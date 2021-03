Comment un documentaire recadre l’histoire des femmes noires

Le nouveau documentaire d’Oge Egbuonu, «(In) visible Portraits», est ce qu’elle appelle une lettre d’amour aux femmes noires et une rééducation pour tout le monde.

Le long métrage de 90 minutes, qui sera présenté en première sur OWN d’Oprah Winfrey le 2 mars, réexamine l’histoire des femmes noires aux États-Unis, remettant en question des mythes de longue date à leur sujet tout en affirmant les femmes noires comme on le voit, entendu et apprécié.

Le documentaire se déroule en trois parties – «blessé», «résilient» et «beau» – et utilise ce cadre pour retracer l’histoire des femmes noires depuis les abus physiques et sexuels pendant l’esclavage jusqu’à des problèmes tels que la discrimination capillaire et le stéréotype de la femme noire en colère. Mais le documentaire n’est pas simplement un examen global de la souffrance des femmes noires. Tout au long du film, Egbuonu tient à souligner la grâce, la magie des femmes noires (elles sont «divines», dit à un moment le Dr Melina Abdullah, professeur à Cal State dans le film).

« On nous enseigne une histoire révisionniste », a déclaré Egbuonu à CNN lors d’un entretien téléphonique. « On ne nous enseigne pas la véritable histoire de ce pays. »

Tante Jemima et comment la société voit les femmes noires

Cette « vraie histoire » fait partie de ce qu’Egbuonu voulait découvrir. À un moment donné dans le documentaire, elle sélectionne les trois archétypes des femmes noires – la maman, la jézabel, la reine du bien-être – qui encadrent les vues de la société sur les femmes noires, encore à ce jour.

«Celles-ci sont toutes créées pour déshumaniser les femmes noires», a-t-elle déclaré. « Et aussi pour (amener) les femmes noires à oublier leur pouvoir inné et leur beauté innée. Donc, jusqu’à ce que nous voyions des histoires différentes … ces étiquettes continueront à diriger le récit sur la façon dont la société perçoit les femmes noires. »

Et ces représentations sont partout. Un exemple donné est la marque et le logo Aunt Jemima, une représentation d’une femme noire plus âgée basée sur l’archétype d’une maman. Après des années de demandes de changement, Quaker Oats vient de retirer la marque et le logo l’année dernière, au milieu d’une plus grande réconciliation raciale.

«Alors que nous travaillons pour progresser vers l’égalité raciale à travers plusieurs initiatives, nous devons également examiner attentivement notre portefeuille de marques et nous assurer qu’ils reflètent nos valeurs et répondent aux attentes de nos consommateurs», a déclaré la société appartenant à Pepsi dans un communiqué. à CNN Business à l’époque.

‘Rappelant aux femmes noires notre pouvoir’

Egbuonu le documentaire ne s’arrête pas là.

«Tout a été mis en place pour que nous ne survivions pas», explique Abdullah dans le documentaire. « Notre persévérance, notre survie, notre résilience est une forme de rébellion – refuser de succomber à l’oppression sous laquelle nous vivons. »

Dans une interview avec CNN, Abdullah l’a dit comme ça. Les femmes noires ont été introduites aux États-Unis comme du bétail, dans un système suprémaciste blanc et patriarcal, et traitées comme des biens plutôt que comme des personnes.

«Et je pense que cela n’a pas été totalement aboli», a-t-elle déclaré.

Les statistiques en disent long. Le taux de mortalité maternelle chez les femmes noires est trois fois plus élevé que celui des femmes blanches et hispaniques non hispaniques, selon un rapport des Centers for Disease Control and Prevention. Selon un rapport de l’Association américaine des femmes universitaires, elles ne sont payées que 63% de ce que gagnent les hommes blancs non hispaniques et sont toujours l’un des groupes les moins payés à tous les niveaux d’éducation. Au milieu de Covid-19, les Noirs sont presque trois fois plus susceptibles d’être hospitalisés et deux fois plus susceptibles de mourir du virus que les hommes blancs, déclare le CDC, et une étude indique que les femmes noires sont particulièrement vulnérables.

Même dans les mouvements de justice sociale contre le racisme et le sexisme, qui affectent uniquement les femmes de couleur, des études ont montré que les femmes noires sont souvent négligées.

« Ce film », a déclaré Abdullah, « a pour but d’éveiller la société à sa tentative de faire de nous des mulets et de rappeler aux femmes noires notre pouvoir de rejeter cela. »

Mais ce n’est qu’une première étape, a déclaré Egbuonu. Il doit y avoir une période de guérison, a-t-elle dit, puis un démantèlement des systèmes actuels en place dans la société qui ont essayé de maintenir les femmes noires et toutes les personnes de couleur à terre.

« Comment pouvons-nous réinventer ce qui est possible? » Demanda Egbuonu. « Parce que vous ne pouvez pas intégrer la diversité et l’inclusion dans un système qui est intrinsèquement oppressif. »

Les prochaines étapes

Son film n’est pas complet, admet-elle. Il ne plonge pas dans le classisme, ni dans l’expérience de la femme noire trans, ni dans l’expérience de la femme noire handicapée. Toutes ces histoires mènent aux prochaines étapes, a-t-elle déclaré.

Jusque-là, le film est un point d’entrée.

Abdullah a regardé le documentaire terminé avec sa mère de 70 ans dans une petite salle de cinéma à la fin de 2019. Lorsque les lumières se sont allumées à la fin, le théâtre, rempli principalement de femmes noires, était complètement silencieux. Quand elle s’est tournée vers sa mère, elle était en larmes.

«En tant que femme noire de 70 ans, tout ce qu’elle a vu d’elle-même, ou presque tout, a diminué», a-t-elle déclaré.

C’est un témoignage à la fois du documentaire et du pouvoir d’être vu, d’être autorisé à s’ouvrir. De plus, laisser sa mère sans voix, Abdullah a ri, c’est vraiment dire quelque chose.