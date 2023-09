Comment un délinquant sexuel violent désormais accusé de viol et du meurtre de Pava LaPere est sorti de prison prématurément

L’homme accusé d’avoir menotté et violé une femme dans son appartement de Baltimore quelques jours avant que la police n’annonce qu’il avait battu et tué Pava LaPere, une entrepreneure technologique de 26 ans, avait été libéré de prison, malgré un passé violent qui comprenait une condamnation pour une infraction sexuelle.

Les antécédents criminels de Jason Billingsley remontent à 2009 et comprennent des accusations de tentative de viol, de vol à main armée et de séquestration. En 2015, il a été condamné à 30 ans de prison après qu’une femme a déclaré à la police qu’il l’avait tenue sous la menace d’un couteau, l’avait étranglée et forcée à lui faire une fellation, selon des documents judiciaires.

Cependant, en vertu d’un accord de plaidoyer, 16 de ces années ont été suspendues, laissant Billingsley purger 14 ans de prison. Puis, en octobre 2022, cinq ans avant sa libération prévue, il est sorti de prison en homme libre.

« Les violeurs ne devraient pas être libérés plus tôt. Point final. » a déclaré le maire de Baltimore, Brandon Scott.

Billingsley a été libéré de prison dans le cadre du système de crédit de diminution du Maryland, une politique qui permet aux détenus de réduire la durée de leur incarcération grâce à des éléments tels qu’un bon comportement et l’achèvement de cours de formation. Trente-huit États ont des programmes similaires en vigueur. La nature violente et répétitive des crimes de Billingsley a cependant amené beaucoup de gens à se demander pourquoi il était éligible aux crédits et s’il aurait dû être libéré.

La police de Baltimore n’a pas non plus informé le public du viol quelques jours avant le meurtre de LaPere, ce qui a soulevé encore plus de questions quant à savoir si sa mort aurait pu être évitée.

« Les violeurs ne devraient pas être libérés plus tôt. Point final », a déclaré le maire de Baltimore, Brandon Scott, lors d’une conférence de presse jeudi, où il a également qualifié Billingsley de « sociopathe ». « Lorsque vous violez quelqu’un, peu importe qu’il s’agisse de sa fille, de son fils ou de sa femme, vous ne devriez pas sortir plus tôt, point final, pour ce genre d’infraction. »

Les délits

Mercredi soir, moins d’un an après sa libération, Billingsley a été arrêté pour le meurtre de LaPere et l’agression sexuelle d’une autre femme. LaPere a été retrouvée lundi dans son appartement de Baltimore, étranglée et violemment battue avec une brique, selon des documents judiciaires. Son corps était à moitié vêtu, selon les documents qui ne donnent pas de détails sur la nature du crime.

Quelques jours plus tôt, le 19 septembre, Billingsley aurait violé une femme à plusieurs reprises et lui aurait tranché la gorge avant de l’arroser, elle et un homme, de liquide et d’y mettre le feu, selon des documents.

Mais ce n’était pas le premier démêlé de Billingsley avec la justice.

En 2013, une femme a déclaré à la police qu’elle s’était disputée avec son petit ami et qu’elle marchait dans la rue à Baltimore lorsqu’elle s’est arrêtée pour s’asseoir sur quelques marches, selon les documents judiciaires. Elle a dit qu’un homme qu’elle connaissait sous le nom de « Jason » s’est approché d’elle et lui a demandé ce qui n’allait pas et si elle avait un endroit où rester.

« Quand elle lui a dit que non, il lui a proposé de la laisser rester avec lui dans un endroit voisin », indiquent les documents. « Elle a accepté de l’accompagner et les deux ont marché jusqu’à une maison inconnue. »

La femme a déclaré qu’elle et Billingsley étaient assis et parlaient dans une chambre, selon les documents. Lorsqu’il a dit qu’il voulait coucher avec elle, elle a déclaré qu’elle voulait partir. Billingsley a ensuite frappé la femme au visage, a commencé à l’étouffer et a menacé de lui tirer dessus si elle ne faisait pas ce qu’il disait, selon les documents. Billingsley, armé d’un couteau, a forcé la femme à lui faire une fellation avant de lui voler 53 $ dans son portefeuille, selon les documents. Il lui a alors dit de partir.

Billingsley a fait face à plusieurs accusations, notamment des voies de fait au premier et au deuxième degré, une tentative de viol au premier degré, un vol à main armée, un emprisonnement abusif et un vol de moins de 100 dollars, selon des documents judiciaires.

