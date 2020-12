Un agent des services de renseignement chinois présumé a noué des liens substantiels avec les législateurs californiens dans le cadre d’une opération politique sous la direction du ministère chinois de la Sécurité d’État, selon le rapport.

Le rapport exclusif détaillant le travail présumé de la ressortissante chinoise Fang Fang, ou Christine Fang, a été publié par Axios.

Fang aurait ciblé des politiciens en herbe, y compris un membre du Congrès américain, le long de la baie de Californie et à travers le comté de 2011 à 2015.

Pendant son séjour aux États-Unis, Axios rapporte que Fang avait son regard sur le représentant démocrate Eric Swalwell, l’un des plus jeunes membres de la Chambre.

Axios a rapporté que le représentant Eric Swalwell (à gauche) avait eu plusieurs interactions avec un agent des services de renseignement chinois présumé, Fang Fang (à droite)

Fang aurait interagi avec Swalwell lors de plusieurs événements, aidé à recueillir des fonds pour sa campagne de réélection et a aidé à mettre au moins un stagiaire dans son bureau.

L’agent présumé a également collecté des fonds pour Tulsi Gabbard, et a eu une relation amoureuse ou sexuelle avec au moins des maires américains du Midwest.

Les opérations présumées de Fang ont pris fin pendant l’administration Obama lorsqu’elle a fui les États-Unis au milieu d’une enquête de contre-espionnage du FBI. Ils ont découvert Fang pour la première fois en surveillant une personne différente.

Axios a noté que l’enquête a fourni un autre regard sur les efforts de Pékin pour influencer les groupes politiques américains.

Les inquiétudes concernant l’influence de Pékin aux États-Unis ont troublé l’administration Trump et continueront probablement de se poursuivre dans l’administration Biden.

Sur la photo: Fang Fang avec alors-Rep. Mike Honda et Ash Kalra, alors membre du conseil municipal de San Jose, en mars 2014

Des amis et des connaissances de Fang ont déclaré qu’elle avait entre la fin de la vingtaine et le début de la trentaine lorsqu’elle s’est inscrite à la California State University East Bay.

Axios rapporte qu’elle a été présidente de l’Association des étudiants chinois et des Affaires publiques américaines des îles du Pacifique asiatique (APAPA).

Fang aurait utilisé ces positions pour d’abord mettre un pied dans la porte avec les cercles politiques locaux. Elle inviterait les législateurs, les dirigeants politiques et les fonctionnaires consulaires chinois à assister à une série d’événements importants qu’elle organisait.

Grâce à une combinaison de collecte de fonds, de charisme et de relations amoureuses, Fang a réussi à se placer parmi les politiciens de la région de la baie.

De nombreuses opérations présumées de Fang ont été menées sous le déguisement de l’APAPA, un groupe de promotion des affaires civiques pour les insulaires de l’Asie-Pacifique, ont déclaré des sources à Axios, jusqu’à ce qu’elle devienne un pilier de la politique de la région de la Baie.

Des sources ont déclaré à Axios que certains des premiers contacts politiques connus de Fang aux États-Unis comprenaient l’ancien maire de Fremont Bill Harrison, la représentante Judy Chu et Swalwell.

Fang aurait utilisé ses postes au sein de l’Association des étudiants chinois et des Affaires publiques américaines des îles du Pacifique asiatique (APAPA) (photo) pour réseauter avec des politiciens de la région de Bay

Fang (à droite) a posé avec la représentante Judy Chu avant de fuir les États-Unis au milieu d’une enquête du FBI en 2015

En fait, un défilement sur la page Facebook de Fang aurait montré qu’elle était amie avec le père et le frère de Swalwell.

Leur relation a commencé lorsque Swalwell était membre du conseil de la ville de Dublin, en Californie, et leur première interaction connue a été facilitée par l’Association des étudiants chinois.

Swalwell deviendrait plus tard un membre du Congrès en 2012.

Fang se décrivait comme «le lien entre la communauté américaine d’origine asiatique et les membres du Congrès.

Une source a déclaré à Axios que Fang avait servi de « groupeur » pendant la campagne de réélection du Congrès 2014 de Swalwell en son nom, ce qui signifie qu’elle a convaincu d’autres personnes de faire un don à ses opérations de campagne.

C’est une position idéale pour un agent du renseignement, étant donné que cela pourrait renforcer ses liens avec le responsable de la campagne.

