Comment un compagnon de la NFL s’est « évanoui » et a donné aux Falcons une autre victoire improbable

ATLANTA — Le coussinet de la cuisse gauche de KhaDarel Hodge présente la silhouette d’une guitare. Sur le coussinet de sa cuisse droite, on peut lire « Rock Out » en lettres manuscrites. Ce sont les vestiges d’une célébration de touché qu’il a développée lorsqu’il jouait à Cleveland, l’une des nombreuses étapes d’une longue carrière de footballeur pour la plupart anonyme.

Hodge imite casser une guitare, en sortir une autre de son étui et jouer de l’air guitar. Jeudi soir aurait été le moment idéal pour le faire. Malheureusement, le receveur des Falcons d’Atlanta « s’est évanoui », a-t-il déclaré.

Hodge, un receveur de réserve sur le terrain uniquement parce que Drake London s’est blessé lors du jeu précédent, a capté une passe de touché de 45 verges en prolongation pour donner aux Falcons une victoire 36-30 contre les Buccaneers de Tampa Bay.

«Je me suis évanoui. Je suis revenu et la prochaine chose que je sais, c’est que je suis au sol », a déclaré Hodge. « J’espère que je reviendrai dans la zone des buts, que je ne m’évanouirai pas et que je ferai la fête. »

Le touché de Hodge a offert aux Falcons (3-2) leur victoire la plus improbable dans une saison qui en est déjà bien remplie. Les scores décisifs d’Atlanta lors de ses trois victoires ont tous eu lieu dans les 36 dernières secondes du temps réglementaire ou de la prolongation. Jeudi, c’était la deuxième fois cette saison que les Falcons remportaient un match dans lequel ils avaient moins de 5 % de probabilité de victoire à un moment donné, selon Next Gen Stats. Ils n’ont pas remporté de telles victoires entre 2016 et 2023.

Alors peut-être était-il approprié que cette victoire soit scellée par Hodge, qui est né à D’Lo, Mississippi, a joué collégialement à Alcorn State, Hinds Community College et Prairie View A&M et a effectué quatre arrêts dans la NFL, s’accrochant à un travail principalement en raison de ses prouesses dans les équipes spéciales.

« Red, nous l’appelons Red, il a juste joué pendant tout le camp, il apparaît tout le temps dans les équipes spéciales », a déclaré le quart-arrière Kirk Cousins. « Quand vous venez de Prairie View, vous devez avoir une cassette sérieuse pour vous faire remarquer à la sortie de l’université, donc cela ne m’a pas vraiment surpris parce que je me suis dit: ‘C’est probablement comme ça qu’il est arrivé dans cette ligue et probablement pourquoi il est resté dans cette ligue. Je suis tellement reconnaissant que nous n’ayons pas eu à lancer notre attaque en zone rouge sur la ligne des 3 mètres. Il vient d’y mettre fin.

La capture de Hodge a poussé Cousins ​​au-delà des 500 verges par la passe dans un match pour la première fois en 13 ans de carrière. Cousins ​​a terminé 42 sur 58 pour 509 verges et quatre touchés, établissant non seulement sa propre marque de verges personnelle, mais également le record de franchise des Falcons de 503 verges, établi par Matt Ryan en 2016. Comme si le jeu avait besoin de plus de scénarios, Ryan était dans le bâtiment jeudi parce qu’il a été intronisé dans la bague d’honneur de l’équipe à la mi-temps.

« Je voulais juste que Matt puisse passer une soirée spéciale », a déclaré Cousins.

Même avec la soirée historique de Cousins, Hodge a attiré toute l’attention dans les vestiaires après le match. Ses coéquipiers Zach Harrison et Ruke Orhorhoro regardaient à plusieurs reprises des extraits de sa pièce et criaient tandis que Hodge était entouré de membres des médias à proximité. À 0 h 15, le téléphone portable de Hodge contenait 160 messages texte, et ils arrivaient toujours.

C’était le deuxième touché de Hodge en cinq jours. Il a récupéré un botté de dégagement étouffé pour un touché lors de la victoire des Falcons lors de la quatrième semaine contre les Saints de la Nouvelle-Orléans. Il a réussi un touché au cours de ses six saisons précédentes.

