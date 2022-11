Comment un couple est passé de la violence dans les rues de Thunder Bay, en Ontario, à se loger et à travailler en un an

Shannon Moonias et James Carter jouent avec leur chaton nouvellement adopté Paws sur le canapé de leur appartement alors qu’un vent froid d’automne souffle dans les rues.

C’est une scène dont le couple dit qu’ils n’auraient même pas pu rêver à cette époque l’année dernière.

“C’est chez moi. C’est agréable, c’est chaud, c’est sûr. [We] que personne ne nous dérange”, a déclaré Moonias, 48 ​​ans, à propos de leur appartement à Thunder Bay, en Ontario. “C’est agréable d’avoir un logement à soi.”

Il y a un peu plus d’un an, Moonias et Carter, 34 ans, vivaient dans un campement installé sous une station-service abandonnée dans un parking très fréquenté au bord de Thunder Bay, avec pas moins de 20 autres personnes vivant diverses étapes de l’itinérance.

“C’est le seul endroit où nous avions une couverture quand il pleuvait, donc cela nous gardait tous au sec”, se souvient Moonias.

Ce simple acte de personnes essayant de trouver un abri a provoqué l’indignation dans la ville du nord-ouest de l’Ontario, les tensions ayant atteint un point d’ébullition l’automne dernier.

Au milieu des questions sur la façon de répondre au tollé général et de soutenir les personnes sans abri, avec une pénurie de logements de transition et de soutien, une violente attaque a choqué la ville.

Au milieu de l’après-midi du 5 octobre 2021, une camionnette est passée au-dessus d’une tente où l’on croyait que quelqu’un dormait, le hasard seul ayant empêché la mort.

“Nous pensions qu’il s’était fait écraser. Cela nous a fait peur. Nous ne nous sentions pas en sécurité [to live outdoors] après ça, dit Moonias.

Plus tôt dans la journée, l’agence communautaire Elevate NWO est intervenue, mettant toutes les personnes vivant dans le campement en sécurité dans un hôtel local, puis plus tard, dans de nouvelles unités de logement «réductrices de méfaits».

Thunder Bay, illustrée dans cette photo d’archives de CBC d’octobre, est une plaque tournante des services dans le nord-ouest de l’Ontario, et la région métropolitaine compte 123 258 habitants, selon le recensement canadien de 2021. (Marc Doucette/CBC)

La directrice exécutive d’Elevate, Holly Gauvin, a déclaré que c’est une solution qui a aidé Moonias et Carter, et quelque 50 autres personnes dans la ville, à passer du statut de sans-abri au logement en l’espace d’un an, et suit un modèle de “logement d’abord” selon les principaux experts. peut aider à mettre fin à l’itinérance au Canada, qui est un problème clé dans tout le pays.

Les experts disent qu’Ottawa et les gouvernements provinciaux et territoriaux ont désespérément besoin d’investir dans des programmes similaires, d’autant plus que des campements continuent d’être construits dans les parcs de la ville et que les personnes qui y vivent sont victimes de violence.

Les gens meurent en attendant, a déclaré Gauvin.

Le couple a appelé des noms, klaxonné et crié après

Il n’y a pas beaucoup d’activité au poste d’essence ces jours-ci. Mais lorsque Moonias et Carter reviennent, l’endroit s’anime de souvenirs – certains bons, d’autres non.

Moonias se souvient d’un gros orage, quand tout le monde se blottissait sous la bâche et dans la tente qu’elle et Carter partageaient. Un de leurs amis ne s’était pas douché depuis un moment, alors il est parti en courant dans le parking pour se nettoyer.

“Il dit:” Oh, j’ai besoin de shampoing maintenant “”, a ri Moonias.

“C’est ce que nous appelons la famille”, a-t-elle déclaré. “Être ensemble et partager des histoires, se faire rire et la merde stupide qui s’est produite, l’a rendu encore plus hilarant pour nous, même si nous luttions.”

Mais la façon dont ils étaient traités par les passants devant leur campement les faisait se sentir moins qu’humains.

Alors que Moonias et Carter vivaient dans la station-service abandonnée, ils étaient régulièrement traités de noms, klaxonnés et criés dessus, et parfois même confrontés à des violences physiques.

“Vous venez de vous protéger, d’aider les autres … c’était difficile, je ne pense pas que quiconque aurait survécu à ce que nous avons survécu”, a déclaré Moonias.