Pendant ce temps, Fang aurait facilité des affectations potentielles de stagiaires pour les bureaux de Swawell, dont un placé à Washington DC.

Mais vers 2015, une enquête de contre-espionnage est devenue si énervée par le comportement de Fang qu’elle a alerté Swalwell avec un briefing de défense du FBI.

Le membre du Congrès a immédiatement interrompu tout contact avec Fang, a déclaré un officier du renseignement à Axios. Il n’a été accusé d’aucun acte répréhensible.

Le représentant Eric Swalwell (photo) et son bureau ont interrompu les communications avec Fang après un briefing de défense

Son bureau a fourni une déclaration à Axios: «Rep. Swalwell, il y a longtemps, a fourni des informations sur cette personne – qu’il a rencontrée il y a plus de huit ans, et qu’il n’a pas vue depuis près de six ans – au FBI. Pour protéger les informations qui pourraient être classifiées, il ne participera pas à votre histoire.

Pendant son séjour aux États-Unis, Fang a également contribué à une collecte de fonds pour la représentante d’Hawaï Tulsi Gabbard en 2013, selon un dépliant annonçant le même sur Facebook.

Un porte-parole du bureau de Gabbard a déclaré à Axios qu’elle « n’a aucun souvenir d’avoir jamais rencontré ou parlé avec elle, ni aucun souvenir qu’elle ait joué un rôle majeur lors de la collecte de fonds ».

De même, Fang se porte également volontaire pour faire campagne pour la candidature du représentant Ro Khannah 2014 au Congrès. Il a ensuite été élu en 2016.

Le bureau de Khanna a déclaré à Axios qu’il se souvenait avoir vu Fang lors d’un certain nombre de réunions politiques amérindiennes, mais les deux ne se sont jamais prononcés.

Son bureau a ajouté que Khanna n’a pas été informée de Fang par le FBI et que son nom n’apparaît pas dans leurs dossiers de dotation. Ils ont noté que les registres n’incluaient pas tous les noms des bénévoles.

Fang a également contribué à une collecte de fonds pour le représentant d’Hawaï Tulsi Gabbard (photo) en 2013

Sur la photo (de gauche à droite): Raj Salwan, membre du conseil municipal de Fremont (à gauche) Ro Khanna et Fang lors d’une collecte de fonds en septembre 2013

Au milieu de ses opérations présumées, Fang s’est diversifiée dans d’autres villes américaines et a assisté à des conférences afin de développer son réseau.

Fang s’est engagé dans une relation sexuelle ou amoureuse avec au moins deux maires du Midwest sur une période de trois ans, rapporte Axios.

Et au moins deux de ces interactions sexuelles avec les politiciens ont été capturées par le FBI lors de leur surveillance.

Lors d’une conférence politique en 2014, un maire non identifié et plus âgé « d’une ville obscure » a appelé Fang sa « petite amie » et aurait insisté sur le fait qu’ils étaient en couple.

Fang aurait eu une relation sexuelle avec un maire de l’Ohio dans une voiture qui était surveillée par le FBI.

Lorsque le maire a demandé pourquoi Fang s’intéressait à lui, elle a répondu qu’elle souhaitait mieux parler anglais, rapporte Axios.

Pendant ce temps, les autorités américaines ont découvert grâce à la surveillance qu’elle se rendait souvent au consulat chinois à San Francisco.

Les responsables américains ne croient pas que Fang ait reçu ou transmis des documents classifiés, mais sa capacité à réseauter facilement a fait l’affaire « était un gros problème, car il y avait des personnes vraiment, très sensibles qui ont été rattrapées », dans le réseau de renseignement, un officier du renseignement américain actuel a déclaré à Axios.

Axios rapporte que l’opération de renseignement de la Chine s’est éclatée à la mi-2015 lorsque Fang a fui les États-Unis alors que les autorités continuaient d’enquêter sur elle.

Elle aurait prévu d’assister à un événement en juin 2015 à Washington DC, mais a soudainement déclaré qu’elle ne pouvait pas y assister et qu’elle devait retourner en Chine.

« Quand elle est partie un peu brusquement, nous nous sommes tous gratté la tête », a déclaré l’ancien maire de Fremont, Bill Harrison, à Axios.

Depuis l’enquête de Fang, le FBI a accordé de l’importance aux enquêtes sur les opérations de renseignement et d’influence chinoises. L’agence a créé une unité dédiée à la lutte contre les opérations de Pékin aux niveaux national et local en mai 2019.