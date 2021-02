Comment un État a réussi à rédiger des règles sur la reconnaissance faciale

Bien que la police utilise la technologie de reconnaissance faciale depuis deux décennies pour tenter d’identifier des inconnus dans leurs enquêtes, la pratique consistant à mettre la majorité des Américains dans un photo perpétuelle La gamme a suscité étonnamment peu d’attention de la part des législateurs et des régulateurs. Jusqu’à maintenant. Les législateurs, les défenseurs des libertés civiles et les chefs de police ont débattu de l’opportunité et de la manière d’utiliser la technologie en raison de préoccupations concernant à la fois la confidentialité et l’exactitude. Mais trouver comment le réglementer est délicat. Jusqu’à présent, cela a signifié une approche tout ou rien. Conseils municipaux d’Oakland, Portland, San Francisco, Minneapolis et ailleurs, ont interdit l’utilisation de la technologie par la police, en grande partie en raison d’un parti pris dans son fonctionnement. Des études menées ces dernières années par des chercheurs du MIT et du gouvernement fédéral ont révélé que de nombreux algorithmes de reconnaissance faciale sont plus précis pour les hommes blancs, mais moins pour tout le monde. Dans le même temps, la reconnaissance faciale automatisée est devenue un outil d’enquête puissant, aidant à identifier les agresseurs d’enfants et, dans un récent exemple très médiatisé, gens qui a participé à l’émeute du 6 janvier au Capitole. Les responsables de l’application de la loi dans le Vermont veulent que l’interdiction de l’État soit levée parce qu’il «pourrait y avoir des centaines d’enfants en attente d’être sauvés». C’est pourquoi une nouvelle loi dans le Massachusetts est si intéressante: ce n’est pas tout ou rien. L’État a réussi à trouver un équilibre sur la réglementation de la technologie, permettant aux forces de l’ordre d’exploiter les avantages de l’outil, tout en intégrant des protections qui pourraient empêcher les fausses arrestations qui se sont produites auparavant.

Un projet de loi de réforme de la police qui entre en vigueur en juillet crée de nouvelles glissières de sécurité: la police doit d’abord obtenir la permission d’un juge avant de lancer une recherche de reconnaissance faciale, puis demander à quelqu’un de la police d’État, du FBI ou du registre des véhicules automobiles d’effectuer la recherche. Un agent local ne peut pas simplement télécharger une application de reconnaissance faciale et effectuer une recherche. La loi crée également une commission chargée d’étudier les politiques de reconnaissance faciale et de faire des recommandations, par exemple pour savoir si un accusé au criminel doit être informé qu’il a été identifié à l’aide de la technologie. Si vous demandez aux législateurs de l’État comment ils ont réussi, ils vous référeront souvent à une personne: Kade Crockford, une militante de l’ACLU du Massachusetts. «Une de mes préoccupations était que nous nous réveillerions un jour dans un monde ressemblant à celui décrit dans le roman de Philip K. Dick« Minority Report », où partout où vous allez, votre corps est suivi; vos mouvements physiques, vos habitudes, vos activités et vos lieux sont secrètement compilés et suivis dans une base de données consultable accessible à Dieu sait qui », Mx. Dit Crockford. Il y a deux ans, en juin 2019, Mx. Crockford et l’ACLU du Massachusetts ont lancé une campagne contre la surveillance du visage, éduquant les décideurs politiques sur les problèmes liés à la technologie et enquêtant, via des demandes d’archives publiques, dans quelle mesure elle était utilisée dans l’État. Ce mois-là, la ville de Somerville, à l’extérieur de Boston, passé la première interdiction de l’État sur le gouvernement américaine. C’était la deuxième ville du pays à le faire, après San Francisco le mois précédent.

«Nous ne voulons pas jouer à Whac-a-Mole et interdire toute nouvelle technologie de surveillance dystopique», a déclaré Ben Ewen-Campen, membre du conseil municipal de Somerville. «Nous voulons une dynamique opt-in où si la société décide qu’elle le veut, elle peut l’avoir.»

L’ACLU a soumis plus de 400 demandes de dossiers publics aux agences étatiques et fédérales et a constaté que la police utilisait régulièrement la technologie pour identifier les personnes, généralement en comparant leurs visages à la base de données nationale des photos de permis de conduire. Un enregistrement qu’il a reçu était une note de septembre 2015 envoyé par un agent de police de l’État du Massachusetts à tous les «organismes d’application de la loi locaux, étatiques et fédéraux», les alertant sur une nouvelle adresse e-mail du Registre des véhicules à moteur pour les recherches de reconnaissance faciale. Si vous ne connaissiez pas l’identité d’une personne et que vous vouliez voir si son visage correspondait à celui d’un chauffeur du Massachusetts, tout ce que vous aviez à faire était d’envoyer une photo à cette adresse. «Il n’y avait aucune mention de politique ou d’analyse juridique ou de seuil juridique que les forces de l’ordre devraient respecter pour qu’une de ces recherches soit effectuée», a déclaré Mx. Crockford. Les courriels des services de police locaux remis à l’ACLU ont également révélé qu’au cours de la dernière année, un certain nombre d’agents se sont inscrits pour des comptes d’essai avec Clearview AI, une application qui recherche le visage de quelqu’un à partir de milliards de photos sur le Web public. D’ici 2020, Boston et cinq autres villes du Massachusetts ont interdit au gouvernement l’utilisation de la reconnaissance faciale. Le représentant de l’État Dave Rogers, un démocrate qui a contribué à l’élaboration du projet de loi sur la reconnaissance faciale de l’État, a déclaré que les initiatives des villes et des villages avaient aidé à démontrer la nécessité d’une mesure à l’échelle de l’État. «Nous avons vu que les forces de l’ordre l’utilisaient de manière totalement libre», a déclaré le représentant Rogers. «La technologie dans notre société progresse beaucoup plus rapidement que la loi qui la régit.»