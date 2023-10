Comment un adolescent qui a brutalement poignardé à mort un ami a affirmé l’avoir fait après avoir été « possédé par le diable » lors d’un exorcisme

QUAND Arne Cheyenne Johnson a été arrêté deux heures après avoir poignardé à mort son ami Alan Bono, cela ressemblait à une affaire ouverte et close.

Mais cela a abouti à un procès sensationnel qui a fait la une des journaux du monde entier et a inspiré un film à succès – après que le tueur de 19 ans a affirmé qu’il était possédé par le Diable.

Judy Glatzel avec son fils David, qui aurait été possédé après une étrange rencontre dans une maison « étrange »

Une photo policière d’Arne Cheyenne Johnson

Johnson – la première personne à avoir avancé une défense de possession démoniaque dans une affaire judiciaire aux États-Unis – a affirmé qu’une entité maléfique s’était emparée de son corps lors de l’exorcisme du frère de sa petite amie, David, âgé de 11 ans, cinq mois plus tôt.

Il était soutenu par les célèbres chasseurs de fantômes Ed et Lorraine Warren, qui ont enquêté sur la « possession » du garçon et ont aidé la famille à organiser un exorcisme.

La partenaire de Johnson, Debbie Glatzel, l’a soutenu, protestant de son innocence et l’épousant même en prison après sa condamnation pour homicide involontaire en 1981.

Sa famille a également soutenu la version des événements des Warrens, contribuant même à un livre – qui a conduit à un film de 2021 sur l’affaire, The Conjuring : The Devil Made Me Do It.

Désormais, un nouveau documentaire Netflix, The Devil On Trial, plonge dans l’histoire à travers des entretiens exclusifs avec Johnson, David Glatzel et ses frères aînés, Alan et Carl.

Dans l’émission, disponible à partir d’aujourd’hui, David affirme que sa possession pendant son enfance est un sombre secret dont il n’a jamais parlé.

Et Johnson, qui n’a purgé que cinq ans de prison pour le meurtre de Bono, 40 ans, déclare : « Toute cette affaire a affecté toute la famille.

« Cela a marqué tout le monde. »

David, le plus jeune d’une famille de quatre, aujourd’hui âgé de 54 ans, affirme que sa petite enfance a été « normale ».

Puis, en juillet 1980, sa sœur aînée Debbie, 26 ans, a loué une maison près de la maison familiale à Brookfield, dans le Connecticut, avec son fiancé Johnson et ses frères les ont aidés à emménager.

David dit : « C’était une maison bizarre.

« Il y avait juste quelque chose qui clochait à ce sujet. »

Il a été envoyé pour balayer l’une des chambres et affirme : « J’ai été poussé en arrière sur le lit.

« J’ai vu cette image – elle ressemblait au diable d’un costume d’Halloween.

« Ses yeux étaient d’un noir absolu, comme un morceau de charbon, et ça m’a fait peur. »

David a dit à sa famille que le personnage lui avait dit de se méfier et qu’il voulait son âme.

Sa mère Judy, une fervente catholique, a d’abord considéré son histoire comme un mauvais rêve, mais lorsqu’il a affirmé avoir vu une silhouette sombre dans les bois à l’extérieur, elle a appelé un prêtre pour bénir la maison.

La nuit suivante, David s’est réveillé à 3 heures du matin en criant : « Il vient me chercher, il va me punir. »

La famille s’est précipitée dans sa chambre et son frère Alan affirme : « La maison a grondé comme si quelqu’un y avait enfoncé un camion.

Maison bizarre

« Les lumières ont commencé à clignoter.

«On entendait le verre se briser et tomber.»

Convaincue qu’il y avait une force surnaturelle dans la maison, Judy s’est tournée vers les chasseurs de fantômes Ed et Lorraine.

Ils ont tenté de contacter « l’entité démoniaque » en lui demandant de frapper trois fois sur la table.

Alan dit : « Tout d’un coup, ‘bang, bang, bang’.

«On aurait dit que quelqu’un avait lancé un marteau sur le sol de la cuisine.

« Toute la cuisine a commencé à trembler. »

Lorraine a dit à son mari : « Je peux voir une grande masse sombre debout à côté de ce petit garçon. C’est maléfique. »

Ils ont dit à Judy que le démon avait l’intention de posséder son fils et que son comportement changerait à mesure que l’esprit envahirait son esprit.

Dans les enregistrements effrayants diffusés dans le documentaire, on entend David grogner comme un chien enragé, criant des flots de jurons à sa famille, avec des cris d’agonie et un rire démoniaque.

Alan se souvient : « C’était mentalement épuisant pour tout le monde, mais cela ne faisait qu’empirer progressivement.

« Il était physiquement violent et il a essayé d’étouffer ma mère et ma sœur. »

Johnson avec sa fiancée Debbie

Le jeune David avec les chasseurs de fantômes Ed et Lorraine Warren

Avec l’aide des Warren, la famille a organisé un exorcisme à l’église catholique Saint-Joseph.

David ne se souvient que des prières du début de l’exorcisme, mais son frère aîné Alan se souvient : « Soudain, la température dans l’église a chuté et en quelques minutes, le comportement de David a commencé à changer.

« Il tremblait et frissonnait, ses traits changeaient, son corps tremblait d’un côté à l’autre.

« Son corps se courbait d’une manière qu’un corps ne devrait pas pouvoir plier.

