WASHINGTON – L’accord visant à aider les Américains à surmonter les retombées de l’hiver incessant du COVID-19 a été conclu lors d’un petit rassemblement alimenté par les pâtes.

À la fin de novembre, la sénatrice Lisa Murkowski du GOP de l’Alaska a organisé un dîner chez elle qui comprenait la sen. Susan Collins, R-Maine; Mark Warner, D-Va .; Mitt Romney, R-Utah; et Joe Manchin, DW.Va. Les sénateurs ont commencé à élaborer un plan législatif général, comprenant des mesures de relance, des allocations de chômage prolongées et une nouvelle bouée de sauvetage pour les petites entreprises.

L’accord de 900 milliards de dollars a brisé une impasse de huit mois dans laquelle les pourparlers se sont déroulés par à-coups et ont commencé à céder la place à davantage de blocage.

La pression en faveur d’une législation s’est accrue alors que le nombre de cas augmentait, le nombre de morts grimpait et les Américains ont ressenti une nouvelle vague de difficultés économiques avec la fermeture des restaurants, le licenciement des employés et la réduction des magasins.

Le résultat a été un projet de loi de près de 5600 pages, qui a été adopté par le Congrès peu avant minuit lundi et attendait la signature attendue du président Donald Trump.

Négociations post-électorales sur les pâtes

Les premiers signes de progrès sont apparus après les élections du 3 novembre.

Manchin a déclaré qu’il avait appelé Collins pour la féliciter de sa réélection et qu’il avait continué à parler à d’autres sénateurs qui estimaient également qu’ils devaient agir sur la relance, avant un dîner chez Murkowski le 17 novembre.

Les législateurs ont mangé des pâtes à emporter pendant qu’ils discutaient du paquet, a déclaré Manchin, et à la fin du repas, Warner, l’un des membres les plus riches du Sénat, a pris la note.

Ils ont ensuite tenu des réunions Zoom quasi quotidiennes pour élaborer une proposition de compromis, amenant finalement le House Problem Solvers Caucus, un groupe de près de 50 législateurs de la Chambre des représentants.

Ce qui a vraiment relancé les négociations, a déclaré Manchin à USA TODAY, c’est que les sénateurs se sont assis les uns avec les autres, plutôt que de poursuivre les discussions au niveau du personnel.

«Vous n’êtes pas obligés de vous aimer. Vous n’êtes pas obligé d’aller dîner le soir si vous ne le souhaitez pas. Vous n’avez pas à vous asseoir et à socialiser. Mais vous devez travailler ensemble pour savoir où se situent vos différences afin de pouvoir y remédier », a-t-il déclaré.

Appels Zoom quotidiens

Les discussions Zoom ont continué même pendant les vacances.

« Le jour de Thanksgiving, nous étions probablement sur Zoom pendant cinq heures », a déclaré Manchin.

Le représentant Josh Gottheimer, DN.J., coprésident du Problem Solvers Caucus, un groupe qui avait présenté sa propre proposition bipartite avant les élections, se souvenait avoir participé aux appels sur sa voiture le week-end alors qu’il faisait la navette entre son domicile dans le New Jersey et à Washington, DC Son groupe de 50 législateurs de la Chambre s’était impliqué dans le groupe de sénateurs alors qu’ils élaboraient leur législation, une collaboration rare entre la Chambre et le Sénat, a déclaré Gottheimer.

«C’est une chose s’ils me laissent leur apporter leur café», dit-il. « C’est une toute autre chose pour nous de travailler ensemble sur la législation. »

Gottheimer a déclaré que leur groupe avait également entretenu des conversations régulières avec les dirigeants du Congrès des deux côtés de l’allée et de la Maison Blanche alors qu’ils formulaient leur proposition.

Il se souvient avoir été tellement absorbé par un long appel Zoom lorsqu’il s’est arrêté sur le Delaware Turnpike qu’il n’a remarqué qu’après être descendu de sa voiture, il a été arrêté au «Biden Welcome Center».

Le 1er décembre, un groupe bipartisan de modérés du Sénat et de la Chambre a annoncé une proposition de 908 milliards de dollars comprenant une aide aux gouvernements locaux et étatiques, une aide supplémentaire aux petites entreprises et de l’argent pour sortir les vaccins.

Les législateurs ont promis de faire aboutir un accord avant les vacances de Noël, lorsqu’ils devaient quitter Washington et que plusieurs programmes clés devaient expirer.

« Ce serait stupide sur les stéroïdes si le Congrès partait pour Noël sans faire un paquet provisoire comme un pont », a déclaré Warner.

Un « changeur de jeu » pour les démocrates

Pelosi, le 4 décembre, a déclaré aux journalistes qu’elle soutenait la proposition comme base de négociations futures, un changement par rapport à l’insistance préalable des démocrates sur un paquet plus important.

Elle a changé sa demande et a accepté une facture plus petite, a-t-elle dit, parce qu’il y avait eu «un changement total de jeu, un nouveau président et un vaccin». Un autre projet de loi plus important serait possible une fois que Biden aurait prêté serment, a-t-elle déclaré.

