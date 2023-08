Comment un étudiant de l’Université McMaster s’est fait escroquer 100 000 $ – et comment vous pouvez éviter d’en devenir une victime

C’était au début de septembre 2022 lorsqu’un étudiant de l’Université McMaster a reçu un appel téléphonique d’une personne prétendant être un employé de United Parcel Service (UPS).

Le supposé travailleur a déclaré qu’un colis en provenance de Chine était détenu par les douanes chinoises car il contenait des cartes bancaires et des passeports liés à une escroquerie commerciale internationale.

Ensuite, le travailleur a remis le téléphone à des personnes prétendant appartenir à la police chinoise, qui ont dit à l’étudiant de Hamilton que sa carte bancaire avait été utilisée dans l’escroquerie et qu’il faisait face à des accusations.

Pendant une vingtaine de jours, l’étudiant s’est entretenu via Skype avec les personnes se réclamant de la police.

L’étudiant a alors reçu une offre – ils accéléreraient son enquête et éviteraient de l’arrêter s’il payait l’équivalent chinois de 100 000 dollars.

L’étudiant a donc payé.

Voici le problème : il n’y a pas eu d’enquête, ni d’employé d’UPS ni de police chinoise, car tout cela était une arnaque, selon des rapports de sécurité obtenus par CBC Hamilton grâce à une demande d’accès à l’information.

Ce n’est qu’un des stratagèmes frauduleux que le service de police de Hamilton (HPS) et l’Université McMaster disent que les étudiants – en particulier les étudiants de première année et les étudiants internationaux – doivent surveiller au début de l’année scolaire en septembre.

Pour le contexte, le Centre antifraude du Canada a reçu 32 458 rapports de fraude cette année seulement et affirme que les escrocs ont volé environ 283,5 millions de dollars aux Canadiens.

Rob Hardy, sergent d’état-major par intérim des crimes financiers avec HPS, a déclaré qu’il y avait eu cinq escroqueries de type « fausse police » depuis 2021, dont trois ont vu des personnes donner de l’argent.

Mais il y a d’autres escroqueries à surveiller, a-t-il dit.

L’escroquerie au rabais sur les frais de scolarité coûte au moins 5 000 $ à l’étudiant

Les documents de sécurité de McMaster révèlent également comment une femme a été escroquée d’au moins 5 000 $ par un service prétendant offrir des rabais sur les frais de scolarité – et comment ce type d’escroquerie semble avoir été une tendance.

« Il s’agit du quatrième incident, de cette nature, à être signalé à la sécurité du campus », lit-on dans le rapport.

En août 2022, la femme a remarqué une publicité en ligne sur WeChat qui offrait jusqu’à 70 % de réduction sur les frais de scolarité.

L’étudiante a tendu la main et a accepté que l’entreprise paie ses frais de scolarité d’automne, en donnant à l’entreprise son identifiant McMaster et son mot de passe afin que l’entreprise puisse accéder à ses comptes scolaires et effectuer les paiements.

Elle a reçu la confirmation de l’Université McMaster que ses frais de scolarité avaient été payés. Hardy a déclaré que c’était parce que l’entreprise utilisait des cartes de crédit pour payer les frais de scolarité.

Le rapport de sécurité indique que l’étudiant a vu la confirmation et a envoyé à l’entreprise au moins 5 000 $ en 10 versements.

Après avoir envoyé l’argent, la société a dit à la femme qu’elle devait supprimer toute la correspondance qu’elle avait en raison de problèmes juridiques.

La femme s’est conformée, mais elle s’est rendu compte plus tard que les paiements à l’école n’avaient pas abouti.

« Maintenant, l’étudiant n’a plus l’argent qu’il a donné, et il doit encore payer ses frais de scolarité », a-t-il déclaré. « Nous avons toujours une enquête active à ce sujet. »

Le rapport de sécurité indique que le type d’escroquerie lui-même n’est pas nouveau, mais Hardy dit que c’est la première fois qu’il l’a vu à Hamilton.

