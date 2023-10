Comment un festival de musique israélien « amour et paix » s’est terminé par un massacre après l’attaque du Hamas – National

Nick Zhiharev était l’un des milliers d’Israéliens qui ont assisté à un festival de musique nocturne près de la frontière entre Israël et Gaza. L’événement a été présenté comme une célébration « des amis, de l’amour et de la paix ».

Cela s’est terminé par un massacre.

Juste après l’aube samedi, Zhiharev a repéré ce qu’il pensait initialement être des feux d’artifice volant dans le ciel.

« Mais ensuite j’ai dit à mon ami : ‘Je pense que nous allons nous faire bombarder.’ Et puis dès que j’ai dit ça, la musique s’est arrêtée », a-t-il déclaré.

Zhiharev et d’autres l’ont pour la plupart ignoré. Les Israéliens sont habitués à voir des roquettes tirées depuis Gaza, dont la grande majorité sont abattues par le système de défense aérienne israélien Iron Dome.

Zhiharev, qui a passé plusieurs années à Toronto lorsqu’il était adolescent, a déclaré qu’il n’était pas trop inquiet. Jusqu’à ce qu’il entende les coups de feu.

L’histoire continue sous la publicité

« On pouvait entendre (les balles) ricocher sur les voitures. C’était comme un Appel du devoir scène. Il y avait des tirs partout », a déclaré Zhiharev.

« Je me sentais comme une proie fuyant un prédateur. »

Le festival de musique de transe Tribe of Nova, près du kibboutz Reim, a été l’une des premières cibles des militants du Hamas lorsqu’ils ont lancé leur attaque contre Israël le 7 octobre 2023. (Crédit : Nick Zhiharev).

Nick Zhiharev



Des hommes armés de Gaza sont apparus sans sommation et ont commencé à tirer sans discernement sur la foule.

Le festival de musique a été l’une des premières cibles des militants du Hamas alors qu’ils lançaient leur attaque coordonnée sans précédent contre Israël, envoyant les fêtards paniqués se précipiter dans toutes les directions.

Beaucoup ne s’en sont pas sortis. Certains ont tenté de s’enfuir à bord de leur voiture mais se sont retrouvés coincés entre d’autres véhicules et ont été abattus dans leur siège auto. Les équipes de secours bénévoles ont jusqu’à présent récupéré plus de 260 corps sur les lieux.

D’autres ont été kidnappés et sont désormais retenus en otage par le Hamas.

L’histoire continue sous la publicité

Assis à la table de la cuisine de l’appartement familial à Rishon le Sion, Zhiharev a parcouru sur son téléphone des photos de jeunes visages souriants, des participants au festival aujourd’hui portés disparus, dont plusieurs de ses amis.

« Très probablement mort ou kidnappé », dit-il, parlant à peine plus bas qu’un murmure.

Assis à la table de la cuisine dans l’appartement de sa famille à Rishon le Zion, Nick Zhiharev montre au correspondant de Global News, Jeff Semple, des photographies des participants au festival qui ont désormais disparu, dont plusieurs de ses amis. (Nouvelles mondiales).

Actualités mondiales



L’ancien joueur de football universitaire américain de 28 ans a réussi à s’échapper à pied. Il a couru pendant quelques heures avant de finalement se réfugier dans une grange.

Il a fallu plusieurs heures, a-t-il déclaré, avant de voir un membre de l’armée israélienne.

« Nous étions censés être une armée aussi forte », a-t-il déclaré. « Où étions nous? »

Après avoir été prise au dépourvu, l’armée israélienne riposte durement, mobilisant des milliers de réservistes et déclarant officiellement l’état de guerre.

L’histoire continue sous la publicité

Leurs cibles à Gaza comprenaient une mosquée et un immeuble d’habitation. Israël a accusé le Hamas d’utiliser des civils comme boucliers.

Le feu et la fumée s’élèvent à la suite d’une frappe aérienne israélienne, dans la ville de Gaza, le dimanche 8 octobre 2023. Certains Canadiens disent qu’ils sont coincés en Israël au milieu de combats meurtriers alors que les compagnies aériennes annulent leurs vols et arrivent à l’ambassade du Canada un week-end férié. s’avère difficile. LA PRESSE CANADIENNE/AP/Hatem Moussa.

OB



À la mode maintenant Israël fait face à un « tremblement de terre » en matière de sécurité et à une « bataille pour la survie nationale », selon un expert

Le bilan des morts en Israël s’alourdit alors que l’armée américaine adopte une « posture de dissuasion »

Sabreen Abu Daqqa est restée coincée sous les décombres à Gaza pendant des heures, après qu’une roquette israélienne a frappé sa maison. Lorsqu’elle a finalement été secourue, elle a appris que trois de ses enfants avaient été tués et qu’un autre manquait.

« J’étais à la maison et soudain, on a entendu un bruit et tout nous est tombé sur la tête, mes enfants étaient à côté de moi », a-t-elle raconté, les larmes coulant sur ses joues.

Les pertes s’élèvent des deux côtés à des niveaux effroyables jamais vus depuis des décennies. Dimanche, au moins 700 Israéliens ont été tués. Les frappes aériennes israéliennes ont tué plus de 400 personnes, dont 20 enfants.

«Cela semble sans précédent. Cela ne semble pas réel », a déclaré l’Israélo-Canadienne Jess Burke. Elle vit à Toronto et est venue en Israël la semaine dernière pour se marier. Leur lune de miel fut de courte durée.

L’histoire continue sous la publicité

L’Israélo-Canadienne Jess Burke vit à Toronto et est venue en Israël pour se marier. Leur lune de miel a été interrompue par l’attaque du Hamas. (Avec l’aimable autorisation de Jess Burk).

Jess Burke



« Je me suis réveillée à 7 heures du matin lorsque mon père frappait à la porte, nous faisant savoir que les sirènes de raid aérien s’étaient déclenchées », a-t-elle déclaré.

Elle et sa famille élargie se sont abritées pendant des heures samedi dans une petite pièce en béton, alors que des explosions et des coups de feu grondaient à l’extérieur.

« Je suis un survivant de l’Holocauste de la troisième génération. Et aujourd’hui, nous avons des rapports selon lesquels il s’agit du plus grand nombre de Juifs assassinés en un seul jour depuis l’Holocauste », a-t-elle déclaré à Global News à Jérusalem.

« Cela semble industrialisé. C’est un massacre.