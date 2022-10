Comment un garçon, poignardé à la tête et abattu deux fois, a survécu

Dans une crèche du nord-est de la Thaïlande, 36 personnes, dont 24 enfants d’âge préscolaire, ont été tuées alors qu’elles faisaient la sieste jeudi. Un enfant de trois ans, Paveenut Supolwong, surnommé Ammy, a réussi à survivre au massacre le plus meurtrier de Thaïlande. Elle dormait profondément face à un mur avec la couverture couvrant son visage, ont informé les parents de l’enfant.

Attaque d’un jardin d’enfants en Thaïlande : au moins 30 personnes sont mortes, dont 23 enfants. Sincères condoléances à leurs familles. Ils vivent l’enfer maintenant. pic.twitter.com/W8JsyMJOuB — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) 6 octobre 2022

Un garçon, Sumaee, serait également la deuxième personne à s’être échappée après que l’ancien policier Panya Kamrap ait perpétré le massacre le plus meurtrier de Thaïlande alors qu’il faisait irruption dans une garderie de la ville rurale d’Uthai Sawan. Selon le Daily Star, lors de l’attaque, le garçon a été poignardé et a reçu deux balles dans la tête, mais a miraculeusement survécu après que deux neurochirurgiens qualifiés aient retiré les balles.

Joy, la mère de Sumaee, s’adressant à Sky News devant l’unité de soins intensifs de l’hôpital Nong Bua Lamphu, a déclaré que son mari avait repéré leur enfant transporté par une équipe de secours dans une ambulance. “Je tenais sa jambe et ses pieds dans l’ambulance pour l’encourager”, a déclaré Joy.

Les responsables ont informé que l’agresseur avait été renvoyé du service de police dans une affaire liée à la drogue, puis s’était suicidé après avoir tué sa femme et son fils. Les premières photos prises par les personnes arrivées sur place montraient les corps de petits enfants allongés dans des couvertures sur le sol de l’école, qui se reposaient l’après-midi. On a vu sur les photos qu’il y avait des coupures et des marques de balles sur la tête de Sumaee et qu’il était couvert de sang.

Dans un enregistrement vidéo, la porte vitrée devant le bâtiment a été brisée et du sang éclaboussé sur le sol. Dans la vidéo, les membres de la famille des enfants ont été vus en train de pleurer à l’extérieur du bâtiment de la garderie. Une photo publiée en ligne montrait des matelas tachés de sang allongés sur le sol et des murs décorés de lettres colorées dans une salle de garderie.

