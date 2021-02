Comment un bioéthicien noir plaide pour la vaccination des personnes de couleur

Le Dr Jacqueline Delmont, à gauche, enregistre les personnes pour leur première dose du vaccin contre le coronavirus à Brooklyn, New York, le 3 février. Mary Altaffer / AP

«Je pense que c’est une obligation morale», déclare Keisha Ray.

Les vaccins Covid-19 sont de plus en plus disponibles, mais tout le monde ne veut pas se faire vacciner. Ce qui soulève une question épineuse: devrait-il appartenir à chacun de décider de se faire vacciner ou non contre une maladie qui constitue une réelle menace pour la santé publique? Ou avons-nous tous une obligation morale de se faire vacciner?

Il s’agit d’un débat de longue date parmi les éthiciens bien avant la pandémie de coronavirus. Certains philosophes affirment que chacun a une obligation morale de se faire vacciner contre des maladies infectieuses comme la rougeole, tandis que d’autres disent que ce n’est pas si simple. C’est un débat qui aborde des questions fondamentales sur la liberté individuelle, l’autonomie corporelle et l’obligation communautaire.

J’étais curieux de savoir comment ces arguments se sont déroulés pendant la pandémie de Covid-19, et j’ai parlé à des bioéthiciens, des épidémiologistes et des penseurs pour trier ces questions. Une conversation que j’ai eue a eu lieu avec Keisha Ray, bioéthicien et professeur à la McGovern Medical School de l’Université du Texas Health Science Center à Houston. Armée d’un doctorat en philosophie ainsi que de sa propre expérience en tant que femme noire en Amérique, elle est devenue une ambassadrice non officielle pendant la pandémie, essayant de convaincre les personnes de couleur de se faire vacciner contre Covid-19.

J’ai parlé à Ray des arguments qu’elle avance et de ceux qui sont les plus efficaces pour influencer les gens. Une transcription de notre conversation, éditée pour plus de longueur et de clarté, suit.



Gracieuseté de Keisha Ray



Sigal Samuel

Une fois que les vaccins seront largement accessibles, pensez-vous que nous sommes tous moralement obligés de se faire vacciner contre Covid-19?

Keisha Ray

Oui, je pense que c’est une obligation morale. Lorsque nos actions peuvent avoir des conséquences dévastatrices pour les populations du monde entier, proches et éloignées de nous, alors l’obligation morale de protéger tout le monde est quelque chose que nous devons prendre très au sérieux. Et c’est une obligation mutuelle. Des choses comme les vaccins ne peuvent fonctionner que si nous prenons tous cette obligation au sérieux.

Sigal Samuel

Les Noirs, les Autochtones et les Latinx meurent de Covid-19 à des taux plus élevés que les Blancs. Mais certaines personnes de couleur hésitent davantage à se faire vacciner. Cela a à voir avec une histoire d’expérimentation médicale d’exploitation (l’expérience de Tuskegee, par exemple). Alors, quand vous dites qu’il y a une obligation morale de se faire vacciner, qu’en est-il des gens de couleur qui hésitent naturellement à faire confiance à l’establishment médical?

Keisha Ray

En général, l’obligation devrait être réciproque, mais la médecine n’a pas toujours soutenu son côté de l’obligation mutuelle envers les Noirs, les Autochtones ou les Latinx. C’est en partie pourquoi nous voyons cette hésitation. Ce n’est pas que les gens de couleur ne font tout simplement pas confiance à la médecine. C’est que la médecine ne s’est pas montrée digne de confiance auprès des personnes de couleur.

Donc honnêtement, même en tant que personne qui travaille en médecine, je dirais que l’hésitation est justifiée. Je ne juge jamais une personne de couleur lorsqu’elle dit: «Je ne veux pas du vaccin Covid-19». J’essaie de leur parler, mais je ne leur dis jamais: «Comment osez-vous?» Même si je crois aux vaccins et à la science, je connais trop bien l’histoire pour que je puisse juger une personne noire ou autochtone qui dit: «Je vais attendre de voir ce qui arrive aux autres personnes qui reçoivent le vaccin.»

Sigal Samuel

Il y a toujours un spectre d’éthique. Il y a des choses que nous pouvons dire comme étant moralement obligatoires, des choses qui sont moralement louables (mais pas obligatoires), des choses qui sont moralement permises, puis des choses qui sont moralement blâmables. Ce que j’entends, c’est que vous pensez que pour les gens en général, il est moralement obligatoire de se faire vacciner, mais pour les personnes qui ont des raisons légitimes d’hésiter, comme les communautés de couleur, il peut être louable de l’obtenir, mais ce n’est certainement pas blâmable si quelqu’un ne comprend pas à ce stade. Est-ce exact?

Keisha Ray

Ouais, je serais d’accord avec ça. Je veux faire de mon mieux pour encourager les personnes de couleur à se faire vacciner. Mais je pense que s’ils ne le font pas, ils ne devraient pas être blâmés.

D’un autre côté, je pense toujours qu’il y a une obligation de s’éduquer. Évidemment, c’est si vous avez accès à [education]; tout le monde n’a pas ce privilège. Mais je pense qu’il y a une obligation à considérer, et pas seulement de dire: « Je ne comprends pas ce truc et c’est la fin de l’histoire. »

Et dans la communauté noire, si nous ne pensons qu’à nous-mêmes, je pense qu’il y a là une obligation de ne pas infecter les autres membres de votre population noire. En moyenne, les Noirs ont tendance à vivre dans des logements avec plus de personnes, donc il y a plus de risques d’infection. Les Noirs sont plus susceptibles d’être des travailleurs essentiels, travaillant dans les épiceries et les endroits où ils interagissent. S’ils ne se vaccinent pas, ils ont un effet sur la communauté noire avec laquelle ils entrent en contact quotidiennement.

