Comment un conflit centenaire entre hindous et musulmans a pris fin dans un village du Tamil Nadu

Après une longue période de 110 ans, le collecteur de district Sri Venkata Priya de Perambalur a signalé la célébration du festival du temple Selliamman pour favoriser l’harmonie entre hindous et musulmans dans le village de V Kalathur dans le district de Perambalur au Tamil Nadu.

Depuis 1912, il y a eu un conflit entre les résidents hindous et musulmans lors du festival du temple Selliamman dans le village de V Kalathur près de Veppanthattai dans le district de Perambalur. En conséquence, le festival n’avait pas eu lieu depuis 110 ans jusqu’à ce que le commissaire aux revenus de Veppanthattai, le surintendant de police du district de Mani et le collecteur du district de Perambalur, Sri Venkata Priya, aient invité des représentants des deux côtés et aient tenu des négociations de paix. Une fois que les deux parties ont convenu de tenir la célébration pacifiquement sans aucun incident ni violence à V Kalathur, l’autorisation a été accordée d’organiser la fête du temple cette année.

Le festival Santhanakoodu a été organisé par V Kalathur Jamaat le 16 mai de l’année précédente. Les Jamaatars musulmans ont lancé une invitation aux dirigeants hindous du village, les invitant à participer aux festivités. Et en leur montrant le respect qu’ils méritaient, l’événement s’est déroulé sans accroc, avec la participation des habitants des deux côtés.

De même, des préparatifs ont été faits pour assurer la camaraderie et la paix communautaire entre hindous et musulmans lors de la promenade de trois jours Poorani Pongal Mavilakku Swami Thiruveedi, qui a eu lieu au temple V Kalathur Sri Lakshmi Narayana Perumal du 30 juillet au 1er août. Les dirigeants de la communauté ont ensuite mené conjointement la promenade Swami Thiruveedi sans aucun incident en présence du collecteur de district Sri Venkata Priya, surintendant de district de la police de Mani, ainsi que des fonctionnaires du département du revenu. Par la suite, un grand nombre de représentants du gouvernement, de la police et du public ont participé au festival.

Plus tôt en 2012, 2015, 2019 et 2021, des membres de la communauté musulmane ont intenté des actions en justice contre le festival dans le village. Bien qu’il n’ait pas été observé l’année précédente en raison de la pandémie de Covid-19, la Haute Cour de Madras a apparemment autorisé la tenue de la célébration en 2021.

Le collecteur de district Sri Venkata a déclaré : « Au cours d’un an et demi, nous avons entrepris de nombreuses discussions de paix avec les deux communautés et avons donné aux quartiers musulmans l’accès aux nécessités comme les canaux de drainage », avant d’ajouter : « Les deux communautés ont commencé à travailler ensemble progressivement pour que nous avons avancé notre objectif d’harmonie sociale entre eux.

