Comment un barbecue du Parti conservateur est devenu le barbecue de viande rouge de Pierre Poilievre

Lors d’une collecte de fonds pour les conservateurs fédéraux d’aujourd’hui, presque tout est conçu pour être une ligne d’applaudissements. Même les sacs-cadeaux à emporter.

Les visiteurs du barbecue Stampede de 1 400 personnes organisé par les conservateurs samedi soir se sont vu offrir des sacs-cadeaux, ou de minuscules petites pochettes vaporeuses pour être plus précis.

Ils contenaient des épinglettes du drapeau du Canada, quelques menthes pour l’haleine Lifesaver et le choix de boutons du détenteur du billet.

L’un d’eux a dit “enlevez vos mains de mes six tireurs”, un autre est allé avec le slogan intrigant (étant donné qu’il s’agit d’un parti fédéral) anti-fédéral “plus d’Alberta, moins d’Ottawa”. Les deux autres ont pris des coups à Justin Trudeau: “Tous, pas de bétail” et “Allez-y, Trudeau”.

Servir de la viande rouge est une évidence, à la fois dans les assiettes en papier et sur le podium. On ne peut jamais se tromper avec cette foule de Calgary qui fait l’éloge du pétrole et du gaz, se moque des libéraux et de Trudeau et s’en prend aux médias.

À l’entrée, ils distribuent des sacs-cadeaux avec des bonbons à la menthe, une épinglette du drapeau canadien et un bouton de votre choix. J’y suis allé avec celui “Hands Off My Six Shooter” pic.twitter.com/F270kMsXmV —@JeremyAppel1025

L’introduction de politiciens au début des cérémonies précédant le souper peut sembler conçue pour faire claquer des mains et huer des partisans. Le premier ministre Jason Kenney a reçu une solide ovation debout de cette foule, une réaction qui a peut-être semblé insaisissable parmi ses conservateurs unis provinciaux lorsqu’ils l’ont chassé de ses fonctions.

Si ce genre de sondage audio s’avère être révélateur du résultat d’une course à la direction qui ne sera réglée qu’en octobre, alors les premières félicitations vont à la future chef du Parti conservateur uni, Danielle Smith, qui a été applaudie beaucoup plus fort que le reste de le peloton provincial, y compris la lointaine finaliste au niveau des décibels Rebecca Schulz, bénéficiant peut-être d’un peu d’élan de Rona Ambrose, l’ancienne chef intérimaire fédérale, devenant sa nouvelle présidente de campagne.

Héros de la ville natale

Et puis il y avait Pierre Poilievre, le chef de file fédéral largement perçu dont l’accueil parmi cette foule rivalisait avec l’enthousiasme intense et vertigineux pour Stephen Harper, à l’époque où il était premier ministre et à la fois l’hôte de la ville natale et conférencier d’honneur pour la grande collecte de fonds estivale annuelle des conservateurs.

La réaction à la présence de Poilievre a parfois rendu difficile la distinction entre cet événement de collecte de fonds sanctionné par le parti et un rassemblement électoral de Poilievre, ceux qui ont commencé à attirer l’attention sur lui en tant que phénomène de candidat.

Les participants se sont alignés sur le terrain du Heritage Park pour le rencontrer ou prendre des photos avec lui.

Au cours de son discours de six minutes – tous les candidats à la direction fédérale ont eu environ six minutes de temps de scène – ils l’ont applaudi en présentant sa mère. Ils l’ont applaudi en se souvenant d’un travail d’été d’adolescent, ramassant des ordures sur le terrain du Stampede. A applaudi sa promesse de “faire de cette nation la plus libre du monde” (on ne sait toujours pas à quelle nation le Canada arracherait ce titre).

Il a provoqué des rires ou des applaudissements presque toutes les 10 ou 15 secondes, menant à un crescendo, citant l’ancien premier ministre conservateur John Diefenbaker : « Je suis un Canadien, un Canadien libre, libre de parler sans crainte… Cet héritage de liberté que je m’engage à défendre pour moi et pour toute l’humanité.” Les huées et les sifflets du public ont presque noyé sa salutation “merci beaucoup”.

Deux rivaux au leadership, Leslyn Lewis et Roman Baber, ont pris la parole avant Poilievre, et Scott Aitchison a été éliminé à la dernière minute. Ainsi, la tâche peu enviable de suivre l’apparent favori incombait à Jean Charest, l’ancien premier ministre du Québec et l’un des seuls hommes présents à avoir renversé la tradition de l’habillage de cow-boy et est arrivé dans un blazer bleu marine standard politique.

