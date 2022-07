Comment un champ GOP bondé pourrait aider Trump dans la campagne 2024

NEW YORK (AP) – Alors qu’il envisage une autre course à la Maison Blanche, les sondages montrent que l’ancien président Donald Trump est la figure la plus populaire du Parti républicain. Mais il n’en a pas toujours été ainsi.

En compétition à un moment donné contre une douzaine de rivaux pour la nomination présidentielle du GOP en 2016, Trump n’a remporté qu’environ un tiers des voix dans les premiers États clés. Il a même perdu les caucus de l’Iowa, qui ont lancé le processus de nomination.

Mais il a néanmoins pu l’emporter parce que ceux du parti qui s’opposaient à sa politique de division n’ont jamais pu se regrouper autour d’un seul rival pour l’affronter. Et avec Trump réfléchissant à une autre offre de la Maison Blanche dès cet été, la même dynamique pourrait se répéter.

Avec une liste croissante de candidats se préparant pour leurs propres courses présidentielles, même un Trump diminué par deux destitutions et des vulnérabilités juridiques croissantes pourrait occuper une position dominante dans une primaire du GOP fracturée et multi-candidat.

“Je crains que cela ne se termine de la même manière qu’en 2016, où tout le monde pensait que tout le monde devrait sortir”, a déclaré le stratège républicain Mike DuHaime, qui a conseillé la campagne de l’ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie cette année-là. «Je pense que chaque candidat majeur a réalisé qu’il aurait une meilleure chance contre Trump en tête-à-tête. Mais bien sûr, chacun pensait qu’il devait être le seul à se faire tirer dessus et personne ne s’est mis à l’écart. … Et puis il était trop tard.

L’anxiété monte alors qu’une liste croissante de rivaux potentiels prend des mesures de plus en plus effrontées, prononçant des discours très médiatisés, diffusant des publicités, courtisant les donateurs et effectuant des visites répétées dans les premiers États votants.

Ce groupe comprend désormais plus d’une douzaine de candidats potentiels, dont l’ancien vice-président de Trump, Mike Pence, son ancien secrétaire d’État, Mike Pompeo, et les sens. Ted Cruz, Tom Cotton, Rick Scot et Tim Scott, tous de qui pourrait courir sur les politiques de l’ancien président. Dans la voie anti-Trump, des personnalités comme la représentante Liz Cheney et le gouverneur du Maryland Larry Hogan rehaussent leur profil.

Pendant ce temps, le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, est de plus en plus considéré comme l’héritier présomptif de Trump, même par les partisans les plus fidèles de l’ancien président, et considéré par les alliés de Trump comme son challenger potentiel le plus redoutable.

Alors que certains, comme l’ancien gouverneur de Caroline du Sud, Nikki Haley, ont déclaré qu’ils ne défieraient pas Trump s’il continuait avec une course, d’autres, comme Christie, semblent viser le combat, même s’ils semblent être des prétendants de longue date.

« J’y réfléchis vraiment sérieusement. Je ne prendrai probablement aucune décision avant la fin de l’année », a déclaré Christie dans une récente interview.

L’ancien gouverneur et candidat de 2016 a exhorté le parti à abandonner Trump et son obsession permanente pour les élections de 2020.

“Pour moi, il s’agit pour le parti d’aller dans une nouvelle direction du point de vue de la personnalité et de continuer à avoir quelqu’un qui peut apporter un leadership fort, un leadership dur, dont le pays a besoin, mais qui n’a pas tous les autres drame qui va avec », a-t-il déclaré. “J’entends les mêmes choses des donateurs que j’entends des électeurs – qu’ils sont très préoccupés par le fait que nous ne pouvons pas nous mettre en position de faire en sorte que 2024 soit autre chose que le bien du pays.”

Pompeo, qui a eu un programme de voyage chargé et prévoit de retourner dans l’Iowa cet été, a déclaré dans une récente interview qu’il avait passé du temps à lire et à écouter les discours de l’ancien président Ronald Reagan alors qu’il se préparait pour une éventuelle course.

“Nous nous préparons à rester dans le combat”, a-t-il déclaré dans une interview le mois dernier alors qu’il courtisait des chrétiens évangéliques lors d’un rassemblement à Nashville, Tennessee.

Il a dit que lui et sa femme s’assiéraient après les élections de mi-mandat et «réfléchiraient à notre chemin, prieraient pour le traverser et décideraient où il serait préférable de servir. Il pourrait s’agir de se présenter à nouveau aux élections. Nous pouvons choisir un chemin différent. Mais nous n’allons pas abandonner ces choses sur lesquelles je travaille depuis 30 ans maintenant. Ils comptent trop.

En attendant, il a esquissé une voie possible dans le même moule que Trump.

“C’était un perturbateur qui était le plus nécessaire en 2016, cela ne fait aucun doute”, a déclaré Pompeo. Et maintenant, la tâche est de prendre cet ensemble de compréhensions, cet ensemble de principes, de les défendre et de s’appuyer sur eux. Et ça va demander beaucoup de travail pour faire ça, des leaders avec un vrai courage et du caractère pour faire ça.

