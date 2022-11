Comment un employé de Coca-Cola a réalisé les rêves de ce garçon non verbal

Bryce McFeeters, 11 ans, de St. Thomas, en Ontario, aime deux choses : le Père Noël et Coca-Cola, dit sa mère.

Ainsi, lorsque l’occasion s’est présentée pour le camion de vacances Coca-Cola de s’arrêter devant la maison familiale la semaine dernière, Karrie McFeeters a sauté sur l’occasion pour son fils, qui est autiste et non verbal, d’en faire l’expérience.

Tout a commencé par une publication sur Facebook.

Bryce “est vraiment difficile à acheter pour Noël, et donc mon ami m’a tagué dans un message pour des affiches gratuites de Coca. Il est très visuel et adorerait voir Coca-Cola sur son mur”, se souvient Karrie.

Mais au moment où elle a commencé à demander les affiches, elles avaient disparu.

C’est à ce moment-là que la mère de St. Thomas, Raemie O’Brien, a envoyé un message à Karrie. Le mari d’O’Brien, Jamie O’Brien, est le directeur des distributeurs automatiques de Coke Canada Bottling à London, en Ontario, et un bénévole pour le Tournée de la caravane de vacances Coca-Cola, avec une semi-remorque conduite par le Père Noël et peinte en rouge avec une image géante de Saint Nicolas. Le camion fait le tour du Canada et s’arrête à divers endroits.

Il n’a pas fallu longtemps pour que l’idée de Karrie se concrétise.

Bryce, 11 ans, est non verbal et communique avec un appareil électronique portatif appelé talker. (Karrie Mc Feeters)

Les visites du Père Noël sont difficiles

Bryce communique avec un appareil électronique portatif appelé locuteur, et ces derniers jours, il a demandé à voir le Père Noël, a déclaré Karrie.

“Il tapera ‘Père Noël’ et son interlocuteur dira ‘Père Noël’, et donc il nous suit dans la maison en disant ‘Père Noël, Père Noël, Père Noël.'”

Mais visiter un centre commercial Santa n’est pas facile, dit-elle.

“C’est difficile pour nous de nous coordonner pour aller quelque part et prendre une photo. Il n’est tout simplement pas à l’aise. C’est trop fort, c’est trop bruyant, c’est trop de couleurs, trop de gens et ça le submerge, alors il ne peut même pas s’amuser.”

Mercredi dernier, lorsque Jamie était sorti avec le camion des fêtes à l’association caritative Ronald McDonald House à Londres, Raemie a envoyé un texto à son mari pour savoir si le Père Noël enregistrerait un message vidéo pour Bryce.

“Puis environ 10 minutes plus tard, mon mari m’appelle et il dit:” Le Père Noël est dans l’esprit de Noël cette année, il veut en fait amener le camion à St. Thomas et surprendre Bryce “”, a déclaré Raemie.

Jamie O’Brien, illustré avec sa femme Raemie, est le directeur des distributeurs automatiques de Coke Canada Bottling à Londres. (Soumis par Raemie O’Brien)

“Cela fait deux ans que je fais du bénévolat pour la tournée des camions des Fêtes de Coca-Cola et je vois la joie que cela procure aux gens”, a déclaré Jamie. “Quand ma femme m’a parlé de Bryce, cela semblait être la bonne chose à faire. Je savais qu’il aimerait ça.”

REGARDER | Le moment où le camion de vacances est arrivé à la maison de la famille McFeeters pour surprendre Bryce :

Le camion est arrivé au domicile de la famille McFeeters vers 20 heures mercredi.

“Il était dépassé au début”, a déclaré McFeeters à propos de Bryce. “Il n’arrivait pas à y croire, puis il était tellement excité et n’arrêtait pas de regarder le camion et le Père Noël.

“Il pensait qu’il était assez spécial d’avoir pu s’asseoir dans le camion et klaxonner”, a déclaré Karrie. “Il n’y a aucun moyen que nous puissions jamais remercier tous ceux qui ont participé à cela. Il se sent tellement spécial. En fait, il a fait une présentation à l’école sur sa visite au Père Noël et c’est juste incroyable, tout ça.”

Et que veut Bryce pour Noël maintenant ? Coca, dit sa mère.