Comment un condiment chinois improbable a conquis le monde

Ouvrir cette photo dans la galerie : Tao Huabi, dont le visage figure sur chaque bouteille de Lao Gan Ma, a créé la sauce en 1984. La sauce a fait d’elle une milliardaire au moment de sa retraite.CFOTO/Getty Images

Les yeux écarquillés, le visage fendu par un large sourire, une tache de rouge… quelque chose sur son front, le lutteur devenu acteur John Cena tient un pot de sauce noire devant la caméra.

« Lao Gan Ma, Lao Gan Ma, Lao Gan Ma », chante-t-il, son sourire de plus en plus grand, tandis que la caméra se concentre sur une assiette de brocoli presque recouverte de ce condiment à base de soja et de piment, qu’il a essayé pour la première fois en 2018 et dont il est depuis un fan enthousiaste.

Dans ce cas, M. Cena n’est pas seul. Inventé en 1984 Selon Tao Huabi, restauratrice à Guiyang, dans la province du Guizhou, dans le sud de la Chine, environ 1,3 million de bouteilles de cette sauce sont aujourd’hui produites chaque jour pour être vendues dans plus de 30 pays. Avant sa retraite, cette sauce a fait de Mme Tao, qui donne son nom au condiment, qui signifie « vieille marraine », et dont le visage sévère apparaît encore sur chaque bouteille, une véritable star. un milliardaireet lui a valu une place au sein de deux organes consultatifs politiques de haut niveau.

La sauce Lao Gan Ma n’est pas seulement populaire en Chine. La sauce est un aliment de base pour les communautés de la diaspora chinoise du monde entier, tandis que de nombreux anciens expatriés chinois, quelle que soit la rouille de leur mandarin, stockent toujours religieusement un pot de Lao Gan Ma dans leur réfrigérateur. En 2018, des sweats à capuche inspirés de Lao Gan Ma ont même été vendu à la Fashion Week de New Yorket des versions contrefaites restent encore largement disponibles aujourd’hui.

« C’est vraiment extraordinaire à quelle vitesse ce plat a été adopté et est devenu largement connu en Occident », a déclaré Fuchsia Dunlop, cuisinière et auteur de sept livres sur la cuisine chinoise. « Au départ, c’était un plat culte pour les fanatiques de la cuisine asiatique, mais maintenant tout le monde connaît le Lao Gan Ma, et bien sûr, en plus de l’original, de nombreuses personnes produisent leurs propres imitations, comme par exemple ce qu’on appelle les chips au chili. »

Ouvrir cette photo dans la galerie : Le chef sino-canadien Jing Gao a inventé Fly By Jing, une sauce chili similaire au Lao Gan Ma.Fourni

L’une d’entre elles est la sauce Fly By Jing, inventée par le chef sino-canadien Jing Gao, qui est plus épicée que la Lao Gan Ma. Elle contient également des grains de poivre du Sichuan, qui ont un effet anesthésiant sur la langue, et elle est utilisée depuis longtemps par les cuisiniers de la province du sud-ouest, voisine du Guizhou, pour accompagner les piments rouges piquants.

« Le piment croustillant du Guizhou offre une saveur épicée et salée », a déclaré Mme Gao. « Le piment croustillant du Sichuan ajoute la sensation complexe et engourdissante « ma la » des grains de poivre du Sichuan, créant une symphonie de chaleur, de picotement et de profondeur savoureuse. »

D’autres chefs ont également cherché à apposer leur marque sur ce condiment, parfois de manière controversée. Le fondateur de Momofuku, David Chang, a été critiqué plus tôt cette année après qu’il soit apparu que son empire envoyait des lettres de cessation et d’abstention à d’autres en utilisant le terme « chili crunch », que Momofuku cherche à déposer comme marque déposée.

Lao Gan Ma, commercialisée sous les noms de « sauce chili » ou « chili crisp » sur les marchés anglophones, n’est pas affectée par cette tendance. Sa position n’a pas non plus été ébranlée par la multitude de concurrents qui ont surgi ces dernières années.

Ce condiment reste un aliment de base dans les cuisines chinoises et occidentales, car c’est « l’une de ces choses que l’on peut mettre sur n’importe quoi », a déclaré Mme Dunlop.

« Si vous mangez quelque chose d’un peu ennuyeux », a-t-elle ajouté, « la combinaison de l’umami des haricots fermentés et des épices fait vraiment mouche. »

Cela pourrait expliquer pourquoi Lao Gan Ma est si populaire auprès des jeunes Chinois et des culturistes comme M. Cena : si votre plat est composé uniquement de légumes et de viande, ou de légumes et de riz, Lao Gan Ma peut rapidement le transformer en quelque chose qui ressemble à un repas. Ou, dans les mots du chef britannique Alex Rushmer : « Je mangerais un bol de gravier s’il était recouvert de Lao Gan Ma. »

Ouvrir cette photo dans la galerie : Un ouvrier charge des piments dans des paniers dans une usine de séchage de piments dans la ville de Bijie, dans la province du Guizhou, au sud-ouest de la Chine.AFP/Getty Images

Malgré sa popularité en Chine et dans le monde, Lao Gan Ma n’a pas nécessairement amélioré la situation du Guizhou, l’une des provinces les plus pauvres de Chine et « un peu en retrait » par rapport au Sichuan voisin, a déclaré Mme Dunlop.

« Depuis les années 1990, c’est la cuisine du Sichuan qui est devenue très populaire dans toute la Chine et de plus en plus à l’étranger », a-t-elle ajouté. « La cuisine du Sichuan est considérée depuis plus d’un demi-siècle comme l’une des grandes cuisines chinoises – elle a ce prestige – mais celle du Guizhou est un peu plus difficile à catégoriser. »

Les choses commencent toutefois à changer, notamment parce que les touristes chinois se tournent vers des régions moins fréquentées du pays, désireux de découvrir de nouvelles cuisines et de nouveaux plats.

Zhang Yuan, un touriste de Chongqing, a déclaré qu’il avait « toujours été curieux à propos du Guizhou », avant de s’y rendre pendant deux semaines plus tôt cette année.

Bien qu’il soit un fan de Lao Gan Ma, il a déclaré qu’il n’avait pas réalisé que le condiment venait du Guizhou, mais cela avait du sens une fois qu’il avait goûté à d’autres plats de la province.

« Le piment de Lao Gan Ma est de ceux qui sentent extrêmement bon et qui mettent l’eau à la bouche, mais il n’est pas épicé au point de brûler, ce qui est mon aspect préféré », a-t-il déclaré. « La cuisine du Guizhou est vraiment épicée, mais pas simplement lourde en goût. C’est le genre de plat épicé, léger et appétissant qui crée une dépendance. »

M. Zhang a déclaré que sa famille était finalement « restée trois jours de plus que prévu, car la nourriture du Guizhou était trop bonne pour que mon fils puisse partir ».

Avec des dossiers d’Alexandra Li à Pékin