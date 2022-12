Comment un flic suicidaire du 11 septembre a été sauvé par un «ange» la veille de Noël dans une histoire incroyable qui fait écho à It’s A Wonderful Life

Un flic du NYPD aux prises avec des pensées suicidaires à la suite du 11 septembre a déclaré que sa vie avait été sauvée par un “ange” la veille de Noël dans une histoire réconfortante rappelant le film classique, It’s A Wonderful Life.

Le 24 décembre 2001, Dean Simpson, alors âgé de 35 ans, est monté à bord d’un train pour le nord de l’État de New York avec la bible de son défunt père dans une poche et son vieux revolver dans l’autre.

Dean Simpson était déterminé à mettre fin à ses jours le 24 décembre 2001, mais ses plans ont été involontairement déraillé par un étranger compatissant Crédit : Avec l’aimable autorisation de Dean Simpson

Son histoire réconfortante rappelle le film classique de 1947 “It’s A Wonderful Life” Crédit : document

L’officier de police, qui avait été partiellement handicapé à la suite d’une fusillade en 1993, était tombé dans un état de dépression et d’alcoolisme persistants après avoir perdu son père d’un cancer en juin et des dizaines de ses collègues lors des attentats du World Trade Center en septembre.

Incapable de supporter l’idée de passer Noël seul, Simpson était déterminé à mettre fin à ses jours avant minuit.

Il est monté à bord du train à Penn Station pour Albany. De là, Simpson prévoyait de prendre un taxi jusqu’à Black Mountain et de se suicider dans un endroit isolé surplombant le lac George.

Mais le plan de Simpson serait involontairement déjoué par un sympathique étranger dans la soixantaine, qui a entamé une conversation joyeuse avec lui peu de temps après que le train ait quitté la gare.

La femme, serrant un sac Gucci et portant une écharpe rouge, s’assit à côté de Simpson et lui adressa un sourire que le flic perdu ne lui rendit pas.

La dernière chose que Simpson voulait, comme il le rappelle dans son livre, The Blue Pawn: A Memoir of an NYPD Foot Soldier, était d’engager une conversation avec la femme.

Cependant, apparemment pas découragée par les tentatives de Simpson de l’ignorer, la femme se tourna vers lui et lui demanda “N’est-ce pas joli?”, Désignant les arbres enneigés qui défilaient devant leur fenêtre.

Simpson n’a pas répondu. Mais encore et encore, la femme réfléchissait toujours, lui disant à quel point elle aimait les vacances et à quel point New York était belle à cette période de l’année.

L’ÉTRANGER COMPATISSANT

De plus en plus en colère à chaque remarque qui passe, Simpson a déclaré qu’il envisageait de se jeter par la fenêtre du train plutôt que d’endurer les divagations joviales de la femme pendant tout le trajet de deux heures et demie à venir.

La femme tenterait à nouveau de faire sortir Simpson de son silence, lui demandant ce qu’il aimait le plus dans la ville. Simpson a déclaré que la grossièreté de sa réponse l’avait même choqué.

“J’aime l’anonymat”, a-t-il rétorqué à la femme.

“J’adore le fait que dans une ville de plus de 8 millions d’habitants, je puisse passer des jours sans parler à personne et ne pas avoir l’impression d’avoir raté une seule chose. Cependant, ce que j’aime le plus à New York, c’est d’être laissé seul.

Surprise, la femme a regardé Simpson et était visiblement bouleversée.

Simpson a déclaré qu’il avait été immédiatement submergé par des sentiments de culpabilité et de honte pour avoir parlé à la femme comme il venait de le faire.

Il a présenté des excuses hâtives à la femme et, à son grand soulagement, elle les a acceptées.

Elle s’est ensuite présentée à lui comme étant Erin, une grand-mère de Saratoga.

Erin a raconté à Simpson comment elle avait perdu son mari, un médecin, quelques années plus tôt.

Elle a aussi été médecin, lui a-t-elle dit, mais a abandonné la pratique à la naissance de ses enfants.

UNE OREILLE PRÊTEE

Lentement, au cours du voyage, Erin a récupéré des informations de Simpson sur sa propre vie.

Comme cela faisait si longtemps qu’il n’avait parlé avec personne de quoi que ce soit d’important, Simpson a déclaré qu’il s’étouffait périodiquement en parlant avec Erin, ému par sa gentillesse.