Même si vous ne pouvez pas penser à votre obligation morale envers le grand public à cause de ce que la médecine a fait aux Noirs dans le passé et actuellement, je vous encourage à réfléchir à ce que signifie ne pas être vacciné pour votre famille, vos amis, vos communauté.

Sigal Samuel

Que dites-vous d’autre aux membres de la communauté noire pour essayer de les convaincre?

Keisha Ray

Un argument est l’argument de la famille – que les membres de la famille doivent être en vie pour prendre soin des membres de la famille qui sont plus vulnérables. C’est cette attitude très pratique: à qui restera-t-il pour s’occuper de grand-mère si nous ne sommes pas tous vaccinés et que nous sommes tous morts?

Et je dis que dans ce cas, c’est légèrement différent de l’histoire. Ce qui serait plus conforme à l’histoire, c’est si le vaccin contre Covid-19 était suspendu aux personnes de couleur, ou s’il était testé sur des personnes de couleur puis administré à la population générale. Ces choses ne se sont pas produites avec le vaccin Covid-19. En fait, il n’y avait pas assez de Noirs dans les essais cliniques. Vous pouvez donc isoler le cas du vaccin Covid-19 et dire que nous ne voyons pas encore beaucoup de racisme ici.

Sigal Samuel

Lorsque vous dites aux gens que le cas du vaccin Covid-19 est différent des autres cas de l’histoire, sont-ils convaincus?

Keisha Ray

Oui et non. Il est encore difficile de séparer Covid-19 de la plus grande histoire de la médecine.

J’ai reçu un message d’une amie noire – elle est professeur d’université avec un doctorat, donc elle est très bien éduquée – et elle m’a demandé: «Je suis sûr que vous savez que la médecine n’a pas toujours traité les gens qui nous ressemblent le mieux, alors pourquoi vous êtes-vous senti à l’aise pour recevoir le vaccin? »

J’ai partagé avec elle que bien que je connaisse trop bien l’histoire de la médecine avec les Noirs et les abus actuels qui se produisent chaque jour, je crois toujours en la capacité de la science à nous donner l’occasion de lutter contre l’injustice. Je ne peux pas continuer mon travail dans la santé des Noirs si je suis mort de Covid-19.

Il y a beaucoup de méfiance parmi les Noirs à l’égard des soins de santé maintenant parce que nous n’avons pas un accès équitable aux tests et aux interventions Covid-19. Mais une façon pour les Noirs d’y penser est de dire: «Très bien, si vous nous traitez comme ça, nous allons prendre soin de nous en prenant le vaccin. Si nous voulons nous assurer que les gens de nos communautés ne meurent pas, si nous voulons avoir une attitude positive et autonome, une façon d’y parvenir est de se faire vacciner. Nous ne devrions pas avoir à avoir cet état d’esprit, mais nous le faisons souvent.

Nous ne pouvons pas lutter pour l’équité et lutter pour la justice si nous sommes morts. Nous devons obtenir le vaccin pour pouvoir continuer à nous battre.

Sigal Samuel

Puisque vous avez dit que vous pensez qu’il y a une obligation morale de se faire vacciner, pensez-vous que la vaccination devrait être obligatoire au sens juridique?

Keisha Ray

Je pense qu’il est éthiquement viable de penser au vaccin Covid-19 de la même manière que nous pensons, disons, au vaccin contre la variole ou au vaccin contre la polio. Avant de prendre mon emploi actuel, je devais donner un carnet de vaccination indiquant que j’avais certains vaccins, sinon je n’aurais pas été embauchée. Lorsque nous mettons les enfants à l’école, ils disent: «Montrez votre carnet de vaccination ou vous ne pouvez pas venir à l’école.»

Je pense que cela devrait être quelque chose de similaire. Parfois, nous devons mettre de côté les libertés personnelles pour le plus grand bien, pour la protection de la santé publique. Je pense que c’est l’un de ces cas.

Et si nous pensons trop aux libertés personnelles, nous finirons par renoncer à d’autres libertés personnelles, car nous ne pourrons pas nous asseoir librement dans un restaurant, et nous aurons toujours des mandats de masque. Donc, si vous êtes préoccupé par les libertés personnelles, pensez à la santé publique comme assurer libertés personnelles.

Sigal Samuel

J’aime que vous souligniez qu’il y a plusieurs valeurs en jeu ici: il y a une valeur de liberté personnelle, il y a un droit à l’intégrité corporelle (décider de ce qui arrive ou non à votre propre corps), mais il y a aussi une valeur de protéger le bien collectif. Nous pouvons avoir un pluralisme de valeurs où nous reconnaissons qu’il n’y a pas qu’un seul bien en jeu ici. Il y a des valeurs concurrentes.

Mais une préoccupation que je pourrais avoir à propos d’un système dans lequel le vaccin est obligatoire et où les personnes non vaccinées sont interdites d’entrer sur les lieux de travail est la suivante: si certaines personnes de couleur continuent d’hésiter à se faire vacciner, cette politique risque-t-elle de les exclure de l’emploi et des opportunités d’éducation? et exacerber les inégalités raciales? Vous inquiétez-vous à ce sujet et pensez qu’il est préférable d’essayer d’abord des petits coups de coude, comme des incitations financières pour se faire vacciner?

Keisha Ray

Je m’inquiète à ce sujet. Et je pense que nous devrions commencer petit. Mais je crains toujours que si nous n’intervenons pas de manière agressive, combien de morts aurons-nous à cause de Covid-19? Et encore une fois, la plupart de ces décès seront des personnes de couleur. Plus nous ne serons plus agressifs, plus nous aurons de morts.