Autres arnaques à surveiller

Hardy a déclaré que d’autres escroqueries à surveiller incluent celles impliquant des logements locatifs et des manuels scolaires.

Les escroqueries à la location surviennent généralement lorsqu’un fraudeur répertorie une propriété en ligne à bas prix et trouvera des excuses pour expliquer pourquoi vous ne pouvez pas voir la propriété en personne.

Ils vous demanderont d’envoyer le loyer du premier et du dernier mois en échange de la clé, mais une clé n’arrive jamais à temps pour le jour de l’emménagement.

« La victime se rend dans la propriété et ce n’est même pas à louer. Quelqu’un y vit réellement », a-t-il déclaré.

Les étudiants de McMaster entrent dans un bâtiment. L’université et la police de Hamilton exhortent les étudiants à surveiller les escroqueries alors que l’année scolaire commence en septembre. (Bobby Hristova/CBC)

L’escroquerie aux manuels implique un escroc qui répond à une annonce d’un étudiant pour vendre un manuel. Ils demanderont les informations bancaires du vendeur et enverront une somme d’argent bien supérieure au prix du livre.

Ensuite, l’escroc prétendra acheter des livres et demandera à l’étudiant d’origine de conserver l’argent pour le livre et de transférer le reste de l’argent vers une autre adresse e-mail.

« Ce qui finit par se produire, c’est que le chèque qui a été placé sur le compte de l’étudiant n’était pas un chèque valide et maintenant cet étudiant a dépassé la valeur du chèque », a déclaré Hardy.

Gayleen Gray, vice-présidente associée et directrice de la technologie de McMaster, a déclaré que la communauté scolaire est « bombardée » de tentatives d’hameçonnage, où les escrocs se font passer pour des fonctionnaires et font pression sur les gens pour qu’ils répondent et divulguent des informations personnelles.

Elle a déclaré que des tentatives de phishing réussies pourraient amener les escrocs à accéder aux systèmes scolaires et à mettre en place une attaque plus néfaste.

Comment éviter les arnaques, que faire si vous avez été escroqué

Hardy a déclaré que dans de nombreuses escroqueries, l’argent est envoyé à l’étranger. Les étudiants internationaux doivent savoir que la police canadienne ne peut pas accepter d’argent des gens et ne jamais en demander, a-t-il déclaré.

Il a également déclaré que les gens ne devraient pas agir à la hâte, devraient faire leurs recherches et ne devraient pas donner d’informations bancaires.

« Nous disons toujours aux gens d’arrêter, de regarder, d’écouter. Les escrocs travaillent sous pression. Arrêtez-vous une minute, reprenez votre souffle, regardez la situation », a-t-il déclaré.

« Est-ce réaliste ? Est-ce un véritable plan d’affaires pour une entreprise de payer la totalité de vos frais de scolarité et vous leur en payez la moitié ? Cela n’a pas de sens, n’est-ce pas ? »

Hardy a déclaré que les gens devraient également écouter leurs tripes ou les gens autour d’eux qui peuvent être sceptiques.

« La plupart des victimes de fraude ou des personnes qui ont failli être victimes de fraude vous diront que leur voix intérieure leur a dit que ce n’était pas bien », a-t-il déclaré.

Des étudiants marchent sur le campus de l’Université McMaster. Tout élève victime d’une escroquerie doit contacter la sécurité de l’école et la police, indique un responsable de la police. (Bobby Hristova/CBC)

Les gens peuvent également prendre le temps de regarder les types d’escroqueries répertoriés par le Centre antifraude du Canada. McMaster a également une page Web sur escroqueries.

Hardy a déclaré que si les étudiants de McMaster étaient victimes d’escroqueries, ils devraient contacter la sécurité de l’école et la police.

« Quelque chose dans ces informations que vous avez peut être la clé d’une image plus grande », a-t-il déclaré.

« Personne ne veut vous voir perdre de l’argent, sauf les escrocs. »