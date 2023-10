Comment un festival de musique transe en Israël s’est transformé en massacre

Commentez cette histoire Commentaire

Les premières roquettes ont été tirées juste avant l’aube, traversant le ciel au-dessus de milliers de fêtards qui avaient dansé toute la nuit lors d’un festival de musique transe – présenté comme un événement célébrant « les amis, l’amour et la liberté infinie ». Au début, certains ravers n’ont pas remarqué le bruit des explosions au-dessus de la musique percutante. D’autres, habitués aux roquettes lancées depuis Gaza, les ont ignorées.

« Nous avons entendu des sirènes et des roquettes, des tonnes de roquettes », a déclaré Millet Ben Haim, 27 ans, qui assistait au festival avec un groupe d’amis, posant avec l’un d’entre eux quelques minutes avant l’attaque et tirant la langue devant la caméra.

Une voix résonnait dans les haut-parleurs au-dessus des scènes sous tente et de la zone de détente que les organisateurs ont décrite comme un « terrain de jeu pour adultes ».

« Les gars, nous avons une alerte rouge », prévint la voix. « Alerte rouge. »

La foule a commencé à quitter les scènes couvertes, plus confuse que paniquée. Ils portaient des ponchos ou des guirlandes lumineuses, certains bourdonnant encore des drogues récréatives qui, selon les fêtards, alimentaient la rave.

Des bruits de coups de feu apparents se font entendre et au moins sept éclairs blancs apparaissent lors d’une rave dans le sud d’Israël au petit matin du 7 octobre. (Vidéo : @ntnoamtal via Instagram)

Puis les coups de feu ont commencé.

Le Tribu de Nova Le festival de musique transe a été l’une des premières cibles des militants du Hamas lorsqu’ils ont lancé leur attaque sans précédent contre Israël aux premières heures du samedi matin, envahissant la zone du concert, tirant sur la foule et prenant autant d’otages que possible.

Au moins 600 personnes ont été tuées à travers le pays lors de cette attaque surprise. Des dizaines de personnes sont toujours portées disparues, selon les Forces de défense israéliennes ; Les médias israéliens estiment ce chiffre à plus de 100. Le Hamas affirme que des otages sont détenus dans des tunnels et d’autres lieux sécurisés à Gaza. On ne sait toujours pas combien d’entre eux ont été retirés du festival. Les organisateurs n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Les forces israéliennes ont commencé dimanche à collecter les morts sur le site de la rave, près du kibboutz Reim. Les soldats ont déposé les corps à l’arrière d’un grand camion réfrigéré garé à côté de centaines de voitures abandonnées par les fêtards. Dans une clairière, les carcasses de véhicules incendiés gisaient à côté de tentes abandonnées, de tapis de camping et de glacières.

Des proches recherchant les disparus à un carrefour voisin ont déclaré que plus d’un millier de personnes étaient présentes à l’événement lorsque les militants ont attaqué.

Les participants n’avaient reçu le lieu exact du festival que le jour de la fête. « L’événement se déroulera dans un site naturel puissant, rempli d’arbres, d’une beauté époustouflante et organisé pour votre commodité, à environ une heure et quart au sud de Tel Aviv », ont-ils déclaré aux acheteurs de billets avant la conférence.

Le site du festival se trouvait à seulement cinq kilomètres de la clôture qui sépare Israël de la bande de Gaza et de ses millions de personnes assiégées. Il a été demandé aux ravers de ne pas apporter d’armes à feu ou d’objets pointus sur le terrain du festival. Ils étaient fatigués et sans défense, piégés dans un espace vaste et ouvert qui offrait peu de cachettes.

« Nous avons commencé à courir ; nous ne savions pas où aller », a déclaré Ben Haim. « Personne ne savait quoi faire. »

Une vidéo montre des fêtards se dispersant tôt le matin du 7 octobre au festival de musique de transe Tribe of Nova en Israël après que les militants du Hamas l’ont envahi. (Vidéo : Millet Ben Haim)

Elle aperçut au loin les militants qui se rapprochaient à pied.