Biden a également soutenu la proposition des démocrates comme base de la future législation, soutenant Gottheimer qualifié de «très utile» pour les législateurs.

Les républicains, cependant, ont continué à pousser pour un paquet différent.

Le 8 décembre, le secrétaire au Trésor Steve Mnuchin a fait une contre-proposition avec un paquet de 916 milliards de dollars, que Pelosi et Schumer ont rejeté en raison de sa réduction du total des fonds de chômage de 180 milliards de dollars à 40 milliards de dollars.

Mais McConnell a également signalé un renversement d’une position républicaine clé ce jour-là, affirmant qu’il voulait «mettre de côté» la priorité républicaine des garanties de responsabilité liées au COVID-19 pour les entreprises et les écoles si les démocrates abandonnaient leur demande d’aide publique et locale.

À ce moment-là, le Congrès fixait également une date limite imminente pour renouveler le financement des agences fédérales afin d’éviter la fermeture du gouvernement. Les législateurs ont cherché à joindre tout plan de relance à un projet de loi de financement gouvernemental de 1,4 billion de dollars, de sorte que les législateurs n’ont pas été en mesure de financer entièrement le gouvernement jusqu’à ce que les désaccords sur la relance soient résolus.

Le 9 décembre, alors que l’échéance d’un arrêt partiel du gouvernement se profilait le 11 décembre, la Chambre a adopté une loi pour maintenir le gouvernement ouvert jusqu’au 18 décembre. Le Sénat a adopté le projet de loi deux jours plus tard et Trump l’a signé.

Une semaine plus tard, un accord de relance n’ayant toujours pas été conclu, les législateurs ont adopté un projet de loi de financement gouvernemental de deux jours pour annuler la date limite de fermeture et acheter aux législateurs quelques jours de plus pour terminer les négociations.

Drame sur la Réserve fédérale

Les dirigeants avaient de grands espoirs d’annoncer un accord d’ici la fin de la semaine dernière, après que la plupart des points de friction aient été réglés. Mais l’un des plus grands obstacles est apparu samedi lorsque le sénateur Pat Toomey – rejoint par ses compatriotes républicains – a déclaré qu’il ne signerait aucun accord à moins que cela ne mette fin à la capacité de la Réserve fédérale à apporter une aide financière d’urgence à la suite des difficultés économiques de la pandémie.

Toomey a déclaré que les installations avaient atteint leur objectif et devaient cesser. Mais il y avait un espoir de compromis. «Appelez-moi», a-t-il imploré les démocrates.

Quelques heures plus tard, Toomey s’est blotti avec d’autres sénateurs sur le sol et a rencontré Schumer dans son bureau avec Romney alors qu’ils travaillaient à un compromis.

Sortant du bureau de Schumer samedi après-midi, Toomey a déclaré aux journalistes qu’il pensait qu’un accord était possible.

Et puis des heures plus tard, au milieu de la nuit, Toomey a finalement accepté un libellé révisé, ouvrant la voie à une annonce dimanche qu’un accord sur le paquet de secours COVID-19 avait été conclu.

Lors d’une conférence téléphonique dimanche, Toomey a déclaré qu’il était «très heureux» de la résolution du problème, affirmant que les républicains avaient atteint leurs objectifs.

Les démocrates avaient fait un «bon point» sur le fait que sa vision originale était trop large, a-t-il dit, alors elle a été réécrite.

Des sénateurs clés retirent leur opposition

Deux sénateurs des extrémités opposées du spectre politique ont déclaré qu’ils bloqueraient le projet de loi s’il n’incluait pas de contrôles de relance. Dans un couple impair, le sénateur Bernie Sanders, I-Vt., Et le sénateur Josh Hawley, R-Mo., Avaient fait pression pour que les chèques soient inclus dans un projet de loi final et ont averti qu’ils pourraient bloquer toute législation sans chèques plus importants.

Mais Sanders a signalé dimanche soir qu’il ne ferait pas obstacle à l’accord, déclarant aux journalistes qu’il souhaitait un vote « dès que possible ».

Sanders a déclaré qu’il voulait un chèque de 1 200 $ au lieu des 600 $ de l’accord de compromis, « mais un chèque de 600 $, 2 400 $ pour une famille de quatre personnes va très loin pour aider les gens au milieu de cette urgence. Lorsque Biden arrive. , nous allons revenir et faire beaucoup plus. «

Et le sénateur Rand Paul, R-Ky., Qui avait également menacé de retarder le projet de loi en raison de préoccupations concernant le déficit, a également cédé, faisant exploser le projet de loi lundi au Sénat pour « dépenses incontrôlables », mais après son discours, il a déclaré journalistes, « j’ai fait valoir mon point et je n’ai aucune raison de retarder la facture. »

Le sénateur John Cornyn, du R-Texas, a souligné la rapidité des vacances.

« Je pense que tout le monde est à peu près prêt pour Noël », a-t-il déclaré.