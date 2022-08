Comment un cas de poliomyélite à New York affecte les efforts mondiaux d’éradication

Pour la première fois en près d’une décennie, un cas de poliomyélite a été confirmé aux États-Unis. Les responsables de la santé du comté de Rockland à New York ont ​​​​découvert le cas le mois dernier chez un jeune de 20 ans non vacciné, des décennies après l’élimination de la polio aux États-Unis en 1979.

Alors que le pays et le système de santé publique sont déjà aux prises avec le poids du Covid-19 et du monkeypox, cette nouvelle est une mauvaise surprise et soulève instantanément des questions. Comment est-ce arrivé? Qui d’autre est à risque ? Qu’est-ce que cela signifie que le cas Rockland était une souche dérivée d’un vaccin, et quelles sont les implications pour les efforts mondiaux visant à éradiquer complètement la poliomyélite ?

Qu’est-ce que la polio ?

La poliomyélite, abréviation de poliomyélite, est causée par le poliovirus, un entérovirus qui peut infecter le système nerveux. Les symptômes peuvent aller de ceux similaires à ceux de la grippe (mal de gorge, fièvre et fatigue) à une infection plus grave de la moelle épinière provoquant une méningite et même une paralysie. Mais contrairement à la grippe, le poliovirus se multiplie principalement dans les intestins, et il se propage lorsque les gens ne se lavent pas les mains après être allés aux toilettes. La poliomyélite est très contagieuse, du moins pour les personnes non vaccinées, en particulier dans les zones où l’assainissement et la sécurité de l’eau sont médiocres.

Depuis la première épidémie documentée aux États-Unis en 1894 jusqu’à la mise au point de vaccins dans les années 1950, la poliomyélite était l’une des maladies infantiles les plus redoutées. Des milliers d’enfants sont restés paralysés à chaque épidémie estivale. Les plus vulnérables étaient les enfants de moins de 5 ans.

Mais ces victimes étaient l’exception ; les trois quarts des patients infectés par le poliovirus ne présentent aucun symptôme. Pendant la majeure partie du quart restant, la maladie ne progresse jamais au-delà des symptômes pseudo-grippaux. Chez environ un patient sur 25, cependant, le virus se propage au système nerveux et provoque une méningite. Environ un cas de méningite sur huit – soit environ 0,5 % du nombre total de cas de poliomyélite – aura des dommages permanents aux nerfs qui les laisseront paralysés. Il n’y avait et il n’y a pas de remède connu, seulement des traitements de soutien, y compris le poumon de fer – remplacé depuis par des ventilateurs plus avancés – et la thérapie physique.

La menace de la poliomyélite a changé de façon permanente lorsque deux vaccins ont été découverts en une courte succession : un vaccin injecté et inactivé par le Dr Jonas Salk en 1955, et un vaccin vivant atténué, pris par voie orale, par le Dr Albert Sabin en 1961. Les deux vaccins sont très efficace, accordant 99 pour cent d’immunité à l’infection. Le vaccin oral de Sabin a finalement été largement adopté aux États-Unis et les cas de poliomyélite ont chuté de manière drastique dans les années 1960 et 1970, jusqu’à ce que le virus sauvage soit entièrement éradiqué dans le pays.

Les É. tous les enfants sur le calendrier standard de vaccination infantile. Dans le monde entier, grâce aux efforts de santé publique en cours, des centaines de millions d’enfants reçoivent le vaccin oral chaque année, et le virus sauvage d’origine a été chassé de presque tous les pays.

D’où vient cette affaire ?

Depuis que la propagation communautaire de la poliomyélite a été éliminée des États-Unis vers 1980, toutes les infections proviennent d’autres pays qui ont encore la maladie. Le séquençage génétique montre que le cas récent était une souche de poliovirus dérivée d’un vaccin. Cela signifie que le virus en circulation ne provient pas de l’une des rares poches restantes de poliovirus sauvage endémique, mais plutôt de l’un des nombreux autres pays où des épidémies de poliomyélite ont muté à partir d’un vaccin oral vivant atténué – qui n’est pas le vaccin actuellement utilisé. aux Etats-Unis.