En 2010, Billingsley a également été accusé d’avoir frappé une ex-petite amie au visage, de l’avoir coincée et de lui avoir volé son téléphone, selon d’autres documents judiciaires. Il a plaidé coupable l’année suivante pour voies de fait.

Et en 2009, il a été arrêté à la suite d’allégations selon lesquelles lui et un autre suspect auraient volé 10 dollars à un homme. Les archives judiciaires indiquent que le nez de la victime présumée saignait lorsqu’il a parlé à la police. Billingsley a plaidé coupable dans cette affaire, indiquent les documents, notant qu’il a par la suite violé sa probation.

« Crédit de bonne conduite »

Dans le cadre du système qui a permis à Billingsley de sortir de prison plus tôt, les détenus reçoivent automatiquement un « crédit de bonne conduite » dès leur admission « sous réserve de la bonne conduite future du détenu », un Rapport étatique 2020 dit. Les crédits sont décrits comme une « incitation comportementale » et un moyen de réduire la surpopulation carcérale.

Les autres crédits sont acquis tout au long de la période d’incarcération du détenu. Les détenus qui ont des progrès satisfaisants ou qui terminent divers cours et thérapies peuvent recevoir des crédits d’études mensuels, indique le rapport. Ceux qui participent aux tâches assignées peuvent obtenir des crédits de travail mensuels. Les détenus peuvent également gagner du temps en gagnant des crédits pour avoir réalisé « des projets de travail spéciaux sélectionnés ou d’autres programmes spéciaux », indique le rapport. On ne sait pas exactement quel type de crédits Billingsley avait gagné.

Stacey Lee, professeur de droit et d’éthique à la Carey Business School de l’Université Johns Hopkins, a déclaré que cette politique est logique, en théorie, car les prisons sont surpeuplées et en sous-effectif.

«Cependant, si vous êtes un délinquant violent, votre accès au nombre de crédits que vous pouvez obtenir est censé être limité», a-t-elle déclaré.

Compte tenu du passé de Billingsley, Lee ne pense pas qu’il aurait dû être éligible à une libération anticipée, même s’il n’a violé aucune des dispositions qui le rendraient inéligible.

« Pour moi, il ne semblait pas être un bon candidat », a déclaré Lee.

« Pour moi, il ne semblait pas être un bon candidat », a déclaré Lee. a déclaré Stacey Lee, professeur de droit et d’éthique

Selon les lignes directrices actuelles, les criminels condamnés pour viol au premier ou deuxième degré ou infraction sexuelle contre une victime de moins de 16 ans ou les récidivistes qui ont commis une infraction sexuelle au troisième degré contre une victime de moins de 16 ans ne sont pas éligibles. Un détenu qui a enfreint la surveillance à vie des délinquants sexuels n’est pas non plus admissible.

« Je comprends que cela nous permet de vider les prisons un peu plus rapidement, mais lorsque cela entraîne leur réadmission et cause davantage de tort une fois libérés, j’ai un problème avec cela », a ajouté Lee.

David Jaros, professeur de droit pénal et directeur du Centre pour la réforme de la justice pénale à la faculté de droit de l’Université de Baltimore, soutient également le système. Il pense que le système de crédits permet aux détenus de « participer à des programmes et à des programmes de travail qui contribuent réellement à leur réadaptation ».

« Et cela contribue à la sécurité des prisons elles-mêmes », a-t-il ajouté. « Plus ils sont en sécurité, plus le public est en fin de compte, car plus nous traumatisons les gens lorsqu’ils sont à l’intérieur, plus il est probable que des personnes dangereuses reviendront dans la rue. »

Jaros a déclaré qu’il comprend que le système de crédit de diminution fera désormais l’objet d’un examen minutieux en raison de la nature horrible de ce qui s’est produit, mais il ne pense pas que cela devrait avoir un impact sur la politique.

« Il est facile de dire que c’est quelqu’un qui ne devrait jamais voir le jour, mais nous ne savons pas qui est cette personne qui ne devrait jamais voir le jour. Il y a des gens qui s’en sortent et sont réhabilités et qui deviennent ensuite des membres actifs de leur communauté », a-t-il déclaré. « Je pense que ce qu’il faut retenir ici, c’est que le problème réside dans les crédits de diminution. »