Comment un couple hurlant a été dévoré VIVANT par un grizzli surnommé « The Machine » et a attrapé sa propre mort sur un film

Un passionné d’OURS a été dévoré vivant avec sa petite amie par un ours surnommé “La Machine” qui a été retrouvé en train de se régaler de leurs restes.

Timothy Treadwell, 46 ans, a passé ses étés à camper en Alaska et s’est rapproché des ours sauvages de la région, leur donnant même des noms.

Timothy Treadwell et sa petite amie Amie Huguenard ont été tués par un grizzli quelques heures seulement avant d’être récupérés par un hydravion Crédit : Kobal Collection – Caractéristiques Rex

Timothy a consacré sa vie à filmer les ours dans leur habitat naturel avant que l’on ne se retourne contre lui en octobre 2003 Crédit : Alamy

L’ancien héroïnomane a consacré sa vie à filmer les grizzlis dans leur habitat naturel et s’est engagé à les protéger.

Au cours de ses voyages, il s’est dangereusement rapproché des ours et sa petite amie, qui l’accompagnait souvent, était mal à l’aise avec leur proximité.

En octobre 2003, Timothy devait être récupéré par hydravion avec sa petite amie Amie Huguenard, 37 ans, du parc national de Katmai.

Le couple avait passé l’hiver là-bas à étudier les animaux et n’était qu’à quelques heures d’être récupéré sur le rivage de l’Alaska.

Mais un ours est soudainement apparu et a commencé à mutiler Timothy devant Amie – à l’époque, un appareil photo fonctionnait mais le capuchon de l’objectif était resté en place.

Il a capturé l’audio glaçant de leurs derniers instants lorsque Timothy a dit à Amie : “Sors d’ici ! Je me fais tuer ici !”

Dans un clip de six minutes, la fermeture éclair de la tente se fait entendre alors qu’Amie court pour aider.

Elle crie pour distraire l’ours pendant un moment avant qu’il ne se retourne et morde la tête de Timothy, le traînant dans les bois.

Il crie à sa petite amie de frapper l’ours avant qu’elle n’attaque la bête assoiffée de sang avec une poêle à frire.

C’est alors qu’Amie laisse échapper des cris à glacer le sang et que la bande s’arrête.

Lorsque le pilote de taxi aérien Willy Fulton est arrivé pour récupérer le couple, il a immédiatement su que quelque chose n’allait pas.

Il a été accueilli par un silence inquiétant et a trouvé leur tente effondrée avec leurs chaussures toujours bien rangées à l’extérieur.

À sa grande horreur, Willy a soudainement repéré l’ours alors qu’il était assis en train de se régaler des restes du couple.

Parlant de la sinistre découverte, il a déclaré avoir vu “l’ours le plus méchant assis au sommet d’un tas de restes humains, se nourrissant d’une cage thoracique humaine”.

La tête défigurée, la colonne vertébrale partielle, l’avant-bras droit et la main de Timothy, avec sa montre-bracelet toujours allumée, ont été retrouvés à une courte distance du camp.

Les restes d’Amie ont été retrouvés à côté de la tente effondrée – partiellement enterrée sous un monticule de brindilles et de terre.

L’ours mâle, surnommé The Machine, a été tué par les gardes du parc alors qu’il tentait de protéger sa proie.

Une autopsie a révélé des restes humains et des vêtements à l’intérieur de l’estomac du grizzly.

ENTRÉE DE JOURNAL REFROIDISSANTE

Amie avait exprimé ses inquiétudes à l’idée de se rapprocher des ours dans ses dernières entrées de journal.

Elle était devenue mal à l’aise en leur présence et avait suggéré qu’elle voulait s’éloigner du parc.

Le couple avait installé son camp près d’un ruisseau à saumon dans le but de capturer les habitudes alimentaires du grizzly pendant la saison d’automne – une période où les ours tentent de grossir pendant les mois d’hiver.

La nourriture avait également été rare cet automne, ce qui rendait les ours de plus en plus agressifs.

Le couple avait prévu de quitter le parc en septembre, mais une dispute avec la compagnie aérienne au sujet de la modification de leur billet les a obligés à rester plus longtemps.

Au cours de ses 13 étés à filmer des grizzlis en Alaska, Timothy a créé le groupe de protection des ours Grizzly People.

Sa vie et sa mort tragique ont ensuite été transformées en un documentaire acclamé par la critique de Werner Herzog intitulé “Grizzly Man”.