Le contraste entre les cow-boys urbains et les politiciens de l’extérieur de la province devient plus frappant lorsque les visiteurs du Stampede, comme le candidat à la direction du parti conservateur Jean Charest, ne s’habillent pas à l’ouest. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Il a enlevé la veste de costume pour parler dans sa chemise blanche, et les conservateurs l’ont accueilli avec plusieurs huées parsemées d’applaudissements. Il a été hué avant, lorsqu’il a qualifié la manifestation du convoi de février d ‘”illégale” lors d’une conférence de groupe de réflexion à Ottawa. À Calgary, la réponse hostile est venue avant même qu’il ait parlé.

Ce n’étaient pas des moqueries généralisées, mais suffisamment pour que ses premiers mots soient : « Je suis heureux de te voir aussi.

Comment un politicien québécois fait-il pour que les huées cèdent la place à un meilleur traitement? Remplir un discours de larges promesses de faire ce que les Albertains veulent qu’Ottawa fasse, des choses qui sont au cœur de «l’Accord de l’Alberta» de Charest qu’il a partagé avant le Stampede interviews de chroniqueurs .

« Avons-nous besoin de nous cataloguer ?

Tôt dans la soirée, le spectre de l’hostilité au sein du parti figurait en bonne place dans le discours de la chef conservatrice par intérim Candice Bergen, y compris une longue section qui a apaisé la foule. Il s’agissait du risque d’appliquer des étiquettes aux conservateurs avec lesquels on n’était pas d’accord, et c’était un conseil qu’elle avait donné en privé au caucus qu’elle trottait en public à Calgary, probablement dans son dernier discours majeur en tant que chef suppléant.

“Ces étiquettes vieillissent, elles deviennent ennuyeuses et franchement elles deviennent obsolètes. Avons-nous besoin de nous cataloguer ?” demanda Bergen.

“C’est un conservateur rouge, elle est une conservatrice bleue. C’est un libertaire, elle est une conservatrice sociale, et ainsi de suite.” (Non mentionné par Bergen : l’étiquette populiste, qui est souvent attachée à Poilievre, comme à l’ancien président américain Donald Trump, au Premier ministre britannique sortant Boris Johnson et au Premier ministre hongrois Viktor Orban.)

“La diversité de pensée nous rend plus forts”, a-t-elle poursuivi. “La diversité de pensée nous rend plus sages, et la diversité de pensée reflète ce que sont vraiment les Canadiens.”

La chef par intérim du Parti conservateur, Candice Bergen, assiste à un barbecue à Calgary, en Alberta, samedi. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

L’avertissement de Bergen pourrait couper de plusieurs manières. Certains conservateurs s’inquiètent d’un test de pureté idéologique à la suite d’une victoire de Poilievre, après que sa campagne ait mis au pilori Charest, plus modéré, au début pour avoir été premier ministre du Parti libéral du Québec, bien que pendant son règne, cette marque ait été la principale option de centre-droit de la province. , tout comme les libéraux idéologiquement conservateurs de la Colombie-Britannique. Le député vétéran Ed Fast, un partisan de Charest, a quitté son poste de porte-parole en matière de finances du parti en mai après s’être senti partisan de Poilievre essayé de “museler” ses commentaires selon lesquels le vœu de Poilievre de congédier le gouverneur de la Banque du Canada nuirait à la crédibilité des conservateurs sur les questions économiques.

Alternativement, c’est une mise en garde pour les modérés qui pourraient remettre en question leur désir de rester dans un parti dirigé par Poilievre. Un point que Bergen a fait un peu plus tard a souligné ce sentiment : “Si vous voulez faire de la politique identitaire après le 10 septembre, vous serez laissé pour compte.”

Une poignée de conservateurs albertains arboraient des macarons Charest, la plupart d’entre eux fidèles à l’ancien premier ministre et ministre de l’ère Mulroney, et conscients que son chemin étroit vers la victoire n’inclut pas beaucoup de soutien occidental. Dans de nombreux des observateurs les esprits ce chemin s’est encore rétréci avec la disqualification de Patrick Brown, absent à la collecte de fonds Stampede du parti (avec le député de Calgary Michelle Rempel-Garner qui avait soutenu Brown et a récemment écrit un article de blog critiquant les cultures des caucus du CPC et de l’UCP).

Tranquillement, de nombreux partisans de Charest dans la foule ont dit qu’ils se voyaient derrière Poilievre s’il gagnait. Le feraient-ils tous, cependant ?

Comme Bergen elle-même l’a noté, des grondements de rupture ont continué à émerger depuis que le PCC a fusionné les conservateurs et l’Alliance canadienne en 2003, mais cela n’a jamais représenté grand-chose. Mais des trois courses à la direction post-Harper, celle-ci a présenté à la fois le favori le plus apparent et certaines des rhétoriques les plus hostiles entre les camps.

Tout ce que l’on sait pour l’instant, c’est ceci : les huées de Charest ont été très remarquées. Quand Poilievre s’avança, parmi cette foule, on n’entendait que de l’excitation.