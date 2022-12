Comment un combat de 67 secondes a dégénéré en un scandale majeur de l’UFC

La promotion MMA a été saisie par les retombées d’une controverse sur les jeux d’argent

L’UFC, la promotion d’élite dans le monde des arts martiaux mixtes, a été secouée par ce qui est considéré par certains comme le plus grand scandale auquel l’organisation ait été confrontée en plus d’un quart de siècle d’histoire.

Mais que se passe-t-il exactement avec l’entraîneur respecté du MMA James Krause, qui a été interdit de coincer les combattants de l’UFC, et pourquoi son combattant Darrick Minner a-t-il vu son contrat résilié au milieu d’une ligne de jeu en cours qui pourrait entraîner des conséquences très importantes?

Nous examinons les retombées d’une controverse qui pourrait être amenée à grandir et à grandir.

Comment tout cela a-t-il commencé? En août, James Krause, entraîneur-chef du gymnase Glory MMA & Fitness du Missouri, est apparu sur le podcast du journaliste respecté d’arts martiaux mixtes Ariel Helwani, apparemment pour parler du récent succès du titre intérimaire de l’UFC dont a bénéficié son élève, Brandon Moreno. Pendant l’émission, cependant, Krause a également détaillé un de ses projets parallèles: le jeu MMA. Il a révélé qu’il exploitait une chaîne Discord qui comptait des milliers d’abonnés et avec laquelle il distribuait des conseils de paris sur une base progressive à ses abonnés, dont beaucoup payaient jusqu’à 2 000 $ par mois pour ses conseils. Krause a même déclaré qu’il reprendrait les comptes de certains de ses abonnés et ferait physiquement des paris en ligne en leur nom, ajoutant que ses abonnés avaient connu un succès significatif et qu’il gagnait personnellement beaucoup plus d’argent en jouant qu’en tant que l’un des les plus grands entraîneurs du sport.

Qui est James Krause ? Krause, 36 ans, est un combattant d’arts martiaux mixtes récemment retraité devenu entraîneur qui affichait un record de carrière de 28-8 lorsqu’il a raccroché ses gants de 4 oz, y compris une course de 7-1 lors de ses huit derniers combats avec l’UFC. Combattant principalement en poids léger et poids welter tout au long de sa carrière, Krause n’a jamais atteint le sommet du classement de l’UFC, mais s’est mêlé à certains des noms les plus réputés du sport tels que Jorge Masvidal, Donald Cerrone et Michael Johnson tout au long de sa carrière. Krause lui-même a participé à l’Octogone.

© Mike Roach / Zuffa LLC via Getty Images

Dernièrement, Krause était devenu plus connu pour être le propriétaire et l’instructeur en chef de Glory MMA & Fitness, qu’il exploite depuis plusieurs années, et était un habitué des cartes de combat détenues par l’UFC, Bellator et d’autres. en tant que cornerman pour une foule de meilleurs combattants MMA. Plusieurs combattants ont émergé de son gymnase pour se battre pour l’UFC, avec l’ancien champion de l’UFC (et actuel champion par intérim) Brandon Moreno et Bellator hors concours James Gallagher actuellement parmi ceux sous sa tutelle.

Comment l’UFC a-t-elle réagi aux informations faisant état de combattants et d’entraîneurs pariant sur les résultats des combats ? Les paris sportifs étant réglementés sur de plus en plus de marchés aux États-Unis, en octobre, l’UFC a publié une note de service à ses combattants pour les informer que ses athlètes et toute personne se trouvant dans leur orbite immédiate (comme les partenaires d’entraînement, les entraîneurs, les managers, les physiothérapeutes, etc. .) ne seraient plus autorisés à placer des paris sur les résultats des combats organisés par l’organisation. “Nous sommes actuellement obligés de reconnaître dans la politique de conduite des athlètes de l’UFC certaines restrictions relatives aux paris de nos athlètes, des membres de leurs équipes et de certaines autres personnes.», lire la note, en partie, publiée par le directeur commercial de l’UFC, Hunter Campbell. Il a ajouté que des mesures étaient prises pour garantir que «les athlètes agissent de manière légale, éthique et responsable et évitent toute conduite préjudiciable à l’intégrité de l’organisation de l’UFC.” Cependant, l’UFC a également déclaré à l’époque que cette note ne visait pas directement quiconque sous son emploi, mais qu’il s’agissait simplement de rappeler à ses sous-traitants leurs obligations envers l’entreprise.

Que s’est-il passé dans le combat désormais tristement célèbre entre Darrick Minner et Shayilan Nuerdanbieke? C’est là que les choses se compliquent. L’un des combattants de Krause, Darrick Minner, devait affronter Shayilan Nuerdanbieke lors d’un événement UFC à Las Vegas début novembre. Cependant, il a été noté avant le combat que la ligne de pari avait radicalement changé dans les dernières heures avant qu’ils n’entrent dans la cage, avec des sommes importantes placées sur Nuerdanbieke pour gagner le combat au premier tour. Une fois le combat commencé, Minner a lancé un coup de pied avec sa jambe gauche et a immédiatement grimacé et agrippé son genou. Il a rapidement donné un nouveau coup de pied avec la même jambe, avant de s’effondrer sur la toile où Nuerdanbieke a rapidement terminé le combat. L’ensemble du concours n’a duré que 67 secondes. Le combat entre Minner (R) et Nuerdanbieke a fait l’objet d’un examen minutieux.

