autorités népalaises.

Bhisma Raj Bhattarai, officier de la section d’alpinisme au département du tourisme a confirmé à Xinhua que le grimpeur aveugle chinois et son équipe avaient reçu un permis cette semaine.

Selon le ministère du Tourisme, qui délivre des permis d’escalade, un total de 244 grimpeurs représentant 26 groupes ont obtenu des permis d’escalade pour le mont. Everest à partir de vendredi.

En janvier 2017, le gouvernement népalais avait décidé d’interdire aux doubles amputés, aux personnes sans bras et sans jambes et aux aveugles de tenter de gravir le plus haut sommet du monde.

Mais, en mars de la même année, la Cour suprême du Népal a ordonné de ne pas mettre en œuvre la restriction du gouvernement sur les personnes handicapées au sommet du mont. Everest.

En profitant d’une ordonnance du tribunal, l’alpiniste chinois Xia Boyu, qui a perdu les deux jambes à cause d’engelures sur le mont. L’Everest il y a plus de quatre décennies, a atteint le sommet du plus haut sommet du monde en mai 2018.

