Comment un coin endormi du marché a failli déclencher un effondrement

Les fonds de pension sont conçus pour être ternes. Leur objectif singulier – gagner suffisamment d’argent pour verser des paiements aux retraités – favorise les têtes froides par rapport aux preneurs de risques impétueux.

Mais alors que les marchés du Royaume-Uni se sont détraqués la semaine dernière, des centaines de Les gestionnaires de fonds de pension britanniques se sont retrouvés au centre d’une crise qui a forcé la Banque d’Angleterre à intervenir pour rétablir la stabilité et éviter un effondrement financier plus large.

Tout ce qu’il a fallu, c’est un gros choc. Suite à l’annonce par le ministre des Finances, Kwasi Kwarteng, le vendredi 23 septembre, de son intention d’augmenter les emprunts pour payer les réductions d’impôts, les investisseurs ont abandonné la livre et les obligations du gouvernement britannique, faisant grimper les rendements d’une partie de cette dette au rythme le plus rapide jamais enregistré.

L’ampleur du tumulte a exercé une pression énorme sur de nombreux fonds de pension en bouleversant une stratégie d’investissement qui implique l’utilisation de produits dérivés pour couvrir leurs paris.

Alors que le prix des obligations d’État s’effondrait, les fonds ont été invités à fournir des milliards de livres en garantie. Dans une course aux liquidités, les gestionnaires de placements ont été contraints de vendre tout ce qu’ils pouvaient, y compris, dans certains cas, davantage d’obligations d’État. Cela a envoyé des rendements encore plus élevés, déclenchant une autre vague d’appels de garantie.

“Il a commencé à se nourrir”, a déclaré Ben Gold, responsable des investissements chez XPS Pensions Group, un cabinet de conseil en retraites britannique. “Tout le monde cherchait à vendre et il n’y avait pas d’acheteur.”

La Banque d’Angleterre est passée en mode crise. Après avoir travaillé toute la nuit du mardi 27 septembre, il est entré sur le marché le lendemain en s’engageant à acheter jusqu’à 65 milliards de livres sterling (73 milliards de dollars) d’obligations si nécessaire. Cela a arrêté l’hémorragie et évité ce que la banque centrale a déclaré plus tard aux législateurs comme sa pire crainte : une “spirale auto-entretenue” et une “instabilité financière généralisée”.

Dans une lettre adressée cette semaine au chef de la commission du Trésor du Parlement britannique, la Banque d’Angleterre a déclaré que si elle n’était pas intervenue, un certain nombre de fonds auraient fait défaut, amplifiant la pression sur le système financier. Il a déclaré que son intervention était essentielle pour “restaurer le fonctionnement du marché central”.

Les fonds de pension se précipitent désormais pour lever des fonds afin de renflouer leurs caisses. Pourtant, on se demande s’ils peuvent trouver leur place avant la fin des achats d’obligations d’urgence de la Banque d’Angleterre le 14 octobre. Et pour un plus large éventail d’investisseurs, le quasi-accident est un signal d’alarme.

Pour la première fois depuis des décennies, les taux d’intérêt augmentent rapidement dans le monde. Dans ce climat, les marchés sont sujets aux accidents.

“Ce que les deux semaines précédentes vous ont appris, c’est qu’il peut y avoir beaucoup plus de volatilité sur les marchés”, a déclaré Barry Kenneth, directeur des investissements au Pension Protection Fund, qui gère les pensions des employés des entreprises britanniques qui deviennent insolvables. « C’est facile d’investir quand tout va bien. Il est beaucoup plus difficile d’investir lorsque vous essayez d’attraper un couteau qui tombe ou que vous devez vous réadapter à un nouvel environnement.

Les premiers signes de difficultés sont apparus chez les gestionnaires de fonds qui se concentrent sur ce que l’on appelle les «investissements axés sur le passif», ou LDI, pour les pensions. Gold a déclaré qu’il avait commencé à recevoir des messages de clients inquiets au cours du week-end du 24 au 25 septembre.

L’ILD repose sur une prémisse simple : les régimes de retraite ont besoin de suffisamment d’argent pour payer ce qu’ils doivent aux retraités pendant longtemps. Pour planifier des paiements dans 30 ou 50 ans, ils achètent des obligations à long terme, tout en achetant des dérivés pour couvrir ces paris. Dans le processus, ils doivent fournir des garanties. Si les rendements obligataires augmentent fortement, on leur demande de fournir encore plus de garanties dans ce qu’on appelle un «appel de marge». Ce coin obscur du marché a connu une croissance rapide ces dernières années, atteignant une valorisation de plus de 1 billion de livres sterling (1,1 billion de dollars), selon la Banque d’Angleterre.

