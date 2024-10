Comment un créateur de masques de gardien de but de hockey a contribué à faire d’Hannibal Lecter un méchant de tous les temps – et un costume d’Halloween

Ed Cubberly n’avait jamais entendu parler d’Anthony Hopkins lorsqu’il a reçu un appel téléphonique de Kathleen Gerlach, l’assistante costumière d’un film dont il ne connaissait rien. Nous sommes en 1989 et il faudra deux ans à la version cinématographique du « Silence des agneaux » pour devenir une sensation critique et commerciale.

Cubberly, une infirmière à temps plein à l’époque, vivant à Bayonne, dans le New Jersey, avait une activité parallèle dans la fabrication de masques pour les gardiens de but de la LNH de 1988 à 2000. Mike Richter, Frank Pietrangelo et Mark Fitzpatrick faisaient partie des joueurs qui portaient ses produits.

Alors, comment a-t-il été amené à participer à la création de l’un des méchants de tous les temps ?

À un moment donné, à la fin des années 1980, Cubberly a laissé une carte de visite chez Gerry Cosby & Co. Sporting Goods à Manhattan. Peu de temps après, des membres du département accessoires « Le Silence des agneaux » se sont rendus au magasin à la recherche d’un masque. Ils sont repartis avec les coordonnées de Cubberly.

Gerlach a contacté Cubberly pour fabriquer un masque – non pas pour le hockey mais pour ce qui allait devenir une scène classique du film. C’est ainsi qu’a commencé la seule incursion de Cubberly dans le cinéma et son lien avec le portrait d’Hannibal Lecter par Anthony Hopkins, que l’American Film Institute classe parmi les meilleurs. le méchant de cinéma n°1 de tous les temps.

« Mes 15 minutes de gloire », dit maintenant Cubberly. « Je suppose que ça s’est bien passé. »

À mi-chemin du « Silence des agneaux », Lecter s’adresse à un sénateur alors qu’il est attaché à une civière. C’est un tueur en série connu pour manger ses victimes, mais c’est aussi un brillant psychiatre avec des informations qui pourraient aider à attraper un autre tueur en série, Buffalo Bill. Lorsqu’il s’adresse au sénateur, dont la fille a été kidnappée par Buffalo Bill, il porte une veste droite et un masque en fibre de verre qui couvre son nez et la moitié inférieure de son visage.

Il y a une ouverture au-dessus de sa bouche recouverte par trois barres métalliques – une mesure contre une éventuelle explosion cannibale.

C’était le produit fini de Cubberly : le masque le plus célèbre qu’il ait jamais fabriqué, avec tout le respect que je dois au masque de la Statue de la Liberté que portait le gardien des Rangers de New York Mike Richter lors de la finale de la Coupe Stanley en 1994.



Le masque de la Statue de la Liberté de Mike Richter a été conçu mais non peint par Ed Cubberly. (Al Bello/Getty Images)

« C’était plutôt sournois et effrayant », explique Cubberly, aujourd’hui âgé de 67 ans. « Cela correspondait parfaitement à la scène. »

En sollicitant l’aide de Cubberly, Gerlach lui donna une description de la scène. Cubberly a eu l’idée du concept en quelques minutes seulement, en utilisant un Sharpie pour dessiner le dessin sur une photo de l’un de ses vieux masques. Il a interprété les instructions de Gerlach comme des instructions de donner une muselière à Lecter, ce qui a conduit au couvre-bouche. Il a également ajouté une paire de trous au-dessus des narines.

Cubberly a été en contact avec Gerlach et la future costumière primée aux Oscars Colleen Atwood tout au long du processus. À un moment donné, ils lui ont demandé ce qu’il pensait de la couleur du masque. Cubberly a suggéré de conserver la teinte beige verdâtre de la fibre de verre. Cela ressemblerait à quelque chose qui aurait pu être fabriqué en prison, leur a-t-il dit. Le réalisateur Jonathan Demme a adoré l’idée, se souvient Cubberly.

«J’essayais juste d’arrêter de peindre cette chose», dit-il en riant.

Cubberly n’a jamais rencontré Hopkins, qui a remporté un Oscar pour sa performance. L’équipe des accessoires du film lui a envoyé par courrier un moule en plâtre du visage de l’acteur, qu’il possède toujours. Argile sculptée en cubes sur le moule, puis construite le masque en fibre de verre sur l’argile. Le processus n’a pris que quelques jours.

Le département des costumes a demandé à Hopkins d’essayer différents types de masques avant le tournage. L’un d’eux ressemblait à un masque d’apiculteur. D’autres ressemblaient davantage à des cages. La conception de Cubberly s’est avérée la plus efficace.

« Il ne ressemblait en rien aux autres masques », dit-il.

La scène est tout aussi unique – et tendue. Une musique à cordes dramatique joue pendant que Lecter avance et Hopkins établit un contact visuel perçant avec le sénateur alors qu’il joue avec elle tout au long de la conversation.

Cubberly ne regarde pas beaucoup de films, mais lui et sa femme sont allés voir « Le Silence des agneaux » lors de sa sortie en salles. Il ne savait pas exactement quand son masque ferait son apparition. À la seconde où cela s’est produit, il a sauté de son siège et a poussé un cri de joie.

Les autres clients lui sifflèrent de s’asseoir.

« J’ai fait ce masque pour le film! » leur a-t-il dit.

Personne dans le théâtre ne l’a cru. Pourquoi penseraient-ils que le masque vient du New Jersey ?

Cubberly, qui vit maintenant à Frenchtown, dans le New Jersey, a reçu 400 $ en paiement pour le masque. Il conserve également les droits d’auteur sur le design. Cela lui a permis de gagner de l’argent supplémentaire au fil des ans. Il a signé des contrats avec des entreprises de costumes d’Halloween leur permettant de reproduire le masque.

Billy Crystal portait l’original lors de la cérémonie des Oscars en 1992, plaisantant en disant qu’il ressemblait au gardien de but de l’équipe de hockey de la Screen Actors Guild.

Cubberly n’a pas vu l’original en personne depuis qu’il l’a expédié du New Jersey à Pittsburgh, où la majeure partie du film a été tournée.

«C’est une question que l’on me pose tout le temps», dit-il. « Je n’ai aucune idée de l’endroit où il se trouve. »

Il possède cependant un cadeau de la part de l’homme qui le portait. Après avoir fabriqué le masque, il a demandé à l’équipe des accessoires du film s’il pouvait faire signer quelque chose par Hopkins. Ils ont accédé à la demande en lui envoyant une photo de Hopkins portant le masque. Il garde la photo encadrée sur son mur.

« À Eddie », a écrit Hopkins au bas de la photo, « Tous mes meilleurs vœux – et sois très prudent les nuits sombres, Eddie, car j’attendrai et je regarderai. »

Hopkins a signé la photo deux fois : une fois avec son propre nom et une fois avec le nom du personnage que Cubberly a contribué à lui donner son look emblématique : le Dr Lecter.

(Photo du haut : Rodin Eckenroth / Getty Images)