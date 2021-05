Comment un campus du Colorado est devenu un laboratoire de pandémie

Plusieurs jours après le début de sa période de quarantaine, Mme Moore a pris une bouffée de nourriture typiquement malodorante de Dumbo. «Je ne pouvais pas le sentir», dit-elle. «Et puis j’ai bu du sirop contre la toux, et je n’ai pas pu le goûter. Elle a ouvert Scout et a cliqué sur une option: « Perte de goût ou d’odeur ».

Quelques secondes après avoir signalé ses symptômes, l’écran est devenu rouge: elle pourrait avoir Covid-19, a déclaré l’application. Elle a rapidement reçu un appel d’un administrateur de l’école, et avant la fin de la journée, elle avait emballé des vêtements et son poisson d’oreille d’éléphant, Dumbo, et avait emménagé dans un logement de quarantaine. Son test Covid-19 est rapidement revenu positif.

Un week-end d’août dernier, Shynell Moore s’est réveillée avec un mal de tête et un mal de gorge. Mme Moore, alors à peine quelques semaines après le début de sa première année à l’Université Colorado Mesa, a sorti son téléphone et a lancé une application de suivi des symptômes appelée Scout.

Chaque fois qu’elle signalait un symptôme, l’information était transmise à Lookout, le tableau de bord numérique Covid-19 de l’université. Au cours des mois qui ont suivi, Lookout est devenu un système sophistiqué pour suivre les symptômes et les cas de Covid-19 sur le campus, enregistrer les contacts des étudiants, cartographier les grappes de cas, démêler les chaînes de transmission virale et surveiller la propagation de nouvelles variantes.

Ensemble, ils ont transformé le campus de plus de 10 000 étudiants de la CMU en un laboratoire épidémiologique en temps réel et en temps réel, expérimentant des approches créatives de la gestion des pandémies. Tout ne s’est pas parfaitement déroulé – les étudiants des collèges seront des étudiants, après tout, et une université ne peut pas être entièrement isolée du reste du monde. Mais les leçons qu’ils ont apprises et les outils qu’ils ont développés pourraient aider les institutions du monde entier à mieux gérer les futures épidémies, a déclaré le Dr Sabeti: «Nous essayons de créer des technologies qui peuvent être utilisées à l’échelle mondiale. Mais une école est un bon point de départ. »

Lookout est le produit d’un partenariat entre CMU – une école de taille moyenne qui se trouve dans le haut désert de l’ouest du Colorado et se targue de servir des étudiants défavorisés – et le Broad Institute, un centre de recherche génomique de pointe à Cambridge, Massachusetts.

«Le Colorado Mesa possède le système le plus sophistiqué du pays pour suivre les épidémies», a déclaré le Dr Pardis Sabeti, généticien au Broad Institute of MIT et à Harvard qui a aidé les responsables de la santé du monde entier à lutter contre Ebola, la fièvre de Lassa et d’autres maladies infectieuses. . «C’est définitivement le genre d’analyse dont les gens parlent mais à laquelle personne n’a réellement accès de cette manière.»

Facebook pour les épidémies

En 2016 et 2017, des épidémies d’oreillons se sont multipliées dans le Massachusetts, sautant d’un campus universitaire à l’autre. Dr Sabeti travaillé en étroite collaboration avec des épidémiologistes d’État, en les regardant cartographier les grappes de cas à la main et enregistrer les données dans des feuilles de calcul Excel de plus en plus lourdes. C’était un travail laborieux et chronophage, et les connaissances étaient «vraiment durement gagnées», a-t-elle déclaré.

Dans les années qui ont suivi, le Dr Sabeti et son stagiaire postdoctoral Andrés Colubri ont travaillé avec une entreprise locale, Conception de l’information Fathom, pour développer une application de suivi des symptômes et de recherche des contacts qui pourrait être utilisée lors de futures épidémies. Ils ont imaginé un scénario dans lequel un étudiant pourrait signaler une fièvre et être ensuite informé que deux étudiants au bout du couloir avaient récemment développé le même symptôme. «Nous l’avons appelé l’application Facebook pour les épidémies», a déclaré le Dr Sabeti.

Ils étaient encore en train de développer l’application, qui est devenue Scout, lorsque Covid-19 a frappé. «Les plans quinquennaux se sont transformés en plans de six mois», a déclaré le Dr Sabeti. Fathom a couru pour terminer l’application, tandis que le Dr Sabeti cherchait un endroit pour la piloter.