La violence des membres du public s’est aggravée au cours de l’été dernier, a déclaré Gauvin.

Sur un site où les gens campaient souvent, Gauvin a déclaré que quelqu’un avait entaillé les côtés d’une tente ouverte avec un couteau. Un autre homme âgé vivait seul à l’extérieur, et un projectile a été lancé si fort qu’il a percé la tente, y laissant un trou.

REGARDER | Gauvin parle de “l’arbre du deuil” pour aider les gens à faire face aux décès dans la rue :

L’arbre de deuil d’Elevate NWO aide les gens à faire face à la mort à Thunder Bay Elevate NWO, une agence de réduction des méfaits de Thunder Bay, en Ontario, héberge un «arbre de deuil» pour que les gens se réunissent et fassent face au décès d’êtres chers, ainsi que pour partager des informations sur les personnes décédées.

Elle a dit qu’il y avait eu trois attaques sur différents sites en une semaine où les gens prétendaient qu’ils étaient la police de Thunder Bay et ont commencé à crier et à hurler sur les campeurs, leur disant de “sortir le F de la tente et de mourir”.

“Nos campeurs vous le diront, ces actes de violence aléatoires puent vraiment, mais ils en guérissent. C’est en fait la violence verbale qu’ils ont dû subir, c’est plus difficile à vivre… le ‘tu n’es pas le bienvenu, tu es pas voulu », a ajouté Gauvin.

Ces commentaires ont rendu la vie dans la rue tellement plus difficile, a déclaré Moonias.

“Je veux dire, personnellement, je ne pensais pas que j’allais être dans la rue moi-même, et c’est arrivé. Mais vous ne le faites pas, on ne vous dit pas quoi faire ou comment ça va se passer … ça peut arriver à n’importe qui.”

“Il y a en fait quelqu’un qui s’en soucie”

Moonias et Carter ont dit qu’ils avaient souvent parlé de quitter la rue, d’emménager dans un appartement, mais c’était tout simplement trop coûteux et difficile.

“Le coût du loyer est certainement élevé”, a déclaré Moonias. “Nous avons mis notre nom dans le logement, et avons attendu et attendu et attendu. Parfois [we stayed] à l’hôtel pour quelques nuits juste pour nettoyer, laver nos vêtements. Ensuite, vous savez, l’argent vient à manquer, alors vous êtes à nouveau dans la rue.”

C’est en partie pour cette raison qu’il était si difficile d’y croire lorsque Gauvin et le personnel d’Elevate NWO se sont présentés, prenant les noms de personnes qui voulaient aller à l’hôtel.

“Nous étions comme, ‘Oh mon Dieu, est-ce que c’est réel? Il y a en fait quelqu’un qui s’en soucie'”, a déclaré Moonias.

Holly Gauvin est directrice générale d’Elevate NWO, une agence de réduction des méfaits basée à Thunder Bay. (Marc Doucette/CBC)

Elevate NWO a reçu des fonds de différentes agences de la ville pour faire sortir les gens de la rue et les loger dans des chambres d’hôtel pendant qu’ils cherchaient des solutions plus permanentes. Cela signifiait que Moonias, Carter et d’autres ont séjourné dans deux hôtels différents à Thunder Bay pendant deux mois, avant d’être ensuite transférés dans les nouvelles unités de logement de réduction des méfaits.

L’agence a pu sécuriser quatre “unités de cluster”, où il y a cinq chambres et salles de bains individuelles dans un appartement plus grand avec toutes les commodités habituelles, ce qui signifie qu’elles peuvent accueillir de 20 à 40 personnes à la fois.

Gauvin a déclaré que les chambres sont ce qui compte vraiment pour la plupart des personnes qu’elles hébergent dans les unités.

C’est cette sécurité, cette sécurité, et c’est ce sentiment d’appartenance quand ils n’ont pas eu de maison depuis très longtemps. – Holly Gauvin, directrice générale d’Elevate NWO

“Pour beaucoup d’entre eux, c’est la première fois qu’ils ont une porte et une serrure entre eux et le monde extérieur. C’est donc cette sécurité, cette sécurité, et c’est ce sentiment d’appartenance quand ils n’ont pas eu de maison pendant très longtemps.”

Elevate n’oblige pas les gens à cesser de consommer des substances, à avoir un emploi ou à faire un dépôt pour emménager dans les unités. Ils ont simplement besoin de vouloir être là et de ne pas faire entrer la violence dans la maison, a déclaré Gauvin.