Il a raconté à l’inconnu son enfance à Brooklyn, passée avec son père James, un détective du NYPD, et son frère, et comment il a perdu sa mère, une alcoolique, alors qu’il n’avait que sept ans.

Il a également raconté l’incident de 1993 qui l’aurait rendu invalide.

Simpson était en patrouille pour la troisième division de Midtown le long de la 12e avenue lorsqu’il s’est approché de deux hommes cagoulés qui agissaient de manière suspecte. L’un des hommes a sorti une arme à feu et, alors que Simpson se précipitait sur l’arme, celle-ci a explosé, lui brisant les jointures et le laissant définitivement blessé.

Il a également raconté à la femme son combat contre l’alcoolisme; comment il s’est réveillé d’un sommeil ivre pour découvrir que les tours jumelles s’étaient effondrées; comment il a assisté aux funérailles de 23 officiers tombés au combat qu’il a appelés des amis dont la vie a été revendiquée dans des attentats.

Simpson a déclaré que les larmes lui montaient aux yeux lorsque la femme lui touchait occasionnellement le bras, dans une tentative compatissante de le réconforter.

Peu de temps avant l’arrivée du train à Albany, la femme s’est excusée. Elle revint quelques instants plus tard avec un bout de papier rose qu’elle tendit à Simpson.

“Je ne sais pas où tu vas,” lui dit-elle, “mais quand tu y seras, lis ceci.”

Le couple a partagé un câlin avant qu’Erin ne s’éloigne.

Simpson a poursuivi son plan en prenant un taxi pour Black Mountain, où il a marché le long du sentier de deux milles et demi, réfléchissant à sa vie.

Au sommet, il sortit de sa poche la Bible de son père. Un petit bout de papier s’en est échappé, sur lequel son père avait marqué son passage préféré : Corinthiens 10 :13.

‘LA VIE EST UN CADEAU’

Simpson a pensé que la note était étrange. 10h13, se souvenait-il, était un code de police pour un officier ayant besoin d’assistance.

Il a lu le passage et absorbé ses messages de salut, ne se sentant plus seul.

Simpson a ensuite sorti le bout de papier rose qu’Erin lui avait remis.

Elle y avait écrit : « Dean. La vie est un cadeau à partager. Ne perds jamais espoir ! Joyeux Noël, Erin.

Il baissa les yeux sur les paroles de l’aimable étranger et ressentit un changement en lui-même – ce qui, à la réflexion, il considérerait comme un sens renouvelé de son objectif.

Simpson a vidé la chambre de l’arme de son père et l’a jetée de la montagne.

Il est ensuite redescendu sur le sentier avec les mots d’Erin résonnant encore dans ses oreilles.

Elle avait raison, pensa-t-il : il avait reçu un cadeau et il était temps pour lui de le partager.

Au cours des deux années qui ont suivi, Simpson a renoncé à l’alcool et a déménagé à Delray Beach, en Floride, où il s’est lancé dans le travail bénévole pour aider les anciens combattants traumatisés à reconstruire leur vie.

En 2010, il rencontre l’amour de sa vie et l’épouse quatre ans plus tard.

C’EST UNE VIE MAGNIFIQUE

Simpson n’a pas croisé la route d’Erin depuis, même s’il dit qu’il pense encore souvent à elle et à la gentillesse qu’elle lui a témoignée.

Il garde maintenant sa note et la bible de son père sur sa commode, les lisant toutes les deux de temps en temps.

« Les anges sont autour de nous », écrit-il dans son livre. “Les gens parlent d’actes de gentillesse. Nous ne réalisons peut-être pas combien d’entre eux nous sont accordés chaque jour.”

L’histoire remarquable de Simpson a une ressemblance frappante avec le film de 1947, It’s A Wonderful Life, qui voit l’homme d’affaires déprimé George Bailey envisager de se suicider la veille de Noël.

Alors que George est sur le point de sauter d’un pont, un ange gardien nommé Clarence le confronte et lui montre à quoi ressemblerait sa ville natale s’il n’avait pas été pour toutes ses bonnes actions au fil des ans.

Toute personne ayant des pensées suicidaires doit contacter la National Suicide Prevention Lifeline pour un soutien confidentiel au 1-800-273-8255.

Simpson est photographié avec son père décédé d’un cancer en juin 2001 Crédit : Avec l’aimable autorisation de Dean Simpson

Une copie de la note d’Erin est montrée ci-dessus. Simpson n’a jamais eu son nom de famille Crédit : Avec l’aimable autorisation de Dean Simpson