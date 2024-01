Comment un éditeur culturel couvre le rythme du divertissement pour enfants

Même si ses deux enfants sont maintenant adultes, Mme Graeber dit qu’elle est toujours enthousiasmée par le rythme des divertissements pour enfants. Elle a expliqué comment elle trouve des idées et ce qui l’attire dans les émissions pour enfants. Lisez l’échange édité ci-dessous.

Vous couvrez le secteur du divertissement pour enfants depuis 1997. Qu’avez-vous commencé ?

L’une des personnes avec qui j’avais travaillé en tant que pigiste au Times, Dulcie Leimbach, a inauguré la chronique. Lorsqu’elle est partie en congé maternité, je l’ai remplacée. Lorsqu’elle a décidé qu’elle ne voulait plus le faire, cela m’a été proposé. Il s’appelait initialement « Pour les enfants », puis « Tarif famille ». Je l’ai fait pendant des années et des années, même après que mes propres enfants aient grandi. C’est désormais un texte de présentation intitulé « Kids » qui apparaît en ligne et dans l’édition imprimée de vendredi dans un tour d’horizon des meilleures choses à faire à New York.

J’ai utilisé mes propres enfants comme cobayes quand ils étaient petits et je les ai emmenés à des événements et à des pièces de théâtre pour enfants. Même si mes enfants sont maintenant grands, j’ai continué. J’essaie de trouver des domaines nouveaux et différents pour les enfants. Je ne m’en lasse pas.

Avez-vous une formation en arts du spectacle?

J’étais l’un des deux rédacteurs artistiques du Yale Daily News et j’ai également joué dans de nombreuses productions théâtrales de premier cycle à l’université. Je n’aurais jamais pensé faire carrière à Broadway, mais au lycée et à l’université, j’essayais toujours de jouer des pièces de théâtre – quand je n’écrivais pas sur elles.

Qu’est-ce qui vous a initialement attiré dans ce beat ?

Je m’intéressais aux entreprises et aux organisations qui essayaient de repousser les limites de ce qui était considéré comme acceptable pour les enfants. Les enfants sont souvent sous-estimés, et ils ne devraient pas l’être. Les enfants sont capables d’aborder de nombreux sujets complexes si ces sujets sont abordés de manière appropriée. L’idée selon laquelle les enfants devraient être protégés de certaines des réalités les plus dures de la vie n’est pas juste à leur égard. Non seulement ils seront confrontés à des défis en vieillissant, mais ils constitueront également la génération qui contribuera à résoudre certains des problèmes du monde. Personne ne veut causer de l’anxiété ou de la détresse à un enfant, mais il est important de le tenir conscient de ce qui se passe dans le monde qui l’entoure.