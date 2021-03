Photo de Noam Galai / Getty Images

San Francisco se bat à nouveau pour le pouvoir philanthropique des milliardaires.

La philanthropie milliardaire est une fois de plus sur la défense à San Francisco, la maison de nombreux milliardaires de la technologie.

La dernière réaction est centrée sur une proposition de la ville visant à offrir à 20 000 écoliers un enseignement en personne et des heures de jeu cet été, après que les écoles publiques de la ville ont été fermées pendant plus d’un an pendant la pandémie. Mais un législateur libéral a temporairement fait dérailler l’initiative de soulever des questions sur l’implication d’un groupe de bénévoles qui, selon elle, ne pousse pas à un agenda politique.

La saga est un autre point d’éclair dans le débat sur le rôle propre des philanthropes milliardaires – et de leurs organisations à but non lucratif affiliées – dans la société. Et c’est une fenêtre sur la façon dont la ville qui abrite la richesse technologique se méfie de plus en plus des projets civiques de ces leaders technologiques. À la fin de l’année dernière, San Francisco a officiellement condamné le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg pour ses erreurs sur Facebook après que lui et sa femme, Priscilla Chan, aient fait don de 75 millions de dollars à un hôpital local.

Voici ce qui s’est passé: plus tôt ce mois-ci, San Francisco a annoncé qu’une fondation appelée Crankstart, financée par le célèbre capital-risqueur de Sequoia Mike Moritz et sa femme, Harriet Heyman, avait fait un don de 25 millions de dollars pour aider à démarrer une initiative de la ville pour offrir une école d’été gratuite ou une garderie. programmes aux enfants. Le programme serait aidé par un groupe de défense extérieur appelé TogetherSF qui a été formé l’année dernière pour travailler sur des projets civiques dans la ville et qui a également été financé séparément par Crankstart. Crankstart a négocié l’arrangement entre TogetherSF et le programme d’été.

Mais l’implication de TogetherSF est devenue controversée – et est présentée par un superviseur de San Francisco, Hillary Ronen, comme une possible pièce politique par des réformateurs de l’éducation. Et Ronen cette semaine a convaincu le conseil d’administration, sur un vote 10-1, de retarder l’approbation du programme pour éduquer les étudiants de San Francisco jusqu’à ce qu’elle puisse enquêter sur TogetherSF et ses liens politiques.

Ronen est suspect en partie parce que Together SF n’est pas une organisation à but non lucratif typique qui est un groupe 501 (c) 3, mais est plutôt organisée dans le cadre d’une plus grande organisation de lobbying ou de plaidoyer, une 501 (c) 4. Le groupe est également codirigé par un ancien assistant de plusieurs législateurs de San Francisco. Et Ronen pense que le groupe peut avoir des loyautés envers des militants qui poussent à la privatisation des écoles et affrètent des écoles, qui sont des problèmes de paratonnerre dans la politique d’éducation urbaine.

Ronen a admis qu’elle n’avait aucune preuve tangible des liens de Crankstart ou de TogetherSF avec le mouvement de réforme de l’éducation, mais a déclaré que sur la base de sa structure 501 (c) 4 et de ses recherches limitées, cela «ressemble et sent» qu’ils cherchent à promouvoir un «agenda politique». Elle craint, par exemple, que le groupe cherche à utiliser les volontaires qu’il recrute pour de futures campagnes politiques en faveur de candidats antisyndicaux.

«Il doit y avoir, dans mon livre, une transparence et un accord sans précédent sur le fait que les bailleurs de fonds de cette initiative le font parce qu’ils sont très préoccupés par les enfants – et n’essaient pas de faire progresser une autre privatisation, un programme de charte qui vise à démanteler notre écoles publiques », a déclaré Ronen à Recode.

Ensemble, les fondateurs de SF, Kanishka Cheng et Griffin Gaffney, disent que leur travail est apolitique et qu’ils cherchent simplement à mobiliser un réseau de bénévoles pour servir leur ville natale en crise. Ils aident la ville avec des travaux tels que la collecte de dons d’employeurs privés et la création d’un site Web pour le programme.

«Nous en sommes incroyablement surpris, honnêtement. C’est la première fois que nous entendons parler de cette privatisation, l’agenda de la charte est venu comme une raison de remettre en question le programme et notre implication », a déclaré Cheng à Recode. «Ce n’est pas du tout ce dans quoi Together SF a été impliqué.»