«Certaines personnes ont essayé de monter dans leur voiture et de s’enfuir», a-t-elle déclaré. « La plupart des gens qui sont restés ont été kidnappés ou assassinés. »

« J’ai pris les clés de voiture d’un de mes amis qui étaient vraiment gaspillées, j’ai fait monter autant de personnes que possible dans la voiture et j’ai commencé à conduire comme une folle », a-t-elle déclaré. Mais des tirs ont été lancés sur des voitures sur les routes et il y avait des hommes armés partout, a-t-elle expliqué.

Ben Haim et ses amis ont sauté et ont commencé à courir à travers les champs.

« Dans chaque direction dans laquelle nous courions, de plus en plus de gens nous tiraient dessus ; nous avons couru pendant deux heures pour tenter de nous échapper. Nous avons commencé à ramper dans les buissons. Finalement, j’ai réalisé que je ne pouvais plus courir.

Elle, ses amis et un étranger se sont allongés dans un buisson et se sont couverts de feuilles.

Une vidéo montre des fêtards se dispersant tôt le matin du 7 octobre au festival de musique de transe Tribe of Nova en Israël après que les militants du Hamas l’ont envahi. (Vidéo : Millet Ben Haim)

« Nous sommes restés silencieux et avons essayé de joindre la police et les gens pour nous aider. La police a dit qu’elle ne pouvait pas nous aider car trop de personnes avaient été kidnappées.

Noa Argamani, 25 ans, se cachait également dans les buissons avec son petit ami Avinatan Or, 29 ans, qui a envoyé un message au père d’Argamani vers 10 heures du matin pour lui faire savoir qu’ils étaient en sécurité.

Le couple essayait de le rassurer, a déclaré Shlomit Marciano, 25 ans, un ami d’enfance d’Argamani. C’est le dernier message que la famille a reçu.

Samedi, ils ont vu le couple dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux palestiniens. Il montre Argamani en train de crier alors qu’elle est séparée de son petit ami et emmenée à moto.

Ou semble avoir les mains liées et est poussé par plusieurs jeunes hommes.

« Vous pouvez absolument voir que c’était elle », a déclaré Marciano, qui vit chez les parents d’Argamani. « Je pense que je ne l’ai pas encore pleinement accepté ; J’ai dormi dans son lit la nuit dernière. C’est fou. »

Argamani avait envisagé de ne pas se rendre au festival, mais pas pour des raisons de sécurité. « Si elle savait que c’était tendu en ce moment, alors je pense qu’elle ne serait pas partie, mais nous ne savions rien », a déclaré Marciano. « Elle n’en était pas sûre parce que c’était loin et cher. Je lui ai dit : « Vas-y, tu es jeune ». Je le regrette. »

Une vidéo ultérieure semble montrer Argamani retenu captif, assis sur des coussins dans une pièce au sol carrelé, sirotant une bouteille d’eau. « Au moins, nous savons qu’elle est en vie », a déclaré Marciano.

La famille de Shani Louk n’a pas cette assurance. La jeune femme de 22 ans a posé pour un selfie dans un miroir juste avant de se séparer pour la rave, ses longues dreadlocks partiellement recouvertes par un foulard, l’air timide sur le côté, les paupières recouvertes d’eye-liner.

« Elle adorait faire la fête », a déclaré son cousin Tom Weintraub Louk, 30 ans. Les membres de la famille ont désespérément tenté de joindre Louk et son petit ami mexicain après l’annonce du débordement du festival.

Mais ensuite, ils ont vu la vidéo mise en ligne.

« Nous l’avons reconnue grâce à ses tatouages ​​et elle a de longues dreadlocks », a déclaré Louk.

Dans la vidéo, la femme est face contre terre dans le camion avec quatre militants, apparemment en train de défiler à travers Gaza. L’une se tient les cheveux tandis qu’une autre lève une arme en l’air et crie : « Allahu akbar ! » Une foule suit le camion et l’acclame. Un garçon lui crache dans les cheveux.

Alors que son cousin semble sans vie, la famille attend toujours des nouvelles. « Nous avons une sorte d’espoir », a déclaré Louk.