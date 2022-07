Comment un agent de bord est devenu un planificateur de funérailles à l’ère de Covid

Un guide pour le deuil

À Cathay Dragon, Mme Wong, 35 ans, avait souvent demandé à être affectée à des vols vers Katmandou, au Népal, afin de pouvoir y faire du bénévolat dans un foyer pour enfants et un refuge pour animaux. La poursuite de quelque chose d’aussi épanouissant l’a amenée à postuler l’été dernier pour être célébrante à vie à Forget Thee Not, une organisation à but non lucratif de Hong Kong qui essaie de rendre les funérailles dignes abordables pour les familles dans le besoin.

Elle se réunit plusieurs fois par semaine avec les familles, dans une salle aérée et fleurie. Alors qu’elle les aide à planifier les cérémonies, elle suggère d’écrire des notes avec des souvenirs à laisser sur ou à l’intérieur du cercueil, comme un moyen de montrer de la gratitude ou de laisser tomber les rancunes en disant au revoir. Pour les funérailles d’un enfant de 4 ans, Mme Wong a décoré les sièges avec des découpes du personnage de dessin animé préféré de la fille.

À certains égards, l’expérience professionnelle antérieure de Mme Wong s’est avérée transférable, a-t-elle déclaré. Tout comme elle avait autrefois trouvé des moyens d’apaiser les passagers confrontés à des retards de vol, elle trouvait maintenant des solutions de contournement pour les personnes qui en avaient bien plus besoin.