Des travailleurs de proximité se rendent chaque jour dans les unités pour effectuer des contrôles de bien-être et fournir des kits de réduction des méfaits et une éducation sur la préparation des aliments, la propreté et la gestion de la maison – des compétences que tout le monde n’a peut-être pas.

Tim Aubry, professeur de psychologie à l’Université d’Ottawa et partisan du modèle « Logement d’abord » pour lutter contre l’itinérance, affirme que les services de soutien sont la clé du succès du programme. (Trevor Pritchard/CBC)

C’est un exemple de « logement d’abord », a déclaré Tim Aubry, professeur de psychologie à l’Université d’Ottawa et coprésident du Réseau canadien du logement d’abord.

“Il s’agit d’amener les sans-abri dans un logement le plus rapidement possible sans conditions préalables … et de les soutenir au-delà de l’emménagement dans le logement afin qu’ils soient mis en relation avec les services de santé et sociaux dont ils ont besoin et qu’ils soient finalement réintégrés dans la communauté”, a-t-il déclaré.

Aubry a dirigé une importante étude de recherche sur l’efficacité des programmes de logement d’abord au Canadaet a constaté qu’il est plus efficace pour mettre fin à l’itinérance chronique que d’autres approches.

Mais il a déclaré que les gouvernements semblent bloqués et continuent d’investir dans le système d’hébergement d’urgence au lieu de programmes plus tournés vers l’avenir.

“Il y a probablement environ 80 à 100 programmes de logement d’abord à travers le pays, et nous avons clairement besoin de beaucoup plus.”

Une déclaration de Victoria Podbielski, l’attachée de presse du ministre ontarien des Affaires municipales et du Logement, Steve Clark, a déclaré que le gouvernement augmentait de plusieurs millions de dollars le financement annuel des programmes de prévention de l’itinérance et de logement avec services de soutien pour les Autochtones.

Gauvin a déclaré qu’ils avaient désespérément besoin de voir cet argent aider à créer plus d’unités et à fournir un financement pour la programmation et le soutien.

Elevate est actuellement au courant de 15 autres personnes vivant dans des campements qui souhaitent être déplacées de la rue et logées à l’arrivée de l’hiver, a-t-elle déclaré.

“C’est 15 que nous connaissons. Il pourrait très bien y en avoir plus. Ça devient assez désespéré là-bas en ce moment”, a ajouté Gauvin dans un message texte.

Logement d’abord une solution à l’itinérance

Ce travail n’est pas facile, dit Gauvin.

Il y a parfois des disputes entre les habitants. Certains ont choisi de partir. Quelques-uns ont été invités à partir, bien que certains soient retournés dans les unités.

Deux résidents sont décédés dans les unités des suites d’une surdose de drogue.

« Aussi dur que ceux [overdose deaths] étaient, ces gens sont morts avec dignité et amour tout autour d’eux, et ils ne l’auraient pas eu s’il n’y avait pas eu le logement », lui a rappelé Gauvin, une des infirmières praticiennes d’Elevate.

“C’est beaucoup de travail, et il y a un certain risque à le faire, mais l’alternative est d’attendre que les gens meurent. Sept de nos gens [involved with Elevate] décédé plus tôt cette année en attente d’un logement. C’est une perte inacceptable.”

Carter range la vaisselle pendant que son partenaire, Moonias, nettoie le comptoir de leur appartement. (Marc Doucette/CBC)

De retour dans leur maison, où ils vivent depuis le printemps, Moonias et Carter ont déclaré qu’ils étaient un exemple de ce qui peut arriver lorsque de l’aide est offerte.

Maintenant, ils travaillent à l’abri chauffant d’Elevate, accueillant les gens du froid et partageant leur histoire avec d’autres qui se sont retrouvés dans une situation difficile.

“Il y a pas mal de gens qui utilisent les campements comme maisons en ce moment, et je pense qu’ils veulent une maison pour eux-mêmes”, a déclaré Moonias.

“Nous étions sans-abri. Nous avons été emmenés par des gens qui se souciaient de nous et nous ont montré qu’il y avait une solution à être sans-abri.”

Moonias a dit que les gens doivent vouloir de l’aide, mais ce n’est pas si simple.

Ils doivent également avoir la possibilité de sortir de la rue et d’entrer dans un foyer.