WASHINGTON – Stuart Force dit avoir trouvé du réconfort sur Facebook après que son fils a été poignardé à mort en Israël par un membre du groupe militant Hamas en 2016. Il s’est tourné vers le site pour lire des centaines de messages offrant ses condoléances sur la page de son fils. Mais seulement quelques mois plus tard, M. Force avait décidé que Facebook était en partie responsable de la mort, car les algorithmes qui alimentent le réseau social ont contribué à diffuser le contenu du Hamas. Il s’est joint à des proches d’autres victimes du terrorisme pour poursuivre la société, arguant que ses algorithmes avaient aidé les crimes en amplifiant régulièrement les publications qui encourageaient les attaques terroristes. Le l’affaire juridique s’est terminée sans succès l’année dernière, lorsque la Cour suprême a refusé de s’en saisir. Mais des arguments sur le pouvoir des algorithmes ont retenti à Washington, où certains membres du Congrès citent le cas dans un débat intense sur la loi qui protège les entreprises de technologie de la responsabilité du contenu publié par les utilisateurs. Lors d’une audition de la Chambre jeudi sur la propagation de la désinformation avec les directeurs généraux de Facebook, Twitter et Google, certains législateurs devraient se concentrer sur la façon dont les algorithmes des entreprises sont écrits pour générer des revenus en faisant apparaître des publications sur lesquelles les utilisateurs sont enclins à cliquer et répondre à. Et certains soutiendront que la loi qui protège les réseaux sociaux de la responsabilité, l’article 230 du Communications Decency Act, devrait être modifiée pour tenir les entreprises responsables lorsque leur logiciel transforme les services des plateformes en complices de crimes commis hors ligne.

«Les dernières années ont prouvé que plus les plateformes de médias sociaux à contenu scandaleux et extrémiste promeuvent, plus elles engrangent de l’engagement et de la publicité», a déclaré le représentant Frank Pallone Jr., président du Comité de l’énergie et du commerce, qui s’interrogera sur les directeurs généraux. «À présent, il est douloureusement clair que ni le marché ni la pression publique n’empêcheront les entreprises de médias sociaux d’augmenter la désinformation et l’extrémisme, nous n’avons donc pas d’autre choix que de légiférer, et maintenant il s’agit de savoir comment le faire au mieux», M. Pallone, un démocrate du New Jersey, a ajouté. L’ancien président Donald J.Trump a appelé à l’abrogation de l’article 230, et le président Biden a fait un commentaire similaire lors de sa campagne pour la Maison Blanche. Mais une abrogation semble de plus en plus douteuse, les législateurs se concentrant sur de plus petites modifications possibles de la loi. Modifier le bouclier juridique pour tenir compte de la puissance des algorithmes pourrait remodeler le Web, car le tri, la recommandation et la distribution algorithmiques sont courants sur les médias sociaux. Les systèmes décident quels liens sont affichés en premier dans le fil d’actualité de Facebook, quels comptes sont recommandés aux utilisateurs sur Instagram et quelle vidéo sera lue ensuite sur YouTube. L’industrie, les militants de la liberté d’expression et d’autres partisans du bouclier juridique affirment que les algorithmes des médias sociaux sont appliqués de la même manière aux publications, quel que soit le message. Ils disent que les algorithmes ne fonctionnent qu’en raison du contenu fourni par les utilisateurs et sont donc couverts par la section 230, qui protège les sites qui hébergent les publications, les photos et les vidéos des gens.

Les tribunaux ont accepté. Un juge de district fédéral a déclaré que même une «lecture la plus généreuse» des allégations de M. Force «les place carrément dans» l’immunité accordée aux plates-formes en vertu de la loi. Un porte-parole de Facebook a refusé de commenter l’affaire, mais a souligné les commentaires de son directeur général, Mark Zuckerberg, soutenant certains changements à la section 230. Elena Hernandez, une porte-parole de YouTube, qui appartient à Google, a déclaré que le service avait apporté des modifications à ses « algorithmes de recherche et de découverte pour garantir que le contenu faisant plus autorité est mis en évidence et étiqueté en bonne place dans les résultats de recherche et les recommandations. » Twitter a noté qu’il avait proposé de donner aux utilisateurs plus de choix sur les algorithmes qui classaient leurs délais. «Les algorithmes sont des éléments de base fondamentaux des services Internet, y compris Twitter», a déclaré Lauren Culbertson, responsable de la politique publique américaine de Twitter. «La réglementation doit refléter la réalité de la façon dont les différents services fonctionnent et le contenu est classé et amplifié, tout en maximisant la concurrence et en équilibrant la sécurité et la liberté d’expression.» Image M. Force en 2009, lorsqu’il a obtenu son diplôme de West Point. Ses parents ont poursuivi Facebook pour sa mort. Crédit… Académie militaire américaine, via Associated Press Le cas de M. Force a commencé en mars 2016 lorsque son fils, Taylor Force, 28 ans, a été tué par Bashar Masalha alors qu’il marchait pour dîner avec des camarades de classe à Jaffa, une ville portuaire israélienne. Le Hamas, un groupe palestinien, a déclaré que M. Masalha, 22 ans, en était membre. Dans les mois qui ont suivi, Stuart Force et son épouse, Robbi, ont travaillé pour régler la succession de leur fils et nettoyer son appartement. Cet été-là, ils ont reçu un appel d’un groupe de litige israélien, qui avait une question: la famille Force serait-elle prête à poursuivre Facebook?

Après que M. Force ait passé quelque temps sur une page Facebook appartenant au Hamas, la famille a accepté de poursuivre en justice. Le procès s’inscrit dans un effort plus large des Forces pour limiter les ressources et les outils dont disposent les groupes palestiniens. M. Force et son épouse se sont alliés aux législateurs de Washington pour adopter une loi limitant l’aide à l’Autorité palestinienne, qui régit une partie de la Cisjordanie. Leurs avocats ont fait valoir devant un tribunal américain que Facebook avait donné au Hamas «un algorithme hautement développé et sophistiqué qui facilite la capacité du Hamas à atteindre et à engager un public qu’il ne pourrait autrement atteindre aussi efficacement». Le procès a déclaré que les algorithmes de Facebook avaient non seulement amplifié les publications, mais avaient également aidé le Hamas en recommandant des groupes, des amis et des événements aux utilisateurs. Le juge du district fédéral, à New York, a rejeté les allégations, invoquant l’article 230. Les avocats de la famille Force ont interjeté appel devant un panel de trois juges de la Cour d’appel des États-Unis pour le deuxième circuit, et deux des juges ont entièrement statué pour Facebook. L’autre, le juge Robert Katzmann, a écrit une dissidence de 35 pages sur une partie de la décision, arguant que les recommandations algorithmiques de Facebook ne devraient pas être couvertes par les protections juridiques. «De plus en plus de preuves suggèrent que les fournisseurs ont conçu leurs algorithmes pour orienter les utilisateurs vers le contenu et les personnes avec qui les utilisateurs étaient d’accord – et qu’ils l’ont fait trop bien, poussant les âmes sensibles de plus en plus sur des chemins sombres», a-t-il déclaré.