La discussion de plus en plus ouverte intervient alors que Trump fait face à une cascade de problèmes juridiques croissants.

Le comité du Congrès chargé d’enquêter sur l’insurrection meurtrière du 6 janvier a révélé des informations de plus en plus préjudiciables sur les dernières semaines de mandat de Trump, tandis que le ministère de la Justice a lancé sa propre enquête tentaculaire. En Géorgie, le procureur enquêtant sur l’ingérence potentiellement illégale de Trump dans les élections de 2020 de l’État la semaine dernière a intensifié ses efforts en assignant à comparaître des membres du cercle restreint de Trump. Et à New York, Trump, son fils homonyme et sa fille Ivanka ont accepté de répondre aux questions sous serment à partir de la semaine prochaine dans le cadre de l’enquête civile du procureur général de New York sur ses pratiques commerciales.

Mick Mulvaney, un ancien membre du Congrès de Caroline du Sud qui a été chef de cabinet par intérim de Trump à la Maison Blanche, a déclaré que ces mesures suggéraient que les candidats potentiels “pourraient voir une ouverture là où il n’y en avait pas il y a deux mois”.

“La fatigue de Trump pourrait être une chose réelle”, a-t-il déclaré, les électeurs se demandant si, s’ils votent pour un autre candidat, ils “peuvent obtenir les mêmes politiques sans tout le bagage”.

Dans le même temps, Trump a vu certains de ses candidats primaires approuvés faiblir. Ceux qui ont gagné, y compris le candidat au Sénat de l’Ohio GOP JD Vance et le candidat au Sénat du Pennsylvanie GOP Mehmet Oz, l’ont fait avec environ 30% des voix, ce qui signifie que les deux tiers des électeurs du parti se sont opposés aux choix de Trump.

“Je ne pense pas que quiconque sous-estime Trump. Il y a une raison pour laquelle il est l’approbation la plus recherchée dans chaque primaire républicaine », a déclaré le stratège du GOP Alex Conant. “Cela dit, je pense qu’il y a une reconnaissance que beaucoup d’électeurs républicains regardent vers l’avenir et sont prêts pour la suite.”

Dans quelle mesure reste une question ouverte. Lors d’un voyage dans l’Iowa cette semaine, le sénateur de l’Arkansas Cotton a refusé de se prononcer sur la position de Trump. Mais il a dit qu’il espérait être “un leader national efficace, non seulement pour mon parti mais pour le peuple américain dans mon rôle au Sénat et dans tout autre rôle futur que je pourrais jouer”.

Pourtant, a-t-il soutenu, les candidats devraient embrasser l’héritage de Trump.

« Je sais que Donald Trump est très populaire auprès de nos électeurs qui apprécient les succès qu’il a délivrés pendant quatre ans dans un environnement très hostile. Ils ne veulent pas de républicains qui se présentent contre cet héritage, car ils considèrent cet héritage comme un grand succès », a-t-il déclaré jeudi à Cambridge, Iowa.

Pendant ce temps, Trump continue d’avancer avec ses propres événements.

Vendredi soir, il a fait campagne à Las Vegas aux côtés d’Adam Laxalt, son choix pour le Sénat du Nevada. Et samedi soir, il organisera un rassemblement à Anchorage, en Alaska, pour faire campagne avec la républicaine Kelly Tshibaka, qu’il a soutenue dans sa course contre la sénatrice américaine Lisa Murkowski, et d’autres, dont l’ancienne gouverneure de l’Alaska Sarah Palin, qui est maintenant en cours d’exécution pour le Congrès.

Conant a déclaré qu’il était logique que les candidats continuent de tester les eaux pour le moment.

“Beaucoup de candidats potentiels se rendent compte que 2024 pourrait être leur dernière meilleure chance, quoi que fasse Trump”, a-t-il déclaré. “Il y a un démocrate très vulnérable à la Maison Blanche, les républicains semblent susceptibles de gagner, et si ce n’est pas Trump, ils sont essentiellement mis à l’écart pendant les 10 prochaines années.”

Pourtant, Conant, qui a été directeur des communications pour la candidature présidentielle du sénateur de Floride Marco Rubio en 2016, a noté les similitudes.

“Il semble qu’il soit de plus en plus clair qu’il y aura beaucoup de candidats à la présidence. Et même si je pense qu’il y a un appétit pour quelque chose de différent, l’alternative à Trump doit se regrouper autour d’un seul candidat », a-t-il déclaré. “Cela ne s’est jamais produit en 2016. Et cela pourrait ne pas arriver en 2024.”

__ Les rédacteurs de l’Associated Press Steve Peoples à New York et Tom Beaumont à Des Moines, Iowa, ont contribué à ce rapport.

Jill Colvin, l’Associated Press