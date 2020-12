Un détective privé n’a pris qu’un mois pour retrouver le seigneur du crime africain qui aurait assassiné la touriste australienne Elly Warren.

Elly, 20 ans, participait à un programme de plongée et de bénévolat lorsqu’elle a été tuée lors d’une soirée dans le village touristique de Tofo au Mozambique en novembre 2016.

La police locale a passé les quatre années qui se sont écoulées depuis à ne presque rien faire pour résoudre l’affaire, laissant son père Paul Warren dépenser 50000 $ pour sa propre recherche.

Enfin, il s’est tourné vers l’enquêteur allemand Nick Greger, qui a identifié le principal suspect en seulement deux jours.

M. Greger a planté une travailleuse du sexe devant le tribunal d’un chef de file de la drogue local connu sous le nom de « Tony », et l’a secrètement enregistré en train de se vanter de crime et de meurtre.

Le père de Mme Warren, Paul, a dépensé au moins 50000 dollars et a effectué deux voyages dans la nation africaine au cours des quatre dernières années après avoir pris l’enquête en main.

Le père d’Elly, Paul Warren (photographié ensemble), a lancé sa propre enquête sur la mort de sa fille après avoir cru que l’affaire avait été gâchée par les autorités locales.

Lorsqu’il a entendu parler pour la première fois de la mort tragique d’Elly en juin, M. Greger a contacté M. Warren et lui a offert son service de chasseur de primes gratuitement.

«J’ai été formé pour traquer les criminels recherchés en travaillant avec divers groupes en Afrique, donc je comprends leurs mouvements», a-t-il déclaré.

«Trouver des gens comme ça est simplement devenu une routine pour moi après toutes ces années.

L’opération secrète portant le nom de code Student a été réalisée par M. Greger d’Allemagne, les interdictions de voyager liées aux coronavirus l’empêchant de se rendre en Afrique.

Plusieurs travailleuses du sexe locales ont été interrogées sur Zoom pour savoir si elles seraient intéressées à se rapprocher d’un seigneur du crime dans le cadre d’une opération internationale pour attraper un meurtrier.

« Cela n’avait aucun sens d’envoyer une personne blanche là-bas parce qu’elle attirerait trop d’attention et les habitants qui vivent dans la peur de ces gangs et ne vont rien dire », a déclaré M. Greger.

« Alors, je propose un plan pour recruter une femme locale pour se lier d’amitié avec le principal suspect. »

M. Geger a donné à son contact sur le terrain une idée du type de fille qu’il recherchait, mais les premières femmes à qui il s’est entretenu n’étaient « pas assez mauvaises et pas assez impitoyables ».

Mais finalement, il a trouvé le candidat parfait.

«Elle vient du genre d’environnement où les tueurs et les gangsters ne sont pas une chose rare», a déclaré M. Greger.

«Alors, quand j’ai décrit la mission, elle n’avait pas du tout peur. Elle était absolument détendue.

M. Greger agissait sur une information que M. Warren avait donnée par une femme sud-africaine qui était en vacances à Tofu en mars.

Elle lui a écrit sur Facebook et a déclaré qu’elle avait été discrètement avertie de « rester à l’écart » d’un groupe de personnes que les habitants pensaient être responsables de la mort d’Elly.

La femme a dit « Tony », qui avait des tatouages ​​distinctifs et traînait dans un bar à côté de la pizzeria de Branco, et son équipe était connue pour droguer et voler les touristes.

Armé uniquement de cette astuce mystérieuse, il n’a fallu que deux jours à M. Greger pour identifier le principal suspect et huit jours pour planifier la mission.

Il faudrait encore deux semaines avant que leur usine ne prenne contact avec le suspect.

Le plan initial était pour la travailleuse du sexe d’élever Elly en mentionnant avec désinvolture avoir vu une photo d’elle que M. Warren avait publiée près de l’endroit où elle est décédée.

Mais la photo avait depuis été déchirée, et comme il serait trop suspect de la faire sortir à l’improviste, ils ont dû se contenter de preuves plus indirectes.

Elle a rapidement fait des incursions sur le gangster local dont les principales entreprises commerciales impliquent le trafic de drogue transfrontalier, le vol de touristes et la gestion de réseaux de prostitution.

Après quatre semaines en sa compagnie, elle l’a enregistré en train de se vanter d’être un «gangster», de vendre de la cocaïne et de parler de meurtre.

Le néo-nazi réformé qui a retrouvé le « tueur » d’Elly Le cerveau derrière l’intrigue audacieuse faite pour la télévision était un ancien dirigeant néo-nazi allemand qui était autrefois considéré comme l’un des hommes les plus dangereux d’Europe. Nick Greger, 43 ans, a passé plusieurs années en prison pour avoir comploté des attaques terroristes contre des groupes minoritaires, mais maintenant il renonce à son passé skinhead et a déclaré au Daily Mail Australia qu’il voulait juste faire le bien dans le monde. «Mon passé coloré était il y a longtemps – il y a environ 20 ans – il est derrière moi maintenant», a-t-il déclaré. Mais malgré sa nouvelle sensibilité, Mad Nick est toujours fortement impliqué dans le monde sombre du crime, de la guerre et des opérations paramilitaires – après avoir passé plus d’une décennie à courir et à tirer à travers l’Afrique, le Moyen-Orient et le Caucase. M. Geger a déclaré qu’il n’utilisait ses compétences uniques que pour aider les autres car il « savait comment les criminels pensent » et où ils se cacheront. Il est devenu un expert de la chasse aux criminels dangereux et du suivi des réseaux qu’ils utilisent pour prospérer – une profession qui peut être lucrative dans des endroits comme l’Afrique où les forces de l’ordre manquent largement de ressources.

