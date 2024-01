Comment un agent du FBI a restitué un tableau volé à une famille 50 ans plus tard

Lorsque Gary France, spécialiste du FBI, a eu vent d’un tableau volé datant du XVIIIe siècle, il était « un peu sceptique » quant à cette affaire. Le vol d’œuvres d’art aurait des liens avec le crime organisé en plus de ses liens historiques.

“Je suis né en 1971, donc l’idée d’enquêter sur un crime commis avant même ma naissance était assez intimidante”, a déclaré vendredi la France lors d’une conférence de presse.

Le tableau en question s’appelle « La maîtresse d’école » de John Opie et a disparu d’une résidence privée du New Jersey après un cambriolage le 25 juillet 1969. Cela s’est terminé avec un cabinet comptable du comté de Washington, dans l’Utah, alors que le cabinet s’efforçait de liquider la succession d’un homme nommé James R. Gullo.

“Cette œuvre d’art, quelle histoire elle a eue”, a déclaré France. «Il a voyagé dans tout le Royaume-Uni lorsqu’il a été peint pour la première fois et appartenait à un certain nombre de familles au Royaume-Uni, puis il a voyagé aux États-Unis et a été vendu pendant la Grande Dépression. Et puis volé par la foule et récupéré par le FBI des décennies plus tard. C’est assez incroyable.

France a déclaré qu’il approchait de la retraite et que son expérience de travail sur cette affaire était l’une des cinq meilleures expériences sur une affaire de sa carrière.

Tom Wood aide l’agent spécial Gary France à dévoiler le tableau récupéré au Dr Francis Wood.

L’artiste derrière l’œuvre, Opie, fréquentait la Blue Stockings Society – un cercle littéraire rattaché à un mouvement féministe plus large – et, en tandem avec ses relations sociales, il a réalisé des portraits réalistes de figures emblématiques de l’ère des Lumières comme Mary Wollstonecraft et Edmund Burke. Son travail de portrait, qu’il s’agisse de personnages célèbres ou ordinaires, était connu pour son contraste entre la lumière et l’obscurité, comme en témoigne « La Maîtresse d’école ».

Opie connut du succès en tant que portraitiste accompli à la fin des années 1700. Il ressemblait à Rembrandt dans son utilisation de la lumière et des coups de pinceau et était connu pour ses peintures à l’huile dans le style du réalisme. La première vente documentée qui a émergé au cours de l’enquête a eu lieu en 1788 et, comme d’autres œuvres d’art, elle est passée entre les mains de différentes personnes, dont un homme du New Jersey.

Earl Leroy Wood a été attiré par « The Schoolmistress » pendant la Grande Dépression. Il a dépensé 7 500 $ pour le tableau en 1930. L’acte de vente original indiquait que le tableau provenait « de la collection de feu le comte de Stamford et Warrington ».

Après que Wood ait acheté le tableau, il y a une correspondance indiquant qu’il l’a expédié à Spink and Son pour restauration et nettoyage. C’était en 1954, 15 ans avant son vol.

La maison de Wood a été la cible d’une tentative de cambriolage en juillet 1969, selon des documents judiciaires. Trois hommes ont tenté de voler une collection de pièces de monnaie, mais ont été chassés par une alarme antivol. Puis, le même mois, le tableau a été volé.

Ce n’est qu’en juin 1975 que l’on a reconnu l’auteur du cambriolage : Festa l’a reconnu lors d’un témoignage au procès. Lors du témoignage de Festa, il a déclaré que lui et deux autres hommes avaient commis le vol d’œuvres d’art « sous la direction du sénateur Impérial ». Festa a témoigné que le tableau était en possession d’Imperiale.

Imperiale n’a jamais fait l’objet d’accusations portées contre lui, selon des documents judiciaires.

“Les sujets criminels étaient liés au réseau criminel de Castiglione”, indique un affidavit. “On pense que la pression des forces de l’ordre a forcé le transfert du tableau à un autre mafieux.”

Copie d’un dépliant historique montrant le tableau de John Opie, « La maîtresse d’école », et énumère une récompense pour sa récupération.

Deux décennies se sont écoulées, puis James R. Gullo a acheté une maison en Floride avec propriété à Rocchina Covello et le tableau a été inclus dans la vente de la maison. Gullo ne connaissait pas l’histoire du tableau ni d’où il venait.

“Lorsque James R. Gullo a acheté la résidence Covello, Gullo est indirectement devenu un acheteur de bonne foi du tableau”, indique l’affidavit. “Cependant, il semble que Gullo n’ait pas réalisé que le tableau était un Opie original, ni compris son histoire potentielle et sa valeur en tant que telles.”

Un membre de la famille Covello, Joseph Covello Sr., était un lieutenant réputé de la famille criminelle Gambino, selon des documents judiciaires.

“Bien qu’aucune information n’ait été découverte au cours de l’enquête permettant de dévoiler l’emplacement du tableau entre 1969 et la fin des années 1980, je crois que le tableau d’Opie est resté entre les mains de membres du crime organisé et a voyagé dans le commerce entre États, jusqu’à ce qu’il soit finalement observé dans la résidence de Joseph. Covello Sr. », a écrit la France dans l’affidavit. “Le fait que Joseph Covello Sr. était un gangster reconnu coupable conforte ma conviction que le tableau est resté entre les mains des criminels pendant vingt ans.”

Bien que Gullo soit né à Buffalo, New York, il a déménagé en Floride au cours de sa vie et a ouvert différents restaurants. Le spectre a rapporté qu’il avait ouvert le bar-restaurant Choo Choo Train dans le comté de Broward en Floride. Finalement, il a déménagé à St. George, Utah, avec sa femme Marie, où il a passé le reste de ses jours avant de décéder le 5 janvier 2020.

C’est ensuite que Kris Braunberger du cabinet comptable Hinton Burdick a commencé le processus de liquidation des actifs de Gullo et a appelé le FBI au sujet du tableau.

Après une longue enquête, la France a remis le tableau en main propre à la famille Wood – à Francis, le fils d’Earl Leroy Wood – le 11 janvier 2024. C’était une expérience que la France a qualifiée de joyeuse.

“C’était un honneur de jouer un rôle dans la récupération d’une œuvre d’art et de culture importante et de réunir une famille avec son patrimoine volé”, a déclaré la France. « Dans un monde où les enquêtes criminelles laissent souvent des cicatrices, ce fut une joie rare de faire partie d’une affaire gagnant-gagnant : un triomphe pour l’histoire, la justice et la famille Wood. »