© Chris Unger / Zuffa LLC

Le résultat inhabituel du combat a d’abord conduit à suggérer que Minner portait une blessure débilitante avec lui dans la cage, ce qui aurait sans aucun doute affecté sa performance – cela se transformant rapidement en spéculation selon laquelle les parieurs avaient été prévenus et avaient été invités à parier sur son adversaire obtenant un arrêt rapide. L’UFC a rapidement annoncé que son partenaire d’intégrité des paris, Don Best Sports, devait mener une enquête sur l’affaire, mais a de nouveau souligné qu’ils avaient «aucune raison de croire que l’un des athlètes impliqués dans le combat, ou quiconque associé à leurs équipes, s’est comporté de manière contraire à l’éthique ou irresponsable.”

Quelles mesures ont été prises ? La Nevada State Athletic Commission, l’organisme de réglementation gouvernemental qui supervise les événements de l’UFC à Las Vegas, a informé Krause le 18 novembre que sa licence de virage avait été suspendue et que cela resterait le cas jusqu’à ce qu’une enquête approfondie soit terminée. L’UFC, contrairement à ses déclarations précédentes, a ajouté plus tard que Minner avait été libéré de son contrat avec l’UFC et que non seulement Krause avait été interdit d’assister ou de se coincer aux événements de l’UFC, tout combattant qui s’entraîne sous lui ne pourra pas continuer leur carrière avec l’UFC jusqu’à ce qu’ils rompent complètement les liens avec lui, disant effectivement aux combattants qu’ils doivent déplacer les gymnases s’ils veulent avoir un avenir à l’UFC – du moins pendant que l’enquête est en cours. “L’UFC a depuis informé Krause et les managers respectifs travaillant avec les combattants concernés, qu’à compter d’aujourd’hui, les combattants qui choisissent de continuer à être entraînés par Krause ou qui continuent de s’entraîner dans son gymnase ne seront pas autorisés à participer aux événements de l’UFC en attendant le résultat de les enquêtes gouvernementales susmentionnées», indique le communiqué de l’UFC. “De plus, l’UFC a libéré Darrick Minner de l’organisation.”

Comment les régulateurs de jeu ont-ils réagi ? Divers organismes de surveillance du jeu se sont également penchés sur la question. La Division of Gaming Enforcement du New Jersey a informé ses paris sportifs sous licence qu’il leur était interdit d’accepter des paris sur tous les combats pouvant avoir des liens avec Krause, tandis que la Commission des alcools et des jeux de l’Ontario (AGCO) est allée plus loin en interdisant complètement les paris UFC “en raison du non-respect des exigences d’intégrité des paris d’AGCO.” La préoccupation de l’AGCO est que les politiques de jeu de l’UFC ne vont pas assez loin en interdisant aux combattants ou aux entraîneurs, etc., d’utiliser des informations privilégiées pour parier sur des événements. Aucune restriction de ce type n’a été imposée à d’autres promotions d’arts martiaux mixtes telles que Bellator ou la Professional Fighters League. Cela a également été suivi par l’agence Alberta Gaming, Liquor and Cannabis (AGLC), qui a temporairement interdit le jeu UFC dans sa province, bien qu’elle ait levé son interdiction vendredi à la suite des mesures prises contre Krause par la Nevada State Athletic Commission et l’UFC elle-même. .

Quelles sont les implications potentielles pour Krause et l’UFC ? Pour les deux, les implications pourraient être importantes. Lors d’une apparition en podcast cette semaine, l’ancien combattant Josh Thomson a affirmé que divers appareils tels que des ordinateurs portables et des tablettes appartenant à Krause avaient été saisis par les autorités – et qu’il pourrait être passible d’une peine de prison importante s’il était reconnu coupable d’avoir agi en violation de la loi RICO ( la loi sur les organisations influencées par le racket et corrompues). “Ce que les gens ne réalisent pas, c’est qu’il y a des éléments à cela qui sont réellement pris en compte – cela relève de la loi RICO. C’est du racket… C’est comme un délit d’initié… Il y a des éléments de fraude qui font partie de ça“, a déclaré Thomson sur son ‘Pesée‘ podcast. “Il y a des éléments juridiques ici que James Krause pourrait se retrouver dans une position où il se bat fonctionnellement pour sa liberté. Ce n’est pas une petite chose, c’est énorme. Krause a gagné le respect en tant qu’entraîneur de MMA et ancien combattant.

© Chris Unger / Zuffa LLC

“Ils ne se contentent pas de prendre ce qu’il a dit sur ce genre de choses, ils sont entrés et ont confisqué ses iPads, ses ordinateurs, ses téléphones portables, ses disques et puis si vous êtes quelqu’un comme [Darrick] Minner, ils te font la même chose… ça va se répercuter… ça va être une question de temps avant que tout le monde commence à se dénoncer. Ça va devenir méchant.” Quant à l’UFC, cela présente un problème juridique différent de tout ce à quoi il a été confronté auparavant. Le déploiement continu des paris sportifs aux États-Unis a ouvert de nombreuses opportunités de parrainage pour l’organisation, l’UFC ayant son propre partenaire de pari dont le logo est souvent collé sur l’octogone. Si l’UFC est réputé avoir un problème de résolution de combats, les régulateurs pourraient imposer que de tels partenariats soient impossibles – et cela pourrait avoir des implications considérables pour les revenus et la croissance future de l’UFC. Cela pourrait également nuire aux chiffres d’audience si les paris UFC restent interdits dans divers territoires, une grande partie des téléspectateurs étant considérés comme des fans occasionnels qui regardent le produit uniquement en raison des paris qu’ils ont faits sur les combats. De plus, si l’UFC est goudronné d’avoir un problème en ce qui concerne l’intégrité de ses événements, cela pourrait avoir des conséquences profondes sur sa marque.