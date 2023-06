Comment un diplômé de South Elgin va au-delà d’un moment gâché – Shaw Local

L’obtention du diplôme ne s’est pas déroulée comme prévu pour Stephanie Pedroza, une ancienne de l’école secondaire South Elgin, mais cela ne l’empêche pas d’utiliser ses expériences au secondaire pour aider les autres.

Quelques instants avant qu’elle ne soit sur le point de traverser la scène à la remise des diplômes, Pedroza a été invitée par un doyen à retirer une étole qui lui avait été fournie par le réseau hispanique Elgin. L’étole a reconnu Pedroza comme la meilleure boursière de l’organisation et pour son héritage mexicain.

Selon la politique du district scolaire U-46 d’Elgin Area, les élèves peuvent porter des étoles ou des cordons non fournis par le district, mais uniquement s’ils en ont d’abord obtenu la permission.

Pedroza, qui ne portait pas l’étole du réseau hispanique Elgin, a déclaré qu’elle n’était pas au courant de la politique.

Selon Pedroza, le doyen a récupéré une poignée d’étoles ce jour-là, et d’autres étudiants ont caché leurs étoles sous leurs robes de graduation lorsqu’ils ont réalisé ce qui se passait.

Bien que l’incident ait été décevant, Pedroza a déclaré qu’il n’y avait aucune mauvaise intention. Elle veut aller de l’avant et se concentre sur son avenir et aider d’autres étudiants comme elle.

« Il devrait y avoir un programme pour aider tous les étudiants à poursuivre des études supérieures », a déclaré Pedroza, qui a lancé le Future South Elgin Club pendant ses études secondaires. « Je pense qu’il est vraiment important de continuer à encourager les étudiants.

« J’espère que le district, à l’avenir, sensibilisera davantage sa population étudiante de première génération », a déclaré Pedroza, qui fréquentera l’Université de l’Illinois à l’automne.

Elle est également optimiste qu’un projet de loi d’État, coparrainé par la sénatrice d’État Cristina Castro, une démocrate d’Elgin représentant le 22e district, aidera à prévenir de futurs incidents comme le sien. Avant d’obtenir son diplôme, Pedroza a décroché un emploi dans le bureau de Castro en tant que stagiaire d’été.

« L’ironie de tout cela est qu’une fois ce projet de loi en place, cette controverse ne devrait plus exister », a déclaré Castro.

Le projet de loi, qui attend la signature du gouverneur, «interdirait aux écoles publiques et à charte d’interdire à un élève de porter des vêtements ayant une signification culturelle, ethnique ou religieuse» à l’école ou lors des cérémonies de remise des diplômes.

La sénatrice d’État Suzy Glowiak Hilton, une démocrate de Western Springs qui représente le 23e district, a présenté la législation plus tôt cette année à la suite d’un cas similaire, a déclaré Castro.

Castro, qui servait auparavant sur le réseau hispanique d’Elgin, et Pedroza ont crédité le U-46 pour sa réponse.

Lors d’une réunion du conseil d’administration cette semaine, la surintendante Suzanne Johnson a présenté des excuses et a promis que le comité de remise des diplômes du district examinerait l’incident ainsi que les politiques du district en matière de remise des diplômes.

« Nous nous engageons à faire en sorte que des situations similaires ne se reproduisent pas à l’avenir », a déclaré Johnson dans un communiqué. « Il est essentiel de souligner que notre district scolaire reconnaît l’importance de soutenir et de permettre aux élèves d’exprimer leur individualité et de souligner leurs réalisations tout en maintenant une cérémonie de remise des diplômes respectueuse et inclusive. »

