Aujourd’hui, Nord Stream 2 est pratiquement mort politiquement – ​​et également endommagé par une mystérieuse explosion en septembre. Pourtant, il n’y a pas si longtemps, les dirigeants allemands ont fait valoir que le gaz russe était un intérêt national stratégique et ont rejeté les préoccupations géopolitiques concernant le gazoduc soulevées par les États-Unis, la Pologne et d’autres pays. Le pipeline était une priorité pour Moscou et Berlin, les responsables allemands des deux principaux partis agissant comme des pom-pom girls enthousiastes.

Nulle part cela n’a été plus évident que dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale, l’un des États les plus pauvres d’Allemagne et qui faisait autrefois partie de l’ancien Est communiste, où les deux pipelines arrivent à terre. Les générations plus âgées y ont grandi dans la culture soviétique et se souviennent encore de l’époque où l’Amérique était l’ennemi et Moscou le protecteur.

M. Sellering et son successeur au poste de gouverneur, Manuela Schwesig, étaient des alliés de l’ancien chancelier Gerhard Schröder, un collègue social-démocrate, ami personnel du président russe Vladimir V. Poutine et lobbyiste des sociétés énergétiques russes.

Le successeur conservateur de M. Schröder, Angela Merkel, dont la circonscription était située dans le Mecklembourg-Poméranie occidentale, a approuvé Nord Stream 2 après l’invasion russe de la Crimée en 2014 et l’a défendu même après que Moscou a piraté le Parlement allemand, assassiné un rebelle tchétchène dans le centre de Berlin et empoisonné le Le dissident russe Alexei Navalny.

Avant la guerre, l’actuel chancelier, Olaf Scholz, a qualifié Nord Stream 2 de “projet du secteur privé” et l’année dernière, alors qu’il était ministre des Finances, il a personnellement écrit à son homologue américain pour exiger l’arrêt des sanctions. (En octobre, M. Scholz a affirmé qu’il “était toujours sûr” que M. Poutine “utiliserait les réserves d’énergie comme une arme”.)