En fin de compte, la courageuse femme a dû fuir parce que la situation devenait «trop dangereuse».

«Je ne veux pas te blesser. Je veux t’aimer mais ne me traite pas comme un imbécile », lui a-t-il dit dans un enregistrement secret.

«Je suis un gangster. Je fais ce que j’aime. Je viens du ghetto le plus sale d’Afrique.

«Imaginez que je vous coupe le cou et que je vous coupe les mains et les jambes.

«Comment vais-je me sentir demain? Je ne me sentirai pas bien. Parce que maintenant je ne peux pas t’appeler, je ne peux pas dire: «Hé, que pasa?», Parce que je te tue. Comment vivre avec moi-même.

M. Warren espère que la confession partielle incitera les autorités locales à agir après avoir initialement déclaré sa mort comme un accident.

«Elly était une fille parfaite. Je suis tellement fier d’elle », a déclaré M. Warren au Daily Mail Australia.

«Elle adorait voyager et elle était très confiante et mature. Elle adorait l’Afrique, elle est juste tombée amoureuse de l’endroit.

Elly Warren, une femme de Melbourne, 20 ans, participait à un programme de plongée et de bénévolat lorsqu’elle a été tuée lors d’une soirée entre amis à Tofo en novembre 2016

M. Warren a demandé une enquête en Australie sur la mort d’Elly (photo ci-dessus)

D’après ce que M. Greger et M. Warren ont appris au cours de leurs enquêtes, il semble qu’Elly ait été victime d’un vol qui a mal tourné.

Des autopsies ont retrouvé Elly asphyxiée après avoir inhalé du sable de plage – pas le sable noir derrière le bloc sanitaire sale où son corps a été retrouvé.

Elle n’a pas non plus été agressée sexuellement, mais les photographies de son corps vues par M. Warren montraient des signes de lutte.

On pense que «Tony» et au moins un de ses hommes de main ont tenté de la voler sur la plage principale de Tofo et l’ont tuée accidentellement alors qu’elle résistait.

Quelque temps avant qu’un pêcheur ne trouve son corps vers 5 heures du matin, elle a été déplacée d’environ 100 m – soit par le gang, soit par des habitants ne voulant pas d’attention négative sur la plage.

Les assassins d’Elly auraient su que la police locale, voulant protéger le tourisme, le dissimulerait et le blâmerait sur la mésaventure.

L’enquête policière a été une débâcle dès le premier jour, car les preuves n’ont pas été correctement rassemblées ou ont disparu – y compris le maillot noir qu’elle portait et qui a été déchiré sur le côté droit.

Tout en réalisant en privé que la mort d’Elly était un homicide, ils ont répété à plusieurs reprises à M. Warren et à une grande partie du monde extérieur qu’elle était tombée et s’étouffait sur le sable.

C’était en dépit de l’absence de drogue dans son système.

Des écorchures ont également été trouvées sur Le cou d’Elly, ainsi que des ecchymoses sur sa bouche et dans les muscles du côté gauche de son cou.

M. Warren a remis un dossier complet de renseignements sur le chef de gang aux fonctionnaires consulaires de l’ambassade d’Australie à Pretoria, en Afrique du Sud.

L’enquête de M. Warren sur la mort de sa fille a été assistée par l’ancien détective de la police victorienne Charlie Bezzina, qui pense qu’il est inadmissible que le père ait été laissé mener des enquêtes lui-même.

Mais il a déclaré que les autorités australiennes ne faisaient pas assez pour résoudre l’affaire, ce qui l’a contraint à ouvrir sa propre enquête.

Récemment, l’AFP lui a écrit pour qu’il renonce à poursuivre ses propres enquêtes sur la mort d’Elly, affirmant que cela pourrait compromettre les enquêtes en cours.

« Le gouvernement australien a été très décevant par son manque d’action et son manque d’intérêt pour aider la famille d’Elly », a déclaré M. Warren.

« L’AFP et le ministère des Affaires étrangères devraient également avoir honte d’eux-mêmes. »

Il a appelé les autorités australiennes à utiliser leur influence diplomatique pour apporter une résolution et a déclaré que l’ADN de l’homme dans les enregistrements devrait être testé par rapport aux vêtements qu’Elly portait au moment de sa mort.

L’AFP a déclaré au Daily Mail qu’elle continuait à assurer la liaison avec le DFAT et les autorités mozambicaines.

Cependant, ils n’ont que peu de pouvoir sur la situation et n’ont aucune compétence dans l’enquête en cours.