Au moins 26 personnes sont mortes et 165 sont portées disparues après une inondation qui a frappé le nord de l’Inde dimanche. L’inondation a été provoquée lorsqu’une partie d’un glacier himalayen s’est rompue et a envoyé un mur d’eau et de débris en bas d’une montagne, emportant tout sur son passage.

Lundi, les sauveteurs tentaient de sauver 37 travailleurs de la centrale électrique qui restaient coincés dans un tunnel.

Plus de 2 000 membres de l’armée, des groupes paramilitaires et de la police ont pris part à des opérations de recherche et de sauvetage dans l’État de l’Uttarakhand, au nord du pays.

L’inondation a été causée lorsqu’une partie du glacier Nanda Devi s’est détachée dimanche matin, libérant de l’eau emprisonnée derrière.

«Tout a été emporté, les gens, le bétail et les arbres», a déclaré Sangram Singh Rawat, ancien membre du conseil du village de Raini, le site le plus proche du glacier, aux médias locaux, selon Reuters.

Voici ce qu’il faut savoir:

Comment se forment les glaciers?

Les glaciers commencent à se former lorsque la neige reste dans la même zone toute l’année, où suffisamment de neige s’accumule pour se transformer en glace, a déclaré le National Snow and Ice Data Center. Chaque année, de nouvelles couches de neige enterrent et compriment les couches précédentes.

La majeure partie de la glace glaciaire du monde se trouve en Antarctique et au Groenland, mais les glaciers se trouvent sur presque tous les continents, même en Afrique.

Un grand groupe de glaciers se trouve dans l’Himalaya, qui fait partie de la longue frontière nord de l’Inde. La catastrophe de dimanche s’est produite dans la partie ouest de l’Himalaya.

Comment un glacier éclate-t-il?

Les lacs proglaciaires, formés après le retrait des glaciers, sont souvent liés par des sédiments et des formations rocheuses. L’eau ou la pression supplémentaires, ou la faiblesse structurelle, peuvent provoquer l’éclatement des barrages naturels et artificiels, envoyant une masse d’eau de crue dévaler les rivières et les ruisseaux alimentés par le glacier.

Dans ce cas, Bruce Raup, scientifique du National Snow and Ice Data Center, a déclaré à USA TODAY que la cause de cette explosion semble être un glissement de terrain qui est entré en collision avec un glacier escarpé.

Il a dit que les environnements de montagne escarpés peuvent être dangereux pour un certain nombre de raisons, y compris le fait que la neige et la glace sur les pentes raides peuvent être instables et glisser de manière catastrophique. En outre, les pentes de roches et de sol, qui subissent des cycles de gel / dégel, peuvent être instables et peuvent se libérer, en particulier pendant les cycles de dégel, a déclaré Raup.

Le réchauffement climatique est-il impliqué?

Les experts ont déclaré que la catastrophe pourrait être liée au réchauffement climatique, et une équipe de scientifiques a été transportée sur le site lundi pour enquêter exactement sur ce qui s’est passé.

La géologue Dwarika Dobhal, de l’Institut de Wadia de géologie de l’Himalaya, a déclaré au Guardian que « le changement climatique rendra ces événements plus courants ».

Des températures élevées associées à moins de chutes de neige peuvent accélérer la fonte, ce qui peut amener l’eau à atteindre des niveaux dangereux.

«La plupart des glaciers de montagne du monde étaient beaucoup plus gros dans le passé et ont fondu et rétréci de façon spectaculaire en raison du changement climatique et du réchauffement planétaire», a déclaré Sarah Das, scientifique associée à la Woods Hole Oceanographic Institution.

Quelque 3 millions de piscines olympiques remplies d’eau fondent chaque année des glaciers de l’Himalaya, selon une étude de 2019, et le changement climatique en est la principale cause.

Depuis le début du XXe siècle, à quelques exceptions près, les glaciers du monde entier reculent à un rythme sans précédent, a déclaré le National Snow and Ice Data Center.

Peut-on prévoir les inondations glaciaires?

Des inondations glaciaires mortelles ou très destructrices se sont produites au Pérou et au Népal. Au Pérou, en 1941, 6000 personnes sont mortes lorsqu’un lac glaciaire a éclaté à travers son barrage, inondant la ville de Huaraz en contrebas.

Un certain nombre de zones à risque d’éclatement des glaciers ont été identifiées dans le monde entier, notamment dans l’Himalaya et dans les Andes en Amérique du Sud.

Mais si la surveillance est possible, l’éloignement de la plupart des glaciers présente des défis.

«Il existe de nombreux glaciers et lacs endigués par les glaciers à travers l’Himalaya, mais la plupart ne sont pas surveillés», a déclaré Das. «Beaucoup de ces lacs se trouvent en amont de vallées fluviales escarpées et peuvent causer des inondations extrêmes lorsqu’ils se brisent. Là où ces inondations atteindront des régions habitées et des infrastructures sensibles, les choses seront catastrophiques. »

Contribuer: The Associated Press