Pour l’instant, Ronen vient de retarder le vote sur le programme de deux semaines. Elle a déclaré à Recode qu’elle ne s’attendait pas à ce que cela compromette le programme d’été, mais qu’elle était disposée à voter contre si son enquête révélait de nouvelles informations. Mais quel que soit le vote final, certains observateurs craignent que le conflit – ainsi que la censure très médiatisée de Zuckerberg au printemps – puisse dissuader de plus en plus de philanthropes riches de faire un don d’argent s’il ne leur apporte qu’un examen plus approfondi. La ville est également sur le point de se lancer dans une collecte de fonds de 2 milliards de dollars, également dirigée par Ronen, lorsqu’elle aura besoin de plus d’argent de la part des riches.

Moritz, un ancien membre du conseil d’administration de Google, et son épouse Heyman, une romancière primée, ont depuis longtemps fait des causes locales un centre d’intérêt de Crankstart, qui a un profil privé mais est l’une des plus grandes fondations de la région de la Baie avec un actif total de près de 2 $. milliard. Crankstart a fait don de plus de 50 millions de dollars aux organisations à but non lucratif de San Francisco en 2020, finançant les efforts pendant la pandémie qui a payé les travailleurs essentiels de San Francisco pour la mise en quarantaine en cas de maladie et les efforts locaux pour nourrir les affamés.

Moritz a dit à Recode qu’il essayait d’aider les écoliers locaux «et rien de plus».

«Tout ce que nous voulons faire, c’est aider les gens qui n’ont pas nécessairement un excellent billet pour une éducation de qualité à obtenir ce billet. C’est tout », a-t-il dit. «Est-ce que ça passe le test décisif de est-ce bon pour San Francisco, ou pour une partie de San Francisco? Je pense que la réponse est oui. »

Moritz est techniquement le bailleur de fonds de la société mère de TogetherSF, Civic Action Labs, qui dirige TogetherSF et une deuxième organisation qui a également été confrontée à des questions difficiles sur ses liens politiques. Cette organisation est Here / Say Media, une nouvelle publication médiatique axée sur les nouvelles de San Francisco qui a soulevé des sourcils de la part des éthiciens du journalisme parce qu’elle appartient à la société mère 501 (c) 4. Presque toutes les rédactions à but non lucratif sont traditionnellement structurées comme des groupes 501 (c) 3 plutôt que comme des groupes politiques «d’argent noir», comme les organisations 501 (c) 4 sont parfois appelées.

Ce qui unit ces deux histoires, c’est que Here / Say Media, qui est également dirigé par Cheng et Gaffney, a initialement refusé de divulguer ses donateurs – et cela a troublé les observateurs des médias. Mais le 9 mars – la veille de l’annonce par la ville de San Francisco de l’implication de Cheng et Gaffney dans le programme d’été – Here / Say a discrètement mis à jour son site Web pour révéler que Crankstart était un bailleur de fonds.

«Nous savions que [summer] le programme était en cours de lancement. Nous serions plus visibles. Nous voulions donc être plus transparents à ce sujet », a déclaré Cheng, interrogé sur le moment choisi.

Cheng et Gaffney tentent de dénouer les controverses entrelacées; Ils sont en train d’essayer de transformer Together SF en une nouvelle organisation 501 (c) 3, ce qui réduira théoriquement les soupçons sur leur agenda politique. Ils ont dit qu’ils allaient également transformer Here / Say Media en une nouvelle structure apolitique à déterminer.

Mais les critiques politiques du gouvernement de San Francisco – qui gère plusieurs crises simultanées, dont une impliquant sa commission scolaire pour des tweets racistes – craignent que le mal ait déjà été fait. Et que les philanthropes trouveront d’autres choses à financer avec leurs milliards plutôt qu’une ville qui leur rend la vie difficile.

Interrogé sur la question de savoir si ce sens de la rupture envoyait un mauvais message aux philanthropes privés qui souhaitent s’impliquer dans la vie de la ville, Moritz a déclaré que «les actions parlent beaucoup plus que les mots».

«Nous vivons dans un peu un chaudron politique, et vous savez donc que cela fait partie de la vie», a déclaré Moritz. «Cela ne nous découragera certainement pas si des gens qui ne nous connaissent même pas, des gens à qui nous n’avons même jamais parlé, nous attribuent divers motifs.

Ronen, cependant, insiste sur le fait qu’il ne s’agit que de transparence.

«Si leurs investissements sont gratuits et clairs, et n’impliquent pas d’agenda politique – fantastique, c’est très généreux et merveilleux», a déclaré Ronen. «Mais s’ils impliquent un agenda, non merci. Nous ne voulons pas de votre investissement. Vous avez suffisamment de puissance en l’état. »