« Il s’est libéré et a tenté de nous attaquer.

« Nous avons dû le coincer. »

Johnson affirme qu’il a placé un crucifix sur le front du garçon en difficulté et a demandé au démon de le transférer.

Il raconte : « À un moment donné, la langue de David était tellement enflée qu’il ne pouvait plus respirer.

« Il est devenu bleu.

«J’ai crié à pleins poumons: ‘Laissez ce petit enfant tranquille.’ Emmène-moi.

« J’ai senti cette froideur m’envahir, glaciale.

« Lorraine a dit : ‘Oh mon Dieu, qu’as-tu fait ?’ »

Le détective local Glen Cooper affirme que Lorraine Warren est entrée au poste de police peu de temps après et lui a dit que Johnson s’était attaqué au démon, lui disant qu’elle avait la prémonition d’une « mort avec un couteau ».

Cinq mois plus tard, le 16 février 1981, Debbie et Johnson sont allés chercher ses sœurs Wanda, 15 ans, et Janice, 13 ans, et sa cousine Mary, neuf ans, puis ont rencontré Bono, le propriétaire et patron de Debbie, pour le déjeuner.

Début de l’exorcisme

Plus tard, ils retournèrent à l’appartement de Bono, où une dispute éclata entre les deux hommes.

Debbie et Wanda ont déclaré plus tard à la police qu’en partant, Bono avait attrapé Mary et ne voulait pas la laisser partir, ce qui a conduit à une dispute avec Johnson – qui a commencé à « grogner comme un animal ».

Il a ensuite sorti un couteau et a poignardé Bono cinq fois, avant de marcher dans les bois en direction de la maison familiale Glatzel.

Quelques instants plus tard, Judy Glatzel a reçu un appel de sa fille hystérique et David déclare : « Avant qu’elle puisse dire quoi que ce soit, j’ai eu la vision d’un homme mort.

«J’avais une image d’Arne et il se dirigeait vers notre maison.

« J’ai tout de suite su qu’Arne était possédé par le Diable. »

Un chauffeur d’ambulance emmenant la victime mourante à l’hôpital a vu Johnson avant qu’il n’atteigne les Glatzel et a appelé la police, qui l’a arrêté.

Johnson affirme que son prochain souvenir était de se retrouver au poste de police, épuisé et ignorant qu’il avait poignardé son ami.

Le lendemain, Lorraine Warren a déclaré publiquement que Johnson avait été possédé par le Diable lorsqu’il avait tué Bono.

Le tueur Arne Johnson a été la première personne à présenter une défense de possession démoniaque devant un tribunal américain.

Johnson a affirmé qu’une entité maléfique s’était emparée de son corps lors de l’exorcisme du frère de sa petite amie, David, âgé de 11 ans.

Alan, le frère de David, se souvient : « Soudain, la température dans l’église a chuté et en quelques minutes, le comportement de David a commencé à changer. »

L’autre frère de David, Carl Jr, dit qu’il n’a jamais cru que David était possédé

L’avocat de Johnson, Martin Minella, a déclaré à l’émission qu’il ne croyait pas au paranormal, mais après avoir rencontré les Warren et entendu les cassettes de David, il a soutenu cette affirmation.

Il déclare : « Je croyais en la défense – et je pensais aussi qu’il n’y avait probablement pas d’autre avocat pour prendre en charge cette affaire. »

Cette défense unique a fait sensation dans les médias.

À l’ouverture du procès, en octobre 1981, Minella a plaidé non coupable pour possession.

Pourtant, le juge Robert Callahan l’a rejeté, arguant qu’il était impossible à prouver et qu’il serait « non scientifique » d’autoriser un témoignage connexe.

Johnson a été reconnu coupable d’homicide involontaire et condamné à une peine de dix à 20 ans, dont cinq.

Debbie l’a soutenu, l’épousant en prison en 1985, et ils sont restés ensemble jusqu’à sa mort d’un cancer en 2021.

Après le procès, Judy, dont le mari Carl Sr n’a jamais cru que son fils était possédé, a collaboré à un livre, The Devil In Connecticut, avec Lorraine Warren et l’écrivain Gerald Brittle.

Les Warrens ont profité de l’histoire avec des conférences et des interviews télévisées.

Comme leur père, le frère aîné de David, Carl Jr, qui avait 15 ans à l’époque, dit que lui aussi n’a jamais cru que David était possédé – et affirme que les Warrens ont intensifié les incidents pour exploiter sa famille pour de l’argent.

Il dit : « Les Warrens avaient un programme.

« Ils ont mis des choses dans le livre pour le rendre plus effrayant. »

Il affirme également que sa famille a gagné moins de 4 000 £, tandis que les Warrens – maintenant tous deux morts – ont gagné plus de 66 000 £.

En 2007, lui et David ont tenté en vain de poursuivre Lorraine Warren et Gerald Brittle pour atteinte à la vie privée, diffamation et « infliction intentionnelle de détresse émotionnelle ».

David est toujours hanté par son expérience alors qu’il regarde les photos que sa famille a prises pour enregistrer ses « épisodes ».

Il dit : « En voyant les photos, elles me font à nouveau peur et me rendent très triste.

« J’étais un garçon normal ayant eu une bonne enfance jusqu’à ce que cela arrive.

« Maintenant, je dois vivre avec ça tous les jours. »