Les vaccins antipoliomyélitiques appartiennent à l’un des deux types suivants : inactivés ou vivants atténués. Les vaccins vivants atténués, comme le vaccin combiné contre la rougeole, les oreillons et la rubéole recommandé pour tous les enfants américains, contiennent une souche modifiée et affaiblie d’un agent pathogène qui ne provoque pas de maladie chez l’homme, mais déclenche toujours une réponse immunitaire qui protège contre l’original souche. Le vaccin oral utilisé dans les pays les plus à risque est vivant atténué. Les vaccins inactivés, comme le vaccin contre la poliomyélite actuellement utilisé aux États-Unis, ne contiennent que du matériel viral mort et peuvent nécessiter une série plus longue de rappels pour stimuler suffisamment le système immunitaire pour garantir une immunité durable et complète.

Bien que le vaccin antipoliomyélitique vivant atténué ne cause presque jamais la polio lui-même – sauf dans moins d’un cas sur un million lorsqu’un enfant est gravement immunodéprimé – le fait qu’il contienne un virus vivant comporte inévitablement un certain risque, contrairement aux vaccins inactivés. Lorsque des vaccins antipoliomyélitiques vivants atténués sont administrés dans une communauté qui contient une fraction élevée de personnes non vaccinées, le virus modifié peut infecter d’autres personnes et, avec suffisamment de générations de propagation, il peut – très rarement – se transformer en une nouvelle souche virulente. Il est essentiel pour les efforts de santé publique de s’assurer que suffisamment de personnes soient vaccinées, pour se protéger à la fois du virus sauvage et de la possibilité de nouvelles souches dérivées du vaccin.

Ironiquement, le fait que la plupart des cas de poliomyélite soient asymptomatiques ou bénins – ainsi qu’une période d’incubation qui peut prendre jusqu’à 30 jours avant l’apparition des symptômes – rend la poliomyélite particulièrement difficile pour la recherche des contacts et les efforts de confinement de la santé publique. La seule façon de maintenir le virus réprimé est d’obtenir une immunité collective, ce qui, pour la poliomyélite, nécessite de vacciner environ 80 % de la population.

Qui est à risque ?

Pour la plupart des gens aux États-Unis, le cas de poliomyélite récemment découvert n’a pas du tout augmenté le risque. Le service de santé publique du comté de Rockland estime que le patient n’est plus contagieux.

Le poliovirus peut être détecté dans des échantillons de selles, ainsi que dans la surveillance des eaux usées, qui recherche des preuves de matériel génétique viral dans les eaux usées. Le 1er août, le département de la santé de l’État de New York a signalé que le cas de poliomyélite de Rockland était génétiquement lié à des échantillons du virus prélevés dans les eaux usées à Jérusalem et à Londres, bien que le département ait souligné que les résultats n’impliquaient pas automatiquement que le patient avait voyagé dans l’un ou l’autre emplacement. Le service de santé publique de Rockland a pu utiliser des échantillons d’eaux usées collectés plus tôt pour la surveillance de Covid-19 et a trouvé le poliovirus dans des échantillons là-bas de juin qui sont génétiquement liés au cas actuel.

Compte tenu de la fréquence des cas asymptomatiques et de la longue période d’incubation, il est possible qu’il y ait d’autres cas non reconnus dans la région de Rockland. Ceux-ci peuvent encore être contagieux, mais il y a peu de chances qu’ils se propagent loin. En 2019, plus de 90 % des enfants américains étaient entièrement vaccinés contre la poliomyélite dans les délais, bien au-dessus du seuil d’immunité collective, et ce chiffre est resté stable pendant des décennies. Les nourrissons de 4 mois ou plus auront généralement reçu deux doses, ce qui procure déjà une immunité de 90 %.

