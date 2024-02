Comment un expert en nutrition mange réellement

Maya Vadiveloo passe la plupart de ses journées à étudier la nourriture. En tant que diététiste et professeure agrégée de nutrition à l’Université de Rhode Island, elle examine de vastes ensembles de données pour aider les gens à prendre des décisions plus saines à l’épicerie.

Mais le soir, lorsqu’elle rentre du travail, une alimentation parfaite n’est pas une priorité.

“Je passe évidemment beaucoup de temps à penser à la nourriture”, a-t-elle déclaré, mais en tant que mère célibataire d’une fille de 8 ans, elle essaie de modéliser l’équilibre et le plaisir plutôt que la perfection et la rigidité.

Voici sept conseils qu’elle a partagés pour maintenir cet équilibre et pour bien manger quand on n’a pas beaucoup de temps.

Faites des légumes votre collation « paresseuse ».

Le Dr Vadiveloo garde toujours des carottes, des tranches de concombre ou des bâtonnets de céleri à portée de main pour une collation rapide. Cela l’aide à atteindre son objectif de manger au moins cinq portions de fruits et légumes par jour, et cela signifie que le choix le plus simple est un choix sain.

« C’est incroyable à quel point je peux être satisfaite en ayant simplement un sac de mini-carottes à mon bureau », a-t-elle déclaré.

Focus sur le périmètre de l’épicerie.

La plupart des supermarchés placent les aliments frais et entiers comme les fruits et légumes, les produits laitiers, la viande et le poisson sur les bords extérieurs, avec les aliments transformés et emballés dans les allées centrales.

Le Dr Vadiveloo passe le plus de temps dans la section des produits, comparant les prix et sélectionnant les fruits et légumes de saison à avoir sous la main pour les smoothies, les déjeuners, les collations et les accompagnements du dîner. Elle complète cela en s’arrêtant au congélateur, où elle récupère quelques favoris polyvalents et économiques comme le brocoli surgelé, les haricots verts, l’edamame, le maïs et les baies.

Lisez les étiquettes nutritionnelles sur les aliments emballés.

Le Dr Vadiveloo a tendance à acheter chaque semaine les mêmes types de yaourt, de tofu et de pain de blé entier. Mais lorsqu’elle choisit une marque inconnue, elle parcourt les étiquettes nutritionnelles.

Avec les pains et les céréales pour petit-déjeuner, par exemple, elle recherche ceux qui contiennent un grain entier comme premier ingrédient et contiennent au moins trois grammes de fibres et moins de cinq grammes de sucre par portion. Elle essaie de rester en dessous du même niveau de sucre lorsqu’elle achète du yaourt aromatisé pour sa fille – et elle choisit souvent du yaourt non sucré et ajoute son propre miel et sa vanille à la maison.

Pour les soupes en conserve et les sauces en pot, qui peuvent être assez riches en sel, elle choisit celles qui contiennent moins de sodium.

Soyez créatif avec les smoothies.

Les smoothies ne sont pas réservés au petit-déjeuner, ni aux fruits. Ils peuvent constituer un repas satisfaisant contenant des protéines, des graisses saines, des vitamines et des minéraux. Et contrairement aux jus, ils contiennent toutes les fibres présentes dans les fruits et légumes que vous jetez dans le mélangeur.

L’un des déjeuners préférés du Dr Vadiveloo est un smoothie à base de banane et de mangue surgelées, d’épinards ou de chou frisé frais, de kéfir, de beurre d’amande ou de cacahuète, de graines de chia, de flocons d’avoine et de lait ou de lait d’amande. C’est rapide, délicieux et intègre tous les groupes alimentaires.

Explorez vos envies alimentaires.

Lorsqu’elle a envie d’une friandise, le Dr Vadiveloo prend un moment pour se demander exactement de quoi elle a envie à ce moment-là. A-t-elle vraiment faim ? Si la réponse est oui, elle commence par une collation nourrissante comme un mélange montagnard, du yaourt, un fruit ou des mini carottes.

Si elle a encore envie de quelque chose de plus, elle se demande : est-ce que je veux quelque chose de sucré, de salé ou de froid ? Elle a découvert qu’identifier le besoin spécifique et le satisfaire est plus efficace que d’essayer de le conjurer ou de le remplacer par quelque chose d’autre qui n’est pas tout à fait ce qu’elle voulait.

Préparation des repas le week-end.

Le week-end, elle a le temps de faire mijoter lentement de grandes quantités de ses aliments réconfortants préférés : bouillon de poulet avec restes d’os, sauce tomate, chili, soupe de légumes.

Cuisson stock à partir de zéro signifie qu’il contiendra moins de sodium et plus de saveur que le bouillon ou les cubes de bouillon emballés. Et le Dr Vadiveloo congèle son bouillon, ses sauces et ses soupes en portions plus petites qui peuvent être utilisées dans les semaines ou les mois à venir.

UN gros pot de haricotsassaisonnés comme elle les aime, peut aussi constituer une base rapide et nutritive pour les repas de la semaine à venir : des tacos un jour, un bol de burrito le lendemain.

Ne vous privez pas des aliments que vous aimez.

Le Dr Vadiveloo se décrit comme une « connaisseuse » de bretzels moelleux – parsemés de sel et trempés dans du fromage fondu gluant – qu’elle commande parfois comme plat principal lorsqu’elle est absente. « Ce n’est pas un repas équilibré », dit-elle, mais c’est quelque chose qu’elle apprécie de temps en temps sans la moindre culpabilité.

Se priver de ses aliments préférés peut se retourner contre vous, la recherche suggèrecar cela peut vous donner envie d’en manger davantage, ce qui conduit à trop manger.

“Parfois, en autorisant simplement quelque chose, il est plus facile d’adhérer à un modèle plus sain”, a-t-elle déclaré.