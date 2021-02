Comment un communiste trinidadien a inventé le plus grand parti de Londres Le carnaval de Notting Hill a été annulé l’année dernière. Mais cela n’existerait probablement pas du tout sans les efforts de Claudia Jones. Pour la diaspora caribéenne vivant à Londres, il n’y a peut-être jamais eu de week-end plus calme que celui d’août 2020 qui aurait normalement vu le carnaval de Notting Hill. L’Angleterre ne manque pas d’expériences de festival sensorielles complètes, de la musique à Glastonbury aux célébrations de Diwali à Leicester. Mais il n’y a rien de tel que de visiter le carnaval de Notting Hill. Vous sortez de la station de métro, descendez du bus ou descendez de votre vélo, et entrez dans le bourdonnement irrésistible des célébrations, en descendant du trottoir et sur la route. Ce bourdonnement que vous entendez est le son combiné de des centaines de casseroles en acier marteler le calypso; du décor décadent flotteurs de bande; les doux chuchotements de la fille aux Afro embrassant le garçon au fondu; la basse infusée de soca de votre système audio préféré; le bruissement des plumes les plus fières d’un interprète de paon; le cliquetis d’une sangle de bikini; le bruit des tambours à sec; le slosh du punch sucré; les applaudissements des anciens qui considèrent encore le carnaval comme leur réunion personnelle et les cris exaltés des jeunes qui sont présents pour la première fois. Ce bourdonnement est entendu par plus d’un million de visiteurs au carnaval de Notting Hill chaque année, mais il peut également être entendu dans d’autres parties de la Grande-Bretagne, aux carnavals de St Paul, Nottingham et Cardiff, et dans des villes du monde entier: Port of Spain pendant Trinidad et le carnaval de Tobago; Rio pendant le carnaval; Toronto pendant Caribana; et New York pendant J’Ouvert. Bien sûr, bon nombre de ces célébrations ont été annulées en 2020 en raison des restrictions à la pandémie. Dieu, nous avons manqué le carnaval l’année dernière.

Après un été où les Black Brits se sont engagés dans un mouvement de protestation – un mouvement qui a pu provenir des manifestations Black Lives Matter aux États-Unis, mais qui a été exploité pour représenter nos luttes particulières contre la violence raciste, y compris des découvertes qu’en Grande-Bretagne, les Noirs les gens sont deux fois plus susceptibles de mourir en garde à vue que les Blancs – tant d’entre nous étaient désespérés de se distraire, de se pencher sur les parties de notre culture qui n’étaient pas enchevêtrées ouvertement dans la douleur. Carnival a toujours été cette version fiable, une chance de célébrer la communauté et de se reconnecter. Appelé quelques fois «La plus grande fête de rue d’Europe», Le carnaval de Notting Hill est centré sur la musique, la nourriture et la culture de la diaspora caribéenne. Mais il a ses racines en tant que site de résistance et de rébellion antiracistes, depuis la fondation du Carnaval des Caraïbes original en 1959 par une activiste, écrivaine et rédactrice trinidadienne du nom de Claudia Jones. Jones a apporté son itération du Carnaval à Londres à une autre époque où les gens en avaient désespérément besoin. Le premier «Carnaval des Caraïbes» a eu lieu à l’intérieur en plein hiver en janvier 1959, après une série de manifestations de Black Brits dans certaines régions d’Angleterre, y compris Notting Hill, contre la violence policière. Ces manifestations se sont déroulées dans le contexte de la migration vers l’Angleterre de la génération «Windrush»: la vague massive d’immigration non blanche en Grande-Bretagne dans la période d’après-guerre. Sur plusieurs décennies, environ un demi-million d’immigrants est arrivé des pays des Caraïbes. (Le nom «Windrush» fait référence à un navire, le HMT Empire Windrush, qui a amené des travailleurs en 1948.) La contribution culturelle de cette génération a inspiré une série de projets créatifs, à partir du roman acclamé de 2004 (et de la série télévisée suivante) «Small Island »à« Small Axe », l’anthologie cinématographique du réalisateur Steve McQueen.

Jones était un membre atypique de la génération Windrush. Née à Trinité-et-Tobago en 1915, elle a vécu à Harlem pendant 30 ans avant d’arriver à Londres en 1955. Son parcours dans sa vie a comporté de nombreuses épreuves: elle avait été atteinte de tuberculose à l’adolescence et elle a été emprisonnée aux États-Unis sous le McCarran Internal Security Act pour son travail politique avec le Parti communiste avant finalement être exilé en Grande-Bretagne. L’un des portraits les plus diffusés de Jones la montre en train de lire une copie de «Pages from a Worker’s Life» du leader communiste américain William Z. Foster. Après une «réception tiède», comme l’a décrit la biographe de Jones, Carole Boyce Davies, du Parti communiste de Grande-Bretagne, qui n’était pas réceptif aux efforts antiracistes de Jones, Jones a décidé de transformer ses formidables compétences organisationnelles pour élever la communauté noire britannique. Aux côtés de l’activiste Amy Ashwood Garvey, Jones a co-fondé l’un des premiers grands journaux noirs britanniques, The West Indian Gazette (connu sous le nom de WIG) en 1958. En janvier 1959, elle avait mis en place le Caribbean Carnival, un événement en salle à Londres, St Hôtel de ville de Pancras. Parrainé par WIG et télévisé par la BBC, le carnaval a présenté un éventail d’éléments, y compris la danse, la musique et un Reine du carnaval des Caraïbes concours de beauté.