« Ces deux dernières semaines ont été pour moi folles et juste une bénédiction. Je prie pour des moments comme ceux-ci chaque nuit », a déclaré Hodge. « Je prie juste pour entrer dans la zone des buts d’une manière ou d’une autre. Pour entrer dans les équipes spéciales, puis revenir et l’obtenir comme ça, je suis tellement reconnaissant et je remercie Dieu pour cela.

Darnell Mooney a taquiné Hodge après le match parce qu’il était en larmes sur le terrain après sa capture.

« Je vais probablement avoir du mal dans la salle de réunion », a déclaré Hodge. « J’essayais de retenir mes larmes, mais elles sont sorties. Mes proches savent ce que j’ai vécu et les opportunités pour lesquelles je prie. Les gars dans le vestiaire vous diront que c’est bien mérité parce que j’ai beaucoup travaillé.

« Il a travaillé d’arrache-pied », a déclaré le gardien des Falcons Richie Grant. « S’il y a un gars qui mérite de vivre ce moment, c’est bien lui. Le dernier hors du terrain chaque jour.

Hodge a atteint 19,7 mph en route vers la zone des buts, la deuxième vitesse la plus rapide de sa carrière, selon Next Gen Stats, qui a calculé le jeu comme le sixième touché le plus improbable de la NFL cette saison.

« Une fois que j’ai vu les genoux hauts commencer à bouger, j’ai levé les mains en l’air et j’ai commencé à crier », a déclaré London, qui a réussi 12 attrapés pour 154 verges. « Je pense qu’il a surpris certaines personnes. »

« C’est spécial, mec », a déclaré le retourneur de botté Avery Williams. « Il le mérite complètement. C’est juste agréable de voir quelque chose comme ça arriver à un gars comme lui qui est dévoué. Il est extrêmement détaillé. C’est un excellent coéquipier.

Hodge, qui a rejoint la ligue en tant qu’agent libre non repêché avec les Rams de Los Angeles en 2018, a réussi 57 attrapés pour 864 verges et un touché en 97 matchs avant jeudi soir. Il a mené les Falcons dans les plaqués sur équipes spéciales en 2022 et mène encore cette année.

« Ils vont devoir me virer de (la NFL) », a-t-il déclaré. «Je vais travailler dur chaque jour. Pour vivre ce type de moment, cela montre : « Restez stable, continuez, peu importe ce qui se passe ». L’adversité va frapper. Parfois, vous aurez l’impression de ne plus être à la hauteur, mais vous devez simplement continuer à travailler, continuer à prier.

Hodge a été l’un des sept Falcons à capter une passe contre Tampa Bay (3-2) alors qu’Atlanta a gagné 550 verges, son total le plus élevé depuis 2016. Cousins ​​​​a réussi 253 verges en première mi-temps et 256 verges en seconde période et en prolongation, devenant ainsi le premier joueur de l’histoire de la NFL à dépasser les 250 verges avant et après la mi-temps en un seul match, selon OptaSTATS.

Pas mal étant donné qu’il pensait que le match était terminé lorsqu’il a lancé une interception au secondeur Lavonte David en quatrième et 15e place sur la ligne des 28 verges d’Atlanta avec 1:52 à jouer et les Falcons menaient 30-27.

« J’ai quitté le terrain en pensant : « Ça y est ; nous n’avons pas pu le faire », mais la défense s’est mobilisée », a déclaré Cousins.

Après que la défense d’Atlanta ait forcé un trois-et-out, Cousins ​​​​et les Falcons ont parcouru 46 verges en 1:14 secondes pour établir le panier de 52 verges de Younghoe Koo à la fin du temps imparti. Les Falcons ont remporté le tirage au sort en prolongation et ont marqué dès leur première possession.

« J’ai participé à des matchs fous et j’ai été perdant dans beaucoup d’entre eux, alors en avoir un comme celui-ci, en prolongation, avec walk-off, à domicile, un jeudi soir, contre une grande équipe de football de la division, c’est une belle performance, qui montre beaucoup de caractère et de résilience », a déclaré Cousins. « C’était une grande soirée, une que je n’oublierai jamais. »

(Photo : Kevin C. Cox / Getty Images)