Si vous regardez quelque chose sur votre facture d’énergie au-delà de ce que vous devez, il s’agit probablement de la quantité d’énergie que vous avez utilisée. Si vous regardez la quantité d’énergie que vous avez consommée, cela pourrait vous faire penser à votre compteur électrique.

Les compteurs électriques sont l’un des chevaux de bataille silencieux du réseau énergétique, la dernière partie de l’électricité des infrastructures publiques qui passe avant d’entrer dans nos maisons. Au cours de la dernière décennie, la plupart d’entre eux ont été migrés vers des versions plus récentes et plus intelligentes.

Les compteurs électriques mesurent la quantité d’électricité que vous consommez. Les compteurs dits intelligents font cela et sont dotés de quelques autres fonctionnalités, comme communiquer à distance avec votre service public ou mesurer également l’énergie que vous renvoyez au réseau. À partir de 2022, près de 90 % des compteurs électriques résidentiels sont une sorte de compteur intelligent.

La marche des compteurs électriques intelligents va certainement se poursuivre. Que vous en possédiez déjà un ou que vous soyez une minorité de non-initiés, voici ce qu’il faut savoir.

Qu’est-ce qu’un compteur intelligent ?

Un compteur électrique mesure et enregistre la consommation d’énergie. Un compteur traditionnel nécessite qu’une personne collecte physiquement les données afin que les entreprises de services publics sachent combien d’énergie vous avez consommée et comment vous facturer. Il s’agit d’un processus manuel susceptible d’erreur humaine.

Un compteur intelligent enregistre et mesure également la consommation d’énergie, mais utilise la technologie numérique pour envoyer des informations sur la consommation d’énergie aux entreprises de services publics à intervalles réguliers, éliminant ainsi le besoin d’un lecteur de compteur humain.

« Un compteur intelligent est quelque chose qui est installé à la place d’un compteur traditionnel, et la différence est qu’il est numérique », a déclaré Lily Valdez, PDG de Énergie du lys solaireune entreprise d’installation solaire dont le siège est en Californie.

Il existe certaines variations dans la technologie des compteurs intelligents. En plus de signaler à distance la consommation d’énergie, certains compteurs intelligents peuvent suivre à la fois l’énergie que vous tirez du réseau et l’énergie que vous lui renvoyez.

“Ce n’est pas analogique, et c’est bidirectionnel : il peut mesurer les kilowatts exportés vers le réseau par rapport à la seule consommation”, a déclaré Valdez.

Un compteur intelligent peut-il vous faire économiser de l’énergie ?

Les compteurs intelligents pourraient vous faire économiser de l’argent. S’ils vous permettent d’avoir un aperçu de vos habitudes de consommation d’énergie, ils peuvent révéler des moyens pratiques de réduire la consommation d’énergie.

Les compteurs intelligents facilitent également la facturation nette, un système important pour les personnes disposant de panneaux solaires, en mesurant à la fois l’électricité tirée du réseau et l’électricité excédentaire réinjectée dans le réseau. En fonction de vos réglementations locales en matière de facturation nette, vous recevrez des crédits sur votre facture pour l’électricité que vous renvoyez.

Les compteurs intelligents calculent la consommation nette d’énergie en soustrayant le surplus d’électricité produit de l’énergie totale consommée.

Un compteur électrique est un élément clé d’un système solaire fonctionnel. Jonathansloane/Getty Images

Prenons l’exemple d’une maison équipée de panneaux solaires qui reste vide pendant quelques jours pendant que les propriétaires sont en vacances, a déclaré Valdez. L’électricité produite par les panneaux solaires refluerait vers le réseau via un compteur intelligent, qui suivrait la quantité d’électricité produite qui devrait être créditée sur votre facture. En fonction de votre arrangement, vous pourriez être crédité à un prix inférieur à celui que vous payez.

Les compteurs intelligents ne sont pas seulement utiles pour la facturation nette de l’énergie solaire. Le renvoi de l’électricité au réseau à partir d’une batterie autonome faisant partie d’une centrale électrique virtuelle ou utilisée pour l’arbitrage des tarifs nécessiterait également un compteur intelligent bidirectionnel. Les compteurs bidirectionnels sont déjà courants. Ils composent presque 75% de tous les compteurs électriques résidentiels aux Etats-Unis.

La facturation nette a évolué depuis sa conception. De moins en moins souvent, l’énergie que vous exportez vers le réseau vaut la même valeur que ce que vous y achetez. Dans ces cas, le compteur ne tourne pas littéralement (ou au sens figuré) dans un sens puis dans l’autre. Il s’agit plutôt de suivre la quantité que vous achetez et la quantité que vous renvoyez, et vous êtes rémunéré à un taux inférieur pour ce que vous exportez que pour ce que vous achetez.

Pourquoi les services publics installent-ils des compteurs intelligents ?

L’un des avantages d’un compteur intelligent est qu’il permet aux entreprises de services publics de savoir ce qui se passe en temps réel, notamment en les alertant des pannes de courant. Cela permet aux entreprises de services publics d’envoyer des équipes et de savoir quand le courant est rétabli sans avoir besoin de communication avec un humain. Ils peuvent aider à accélérer le processus de restauration.

En plus d’éliminer le besoin de visites de relevé de compteurs, les services publics peuvent activer et désactiver le service à distance via des compteurs intelligents.

Quel est le prix d’un compteur intelligent ?

Un compteur intelligent ne coûte directement rien de plus aux consommateurs puisqu’il est bien entendu installé par les entreprises de services publics.

Si un compteur intelligent est installé là où vous résidez, pas de panique. En fin de compte, vous ne devriez subir aucune interruption ou changement dans votre service.

Avantages et inconvénients des compteurs intelligents

“Les avantages sont évidemment que vous pouvez utiliser l’énergie solaire (et) qu’il est plus précis qu’une ancienne version analogique”, a déclaré Valdez. À moins que vous ne preniez en compte son rôle dans la création de votre facture d’énergie, un compteur intelligent amélioré présente peu d’inconvénients.

Avantages

Suivi et reporting plus précis et en temps réel de la consommation d’énergie

Facilite la facturation nette et d’autres systèmes de compensation solaire

Les informations en temps réel sur les pannes pourraient signifier une réponse et une restauration plus rapides

Les consommateurs peuvent agir grâce à une meilleure connaissance de leur consommation d’énergie

Les inconvénients

Questions fréquemment posées

Un compteur intelligent est un compteur électrique qui relaie des informations de manière numérique et en temps réel. De nombreux compteurs intelligents sont bidirectionnels et peuvent mesurer l’électricité circulant depuis et vers le réseau.