Lorsque les rendements obligataires augmentent lentement au fil du temps, ce n’est pas un problème pour les pensions qui déploient des stratégies LDI, et cela aide en fait leurs finances. Mais si les rendements obligataires grimpent très rapidement, c’est une source d’ennuis. Selon la Banque d’Angleterre, l’évolution des rendements obligataires avant son intervention était “sans précédent”. Le mouvement de quatre jours des obligations d’État britanniques à 30 ans était plus du double de ce qui avait été observé pendant la période de stress la plus élevée de la pandémie.

“La netteté et la méchanceté du mouvement sont ce qui a vraiment attiré les gens”, a déclaré Kenneth.

Les appels de marge sont arrivés – et ont continué à arriver. Le Fonds de protection des pensions a déclaré qu’il faisait face à un appel de fonds de 1,6 milliard de livres sterling. Il a été en mesure de payer sans abandonner ses actifs, mais d’autres ont été pris au dépourvu et ont été contraints de brader des obligations d’État, des titres de créance d’entreprises et des actions pour lever des fonds. Gold a estimé qu’au moins la moitié des 400 programmes de retraite conseillés par XPS faisaient face à des appels de garantie, et que dans l’ensemble du secteur, les fonds cherchent maintenant à combler un trou compris entre 100 et 150 milliards de livres sterling.

“Lorsque vous poussez des mouvements aussi importants dans le système financier, il est logique que quelque chose se brise”, a déclaré Rohan Khanna, stratège chez UBS.

Lorsque le dysfonctionnement du marché déclenche une réaction en chaîne, ce n’est pas seulement effrayant pour les investisseurs. La Banque d’Angleterre a précisé dans sa lettre que la déroute du marché obligataire “pourrait avoir conduit à un resserrement excessif et soudain des conditions de financement de l’économie réelle” alors que les coûts d’emprunt montaient en flèche. Pour de nombreuses entreprises et détenteurs de prêts hypothécaires, c’est déjà le cas.

Jusqu’à présent, la Banque d’Angleterre n’a acheté que 3,8 milliards de livres sterling d’obligations, bien moins qu’elle n’aurait pu en acheter. Pourtant, l’effort a envoyé un signal fort. Les rendements des obligations à plus long terme ont fortement chuté, laissant aux caisses de retraite le temps de récupérer – bien qu’ils aient récemment recommencé à augmenter.

“Ce que la Banque d’Angleterre a fait, c’est gagner du temps pour certains de mes pairs là-bas”, a déclaré Kenneth.

Pourtant, Kenneth craint que si le programme se termine la semaine prochaine comme prévu, la tâche ne sera pas terminée compte tenu de la complexité de nombreux fonds de pension. Daniela Russell, responsable de la stratégie de taux au Royaume-Uni chez HSBC, a averti dans une note récente aux clients qu’il existe un risque de « bord de falaise », d’autant plus que la Banque d’Angleterre va de l’avant avec les plans antérieurs de commencer à vendre des obligations qu’elle a achetées au cours de la pandémie à la fin du mois.

“On pourrait espérer que le précédent d’intervention de la BoE continue de fournir un filet de sécurité au-delà de cette date, mais cela pourrait ne pas être suffisant pour empêcher une nouvelle vente vigoureuse de gilts à long terme”, a-t-elle écrit.

Alors que les banques centrales augmentent leurs taux d’intérêt au rythme le plus rapide depuis des décennies, les investisseurs s’inquiètent des implications pour leurs portefeuilles et pour l’économie. Ils détiennent plus de liquidités, ce qui rend plus difficile l’exécution de transactions et peut exacerber les mouvements de prix discordants.

Cela rend un événement surprise plus susceptible de provoquer des perturbations massives, et le spectre du prochain choc se profile. S’agira-t-il d’un lot approximatif de données économiques ? Un problème dans une banque mondiale ? Encore un faux pas politique au Royaume-Uni ?

Gold a déclaré que l’industrie des retraites dans son ensemble est mieux préparée maintenant, bien qu’il concède qu’il serait «naïf» de penser qu’il ne pourrait pas y avoir un autre épisode d’instabilité.

“Vous auriez besoin de voir les rendements augmenter plus rapidement que nous ne l’avons vu cette fois”, a-t-il déclaré, notant que les fonds tampons plus importants amassent maintenant. “Il faudrait quelque chose d’absolument historique pour que cela ne suffise pas, mais on ne sait jamais.”