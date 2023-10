Maya Hamovitch, productrice Personnel W5

LONGUEUIL, QUÉ. — AVERTISSEMENT : les détails contenus dans cet article et dans ces vidéos peuvent déranger certains téléspectateurs.

En 1975, Sharron Prior, 16 ans, a été kidnappée à Montréal après avoir quitté son domicile pour rejoindre ses amis dans une pizzeria locale.

Trois jours plus tard, elle a été retrouvée dans un boisé à l’extérieur de Montréal. Elle avait été ligotée, violée et battue à mort.

« Sharron était une petite fille pleine de vie. La communauté de Pointe-Saint-Charles l’aimait beaucoup et elle avait beaucoup d’amis », a déclaré Éric Racicot, sergent-détective au service de police de Longueuil, en entrevue à CTV W5.

Racicot a repris l’affaire en décembre 2021. Il était le 14e enquêteur à tenter de résoudre l’affaire sur laquelle la police enquêtait depuis 48 ans. Au moment où il est parvenu entre les mains, 120 suspects avaient été identifiés.

Racicot était déterminé à résoudre l’affaire grâce aux progrès de la technologie de l’ADN.

« Plus le temps passait, plus les techniques de collecte d’ADN et de récupération d’identification devenaient de plus en plus sophistiquées », a-t-il déclaré.

Il a soumis plusieurs vêtements de Sharron provenant de la scène du crime, dont un pantalon, à un laboratoire spécialisé dans la détection d’ADN. Cet échantillon a ensuite été comparé à des échantillons d’une base de données généalogique. Cela a finalement donné à Racicot un nom de famille pour l’enquête.

« Depuis 1975, personne n’avait jamais prononcé ce nom », précise Racicot. « Et j’ai pensé ‘c’est pour ça que nous chassons un fantôme tout ce temps.' »

Il n’était pas le seul à poursuivre un fantôme : la mère et les sœurs de Sharron traquaient son assassin depuis des décennies, recherchant des noms et des adresses dans les annuaires téléphoniques et visitant les adresses qui, selon elles, pourraient les conduire au tueur.

«C’est le combat de ma vie. Je veux juste les réponses. Je veux savoir qui a fait ça », a déclaré la mère de Sharron, Yvonne Prior, à CTV W5.

Dét. Racicot a finalement attribué le nom de famille du suspect à un citoyen américain, feu Franklin Maywood Romine du comté de Putnam, en Virginie occidentale. Il avait 28 ans au moment du décès de Prior et a commencé sa carrière criminelle à l’âge de 11 ans.

Racicot a dit Le casier judiciaire de Romine s’étend de 1955 à 1974 et comprend les introductions par effraction, les vols qualifiés, les évasions multiples de prison, la conduite avec facultés affaiblies, les délits de fuite et les viols. Le criminel de toujours a traversé la frontière canadienne à plusieurs reprises et est décédé en 1982 dans le quartier de Verdun à Montréal, à l’âge de 36 ans.

Racicot est resté fidèle à sa mission de donner des réponses définitives à la famille de Prior et a demandé une exhumation du corps de Romine en Virginie occidentale.

« Nous espérons que l’ADN que nous recueillons (…) nous permettra de prouver une fois pour toutes qu’il est responsable du meurtre de Sharron Prior », a-t-il déclaré.

En mai 2023, Racicot a regardé avec impatience le cercueil en acier de son principal suspect être extrait du sol. Un biologiste a extrait cinq os pour extraire l’ADN.

Ces échantillons d’ADN ont ensuite été apportés au Laboratoire des sciences judiciaires de Montréal et analysés.

Assis avec la mère de Sharron Prior, Yvonne, et ses sœurs jumelles, Moreen et Doreen, Racicot a partagé la nouvelle qu’ils attendaient depuis plus de 40 ans : ils avaient enfin trouvé le meurtrier qu’ils recherchaient.

« A 13h40 cet après-midi, j’ai reçu un appel téléphonique de nos biologistes », a-t-il déclaré aux femmes. « Le profil des ossements correspond parfaitement à celui de la scène de crime qui appartient au meurtrier. Donc c’est lui, c’est bien lui sans aucun doute. »

La mère de Sharron, Yvonne Prior, n’avait jamais perdu espoir que le meurtrier de sa fille soit retrouvé.

« Quarante-huit ans », dit-elle. « Cela a toujours été dans mon esprit. Qui a tué Sharron ? Qui l’a tuée ? Ils l’ont eu. »

