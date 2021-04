Un chien est salué comme un héros pour avoir sauvé un Poméranien de la noyade dans la piscine de son propriétaire alors que la vidéo de l’incident en Afrique du Sud est devenue virale. Les internautes, après avoir regardé la vidéo mignonne, louent la bravoure et la sagesse du chien pour avoir sauvé un autre chien.

Un chien nommé Jessie a sauvé un poméranien de 15 ans nommé Chucky qui est tombé dans une piscine. L’incident (enregistré sur une caméra) s’est produit à Johannesburg dans une piscine qui appartenait à un couple nommé Byron Thanarayen et Melissa Thanarayen. Byron a partagé les images de vidéosurveillance de l’incident sur Facebook montrant Jessie tirant Chucky hors de l’eau.

Dans la vidéo, on peut voir que Chucky se tenait très près du bord de la piscine. Quelques instants plus tard, il a glissé et s’est retrouvé à l’intérieur de la piscine. Plus tard, le chien s’est agité en essayant de flotter. Alors que le chien se débattait, Jessie est venue à la rescousse. Après l’avoir vu, le labrador noir a essayé de trouver des moyens de le sauver. Au début, elle était un peu prudente car elle avait peur de l’eau. Cependant, elle a tout mis de côté et a fait sortir Chucky de la piscine avec ses dents.

Apparemment, le couple n’était pas à la maison lorsque l’incident a eu lieu. Le duo était confus de trouver les deux chiens mouillés à leur retour. Cependant, après avoir vérifié la caméra de sécurité, ils ont découvert que Chucky était tombé dans la piscine. Peu de temps après la publication de la vidéo sur Facebook, elle est devenue virale. Impressionnés par l’intelligence de Jessie, les internautes l’ont louangée. Ils étaient également soulagés que Chucky ait été sauvé et sains et saufs.

Afin d’éviter de tels accidents à l’avenir, le couple envisage de couvrir la piscine. Ils ont dit qu’une couverture de piscine sera installée, espérant qu’un incident comme celui-ci ne se reproduira plus.

Lisez toutes les dernières nouvelles et les dernières nouvelles ici