Le comté de Rockland, cependant, a un taux de vaccination inférieur à celui du reste du pays ; il a été le site d’une épidémie de rougeole en 2018-2019, et actuellement seuls 60 % des enfants de 2 ans y sont entièrement vaccinés contre la poliomyélite, contre une moyenne nationale de 90 %. Le Département de la santé de l’État de New York exhorte désormais toutes les personnes non vaccinées, celles qui n’ont pas terminé leur série de vaccins contre la poliomyélite et les femmes enceintes à se faire vacciner. Dans le mois qui a suivi la découverte du cas de poliomyélite, la clinique de Rockland a administré près de 400 doses de vaccin. Les personnes de la région de Rockland qui ont été vaccinées dans leur enfance mais qui craignent d’avoir été exposées devraient planifier une injection de rappel.

Qu’est-ce que cela signifie pour l’effort mondial d’éradication ?

Alors que les États-Unis restent protégés contre la poliomyélite, on ne peut pas en dire autant de certains pays en développement plus à risque où le virus est toujours actif.

Après son travail de développement du vaccin oral, Sabin a fait campagne pour un effort mondial d’éradication dans les années 1960 et, en 1972, a fait don de toutes ses souches vaccinales à l’Organisation mondiale de la santé dans l’espoir de réduire les coûts de fabrication. Malgré les efforts récents pour introduire le vaccin inactivé légèrement plus sûr dans le monde, la plupart des pays à revenu faible et intermédiaire utilisent encore le vaccin oral.

Le programme mondial d’éradication a été un énorme succès dans l’ensemble, le nombre total de cas de poliomyélite dans le monde ayant diminué de plus de 99,99 % depuis le début du programme en 1988. Mais plus l’éradication se rapproche, plus il devient difficile d’atteindre la ligne d’arrivée. Lorsque des centaines de millions de doses de vaccin oral sont administrées chaque année, même le très faible risque qu’une dose engendre une nouvelle souche dérivée du vaccin s’additionne. La plupart des cas de poliomyélite qui ont été détectés dans des pays africains comme le Nigeria et le Yémen sont d’origine vaccinale. Les interruptions de la couverture vaccinale dues aux conflits militaires et à la pandémie de Covid-19 ont probablement augmenté le risque de propagation incontrôlée de variantes dérivées du vaccin.

Malgré les risques inhérents aux vaccins vivants atténués, le vaccin oral présente des avantages importants, notamment pour les campagnes de santé publique dans les pays en développement. Chaque dose coûte aussi peu que 12 cents, comparativement à environ 2 $ par dose pour le vaccin inactivé, et comme il est administré en gouttes sous la langue, il ne nécessite pas d’aiguilles ou de professionnels qualifiés pour l’administrer. En général, les vaccins vivants atténués confèrent également une immunité plus forte et plus durable que les vaccins inactivés.

Et au début, l’infectiosité de la souche du vaccin oral était en fait considérée comme un plus, car les enfants non atteints par les agents de santé pouvaient potentiellement attraper la souche affaiblie des autres, se retrouvant immunisés. En théorie, tant que la campagne de vaccination atteindrait suffisamment de personnes dans la communauté, la propagation s’éteindrait bien avant que le virus n’ait eu la chance de redevenir virulence chez l’homme.

L’élimination progressive du vaccin oral, qui éliminerait la source de nouvelles variantes de la poliomyélite, sera probablement nécessaire pour parvenir à une éradication complète, mais le remplacement du vaccin oral par le calendrier complet des injections de rappel nécessaires pour accorder l’immunité n’est pas encore possible. Même si le financement et le personnel étaient disponibles, l’approvisionnement mondial total en vaccins inactivés est bien trop faible pour couvrir les centaines de millions d’enfants encore à risque.

Avec la variole du singe récemment déclarée urgence de santé publique de portée internationale par l’OMS et la menace toujours présente de futures pandémies à l’horizon, l’effort mondial contre la poliomyélite est plus important que jamais pour garantir que la poliomyélite ne sera plus jamais de cette nature. de menace mondiale. Maintenir et idéalement augmenter le taux de vaccination aux États-Unis protégera le pays dans l’intervalle et soutiendra la poussée mondiale pour l’éradication en empêchant la poliomyélite de s’implanter.