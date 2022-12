Comment un bon livre est devenu le “plus riche” des cadeaux de Noël

Tant que les gens achètent des cadeaux pour les fêtes, ils achètent des livres. Les livres offrent une variété infinie, sont facilement emballés, peuvent être personnalisés pour le destinataire et affichés comme un signe de sa propre identité. Ils sont, à bien des égards, le cadeau de Noël par excellence – ou Hanukkah ou Kwanzaa ou toute autre célébration de décembre – cadeau.

Cela est vrai depuis le tout début de Noël tel que nous le connaissons aujourd’hui – une fête domestique généralement célébrée à l’intérieur, en famille, qui met en évidence l’échange de cadeaux. “Ils viennent en plus grand nombre chaque jour”, rapporte le New York Times à propos des magasins de plus en plus bondés en 1895. “Les gens qui achètent des livres, les gens qui envisagent d’acheter des livres et les gens qui se demandent s’il y a quelque chose plus satisfaisant dans le monde des délices de Noël.

En fait, ce phénomène remonte encore plus loin, aux racines plus bruyantes de la fête.

La saison de Yuletide est une période de célébration bien avant qu’il n’y ait un Yule à célébrer. Dans les premières sociétés agricoles, la fin de la récolte offrait une brève fenêtre avec une abondance de produits frais et de viande, et peu de travail à faire.

En cette saison sens dessus dessous, les règles normales de la société ont été assouplies et la générosité – en particulier de la part des plus fortunés – a été encouragée. Ces festivités ont porté de nombreux noms; dans la Rome antique, c’était les Saturnales. Et dès les premiers jours, quand les gens donnaient, ils donnaient — à leur manière — des livres.