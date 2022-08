Comment un festival de lanternes à Six Nations, en Ontario, présenté comme une « soirée magique » à Toronto, s’est transformé en « chaos »

Alors que Hibba Asim et ses amis étaient en route samedi soir pour The Lights Festival – qui a été annoncé par son organisateur basé aux États-Unis comme se déroulant dans la région de Toronto – la jeune fille de 16 ans a déclaré qu’elle imaginait une scène hors du Disney film Emmêlé.

“Toutes les lanternes se lèvent, et c’était vraiment joli dans le ciel et il fait noir, et vous voyez toutes ces belles lanternes. J’avais vraiment hâte de voir ça”, a déclaré Asim, de Milton, en Ontario, à CBC Hamilton.

Au lieu de cela, elle s’est retrouvée dans une zone qui ressemblait à «au milieu de nulle part» sans service de téléphonie cellulaire avant de devoir faire demi-tour et conduire plus d’une heure pour retourner à Mississauga avec ses amis.

Les participants avaient reçu des instructions pour se rendre dans une ferme des Six Nations de la rivière Grand, la communauté des Premières Nations située à plus de 100 kilomètres du centre-ville de Toronto. Certains sont arrivés sur place et ont pu participer, mais la police locale en a refoulé d’autres comme Asim.

“C’était juste décevant et vous vous sentiez dévasté”, a-t-elle déclaré, ajoutant qu’elle et ses deux amis avaient dépensé un total d’environ 190 $ en billets.

Asim fait partie des nombreuses personnes indignées par ce qui s’est passé samedi et demande des réponses aux organisateurs. Ils comprennent ceux qui n’ont pas pu y assister et les résidents locaux qui disent que l’événement n’aurait jamais dû avoir lieu.

La police des Six Nations a déclaré mardi matin qu’elle enquêtait sur l’événement “non autorisé” et que des accusations étaient en instance.

Le manque de communication frustre les détenteurs de billets

L’événement a été annoncé comme une “soirée magique” à partir de 18 h HE dans la région de Toronto. Cela faisait partie d’une série d’événements qui se déroulaient dans des villes des États-Unis et du Canada où les gens lançaient dans le ciel des lanternes en papier de riz, éclairées par une flamme au milieu.

La ville de Toronto a confirmé que les lanternes célestes sont interdites à Toronto, “car elles relèvent de la section de brûlage à ciel ouvert du Code de prévention des incendies de l’Ontario”, a déclaré la ville dans un courriel à CBC.

On ne sait pas combien de personnes ont acheté des billets ou prévu d’assister à l’arrêt de l’Ontario, mais la dernière publication Instagram de l’événement a reçu plus de 800 commentaires lundi soir, des dizaines d’entre eux disant qu’ils étaient là ou s’étaient rendus sur place.

Krista Chiaromonte, qui s’est rendue aux Six Nations depuis Woodbridge, en Ontario, a déclaré avoir payé 122 $ pour deux billets.

Elle a dit qu’elle s’était retrouvée coincée dans la circulation sur le chemin de l’événement.

“De l’autre côté de la route, nous avons entendu des gens baisser leurs fenêtres en disant:” Oh, c’est annulé “”, a déclaré Chiaromonte.

Asim a déclaré que la police avait été installée sur une route à l’extérieur de la ferme, demandant aux personnes en voiture de partir. Elle a dit que la police leur avait dit que l’événement avait été annulé.

Terri Monture, qui vit à côté de la ferme où l’événement devait avoir lieu, avait des préoccupations différentes concernant l’événement, affirmant qu’il était problématique lors de sa dernière tenue au même endroit en 2019.

“Les gens coupaient dans nos champs et dans notre allée, et endommageaient les récoltes de mon cousin.” Monture a déclaré à CBC Hamilton.

“Plusieurs des lanternes ont atterri près des maisons longues qui se trouvent sur la prochaine concession et ont presque pris le toit en feu.”

Cette année, malgré le fait que de nombreuses personnes se soient retournées, Monture a déclaré avoir vu au moins 300 lanternes flotter dans les airs.

“Je n’ai aucune idée du nombre de voitures qui entraient et sortaient. C’était fou”, a-t-elle dit, ajoutant que la police est arrivée peu après 18 heures pour refouler les gens, tandis que les pages des médias sociaux de l’événement sont restées silencieuses.

Quelques heures plus tard, “c’était toujours le chaos”, a déclaré Monture, avec des gens essayant d’atteindre le site.

“C’était littéralement une invasion de gens qui n’avaient aucune idée… qu’ils étaient dans une réserve”, a-t-elle dit. “Il y avait des milliers de personnes qui étaient frustrées, énervées, pour ensuite être refoulées… C’était complètement désorganisé… Les gens urinaient de long en large sur la route.”

Le conseil élu des Six Nations a déclaré que les lanternes n’étaient pas autorisées

Selon son site Internet, le festival est géré par Viive Events. L’organisation à but non lucratif, le Better Business Bureau (BBB), répertorie l’entreprise comme basée aux États-Unis, dans l’Utah.

Une lettre envoyée le 16 août par le chef élu des Six Nations, Mark Hill, au contact de l’événement, Collin Maki, a déclaré qu’il avait récemment été porté à l’attention du conseil que l’événement était prévu pour le 20 août dans une ferme de la 4e ligne.

Le conseil élu “n’a pas autorisé et n’autorisera pas la libération de lanternes du territoire des Six Nations de la rivière Grand”, indique la lettre, car “la menace de perte due au feu est beaucoup trop grande”.

