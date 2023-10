Comment un adolescent de Minneapolis aide les seniors à apprendre la technologie

MINNEAPOLIS — Ne sous-estimez pas le pouvoir d’une grand-mère ou d’un grand-père. Les seniors sont plus connectés que jamais.

Selon le Pew Research Center, le nombre de personnes de plus de 65 ans possédant un smartphone est passé de 13 % à 61 % au cours de la dernière décennie. Les utilisateurs de réseaux sociaux sont passés de 11 % à 45 % et les utilisateurs de tablettes de 11 % à 45 %.

Mais il y a des moments où nos aînés se posent des questions sur la technologie. Voici ce qu’un adolescent de Minneapolis fait pour aider.

La technologie n’est qu’un des passe-temps de Graham Bennett. L’étudiant de deuxième année de la Blake School est un coureur hors pair qui s’intéresse à l’école de médecine.

Il est également attentif à ses voisins. Il voulait savoir comment il pouvait aider les résidents âgés du Kenwood, alors il a contacté un employé.

« Je lui ai demandé si je pouvais faire quelque chose pour aider ici et elle m’a répondu : ‘Vous pourriez aider avec les appareils et des choses comme ça' », a déclaré Bennett.

Il a rapidement compris que pour certaines personnes très brillantes, la technologie dont il est originaire leur est étrangère.

« Cela ne nous a pas vraiment été enseigné, nous avons dû essayer de nous enseigner du mieux que nous pouvions en cours de route », a déclaré Georgia McKinnis, une résidente de Kenwood.

Naturellement, des questions se posent. Bennett apporte donc des réponses. Et il vient souvent, décidant de passer ses matinées de week-end comme bénévole régulier.

McKinnis, dont la famille vit en Californie et à New York, est un habitué.

« Graham m’a aidée à revenir afin que je puisse utiliser mon Internet et pouvoir parler à toute ma famille, etc., car sinon c’était très difficile », a-t-elle déclaré.

Elle connaît désormais la vidéo numérique et l’utilisation des logiciels de montage.

« La plupart du temps, lorsqu’ils arrivent pour la première fois, ils sont frustrés par un problème et, au moment où ils partent, ils sont plus curieux de savoir ce qu’ils peuvent apprendre d’autre », a déclaré Bennett.

Monica Molina, dont la famille vit à New York, apprend à conserver ces souvenirs familiaux.

« Il connaît très bien les ordinateurs, il est très calme et très respectueux », a déclaré Molina. « Il vous laisse essayer et voir si vous l’avez compris, sinon, il vous l’expliquera à nouveau, il est très patient. »

Patient et efficace. Ces clients sont désormais plus connectés que jamais avec leurs familles longue distance.

« Les gens sont vraiment désireux de partager. Si j’aide quelqu’un à envoyer des SMS aux membres de sa famille, alors il partage toujours des histoires ou des photos des membres de sa famille et de ses amis », a déclaré Bennett. « Je me sens vraiment accompli et ça fait du bien de pouvoir aider les gens à communiquer avec leurs proches et à améliorer ces relations. »

Un jeune homme au grand cœur et féru de technologie qui sait qu’il n’est jamais trop tard pour apprendre.

Bennett espère un jour faire des études de médecine.