La plus grande forêt carolinienne dans le sud de l’Ontario est situé sur Six Nations.

Le conseil élu prend très au sérieux les biens personnels ainsi que la santé et la sécurité des membres de notre communauté. – Mark Hill, chef élu des Six Nations, dans une lettre au contact de l’événement

“Le conseil élu prend très au sérieux les biens personnels ainsi que la santé et la sécurité des membres de notre communauté”, indique la lettre.

“Cela pourrait causer du tort à nos voisins des municipalités environnantes… ajustez vos activités de festival en conséquence.”

La porte-parole des Six Nations, Caitlin Court, a déclaré à CBC Hamilton que le conseil élu avait entendu Maki et un représentant de la propriété, appelé Johnson Farm, dès jeudi – deux jours avant l’événement. On ne sait pas exactement à qui appartient la propriété.

“M. Maki et Johnson Farm ont tous deux assuré au chef qu’il n’y aurait pas de lanternes lancées sur le territoire. L’événement n’inclura que de la musique et des vendeurs”, a déclaré Court dans un courriel envoyé à CBC la semaine dernière.

La police des Six Nations a déclaré que les agents avaient vu “un nombre extrêmement important de véhicules attendant d’entrer dans la propriété” et avaient dû effectuer un contrôle de la circulation pour refuser les véhicules qui se présentaient après la fin de l’événement “non autorisé”. Il a également indiqué qu’au moins 30 lanternes ont volé dans les airs. Le service d’incendie local n’a pas répondu aux questions sur l’événement.

Les organisateurs disent que l’événement a été “approuvé à 100%”

Les organisateurs du festival ont répondu aux questions de CBC Hamilton avant l’événement et ont déclaré que des lanternes étaient toujours prévues, ajoutant qu’il travaillait “en étroite collaboration” avec le commissaire des incendies de l’Ontario pour garantir la sécurité de l’événement.

“La pile à combustible de nos lanternes a une durée de combustion inférieure à une minute… [They] s’éteindront avant même de descendre dans une zone de récupération sûre autour de notre événement”, a lu l’e-mail, ajoutant que les lanternes sont biodégradables et que l’équipe s’assurerait qu’elles seraient nettoyées.

Le festival n’a pas répondu à plus de questions de CBC Hamilton lundi, mais a publié un message en ligne déclaration Dimanche soir.

“Nous tenons à nous excuser pour toute confusion et inconvénient que vous avez pu rencontrer hier soir [Saturday’s] Fête des Lumières de Toronto. Notre événement est un événement d’unité et d’amour, et il est décourageant lorsque les choses entravent notre objectif”, lit-on dans la déclaration.

Le communiqué indique qu’ils ont suivi toutes les procédures et disposaient des autorisations appropriées, ajoutant que l’événement n’était “même pas près d’être survendu” et que les gens profitaient des divertissements en attendant de lancer des lanternes.

Les organisateurs du Festival des lumières disent qu’ils fixent une nouvelle date pour l’événement afin de rattraper une nuit qui, selon eux, a causé “de la confusion et des inconvénients” aux détenteurs de billets. (@canadakigalliyan/Instagram)

Le communiqué indique également que le festival a déjà eu lieu au même endroit “et que c’était un bon moment”.

“Nous avons été naturellement choqués d’apprendre qu’à un moment donné vers la fin, la police s’était présentée et refoulait les gens”, indique le communiqué.

“Ils ne nous ont pas permis de parler à ces participants bloqués et n’ont fourni aucune information pour nous aider à comprendre pourquoi ils essayaient de nous fermer … cet événement a été approuvé à 100%. Nous essayons toujours de comprendre pourquoi cela s’est produit. .”

Les organisateurs de l’événement n’ont pas répondu aux questions de CBC concernant la lettre que leur a envoyée le conseil élu le 16 août.

“Nous allons arranger les choses. Nous avons déjà commencé la recherche d’un nouvel emplacement qui accueillera correctement The Lights .. et vous serez tous les bienvenus pour une véritable expérience”, indique le communiqué.

Demandes de remboursement, excuses

Asim et Chiaromonte ont déclaré qu’ils voulaient des excuses et un remboursement complet à tous ceux qui étaient présents, surtout après avoir appris que les Six Nations n’avaient pas approuvé l’événement.

La section des questions fréquemment posées du site Web indique que les billets ne sont pas remboursables, sauf si le client a opté pour le plan de protection contre le remboursement.

L’autre chance d’obtenir un remboursement est si l’événement est annulé et qu’une nouvelle date n’est pas fixée dans les 90 jours suivant l’événement d’origine.

“C’est vraiment, vraiment non professionnel, désorganisé, frustrant”, a déclaré Chiaromonte.

La société a 52 plaintes enregistré auprès du BBB, avec le modèle de plainte “alléguant que les événements que les consommateurs s’inscrivent et paient n’ont pas lieu … Les consommateurs contactent l’entreprise pour obtenir des remboursements et ne parviennent pas à les atteindre … BBB exhorte les consommateurs à faire preuve de prudence lorsque s’inscrire à ce type d’événements.”

Asim a déclaré que les organisateurs devraient également s’excuser auprès des Six Nations.

Chiaromonte a ajouté qu’il ne devrait pas y avoir d’autres festivals de lumière à l’avenir.

“Si c’est ainsi qu’ils fonctionnent, ils ne devraient pas être autorisés à le faire”, a-t-elle déclaré.