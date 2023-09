Comment un accord avec la Chine met en danger les maisons de milliers d’Indonésiens | Actualités de l’environnement

Rempang, Indonésie – Quelque 7 500 habitants de l’île indonésienne de Rempang doivent quitter leurs maisons jusqu’au 28 septembre pour laisser la place à une Eco City tentaculaire avec une verrerie géante appartenant à des Chinois comme pièce maîtresse.

Le ministre indonésien de l’Investissement, Bahlil Lahadalia, a déclaré que le projet créerait quelque 35 000 emplois et générerait quelque 26,6 milliards de dollars d’investissements d’ici 2080, mais les résidents locaux sont sceptiques.

Ils affirment que le développement menace leur mode de vie en les déplaçant vers de nouvelles maisons loin de leur communauté de pêcheurs traditionnelle.

Ces dernières semaines, les tensions ont éclaté à Rempang et sur les îles voisines, dont Batam, alors que les insulaires opposés au projet se sont affrontés avec la police locale.

Voici tout ce qu’il faut savoir sur le projet controversé.

Quel est le projet ?

L’usine de verre fera partie de ce qui est connu sous le nom de Rempang Eco-City – un projet conjoint entre l’Autorité indonésienne de la zone franche de Batam (BP Batam), l’entreprise indonésienne locale PT Makmur Elok Graha (MEG) et le chinois Xinyi Glass – le plus grand producteur mondial. de verre et de panneaux solaires.

Xinyi Glass a promis quelque 11,6 milliards de dollars pour l’usine.

Une fois achevée, l’usine sera la deuxième plus grande de ce type au monde.

Le projet Eco-City plus large couvrira quelque 17 000 hectares (42 000 acres) de terrain et est censé développer des zones industrielles, de services et touristiques sur l’île de Rempang.

Comment Xinyi Glass s’est-elle impliquée ?

En juillet de cette année, le président indonésien Joko Widodo, mieux connu sous le nom de Jokowi, s’est rendu en Chine pour rencontrer le président Xi Jinping et discuter d’une série d’opportunités de partenariat stratégique entre les deux pays, notamment en matière de santé, d’éducation, de langue et d’investissement.

Dans le cadre du voyage de deux jours, Jokowi a discuté de deux autres projets clés : l’investissement dans la nouvelle capitale indonésienne du Kalimantan oriental et le développement de l’île de Rempang.

Le 27 juillet, lors d’une réunion avec la Chambre de commerce indonésienne en Chine à l’hôtel Shangri-La de Chengdu, Jokowi a déclaré que le gouvernement indonésien avait préparé quelque 34 000 hectares (84 000 acres) de terrain dans la nouvelle capitale pour les investissements chinois.

Le lendemain, une délégation comprenant Jokowi a assisté à la signature de plusieurs documents de coopération couvrant le développement de l’industrie du verre et des panneaux solaires à Rempang.

Le président était accompagné lors de la réunion du ministre coordonnateur du Développement humain et des Affaires culturelles Muhadjir Effendy, du ministre coordonnateur des Affaires maritimes et des investissements Luhut Binsar Pandjaitan, du ministre des Affaires étrangères Retno Marsudi, du ministre de l’Investissement Bahlil Lahadalia et de l’ambassadeur d’Indonésie en Chine Djauhari Oratmangun.

Pour certains observateurs, la réunion a été remarquable non pas par qui était présent, mais par qui n’y était pas – le ministre de la Défense Prabowo Subianto – qui a souvent adopté une position ferme sur les investissements étrangers en Indonésie, notamment en ce qui concerne la Chine.

« Compte tenu des implications stratégiques de ce projet et de sa proximité avec Singapour et la Malaisie, on se demande ce que l’establishment indonésien de la défense pense de ce projet. Dans quelle mesure, par exemple, le ministère de la Défense et Prabowo ont-ils été impliqués dans la planification de ce projet ? a déclaré Jacqui Baker, chercheur au Centre de recherche Indo-Pacifique de l’Université Murdoch en Australie.

Batam se trouve à moins d’une heure en ferry au sud de Singapour. C’est là que se sont déroulés les premiers exercices militaires conjoints de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) au début du mois.

« Prabowo se présente actuellement comme candidat à la présidentielle et recherche activement le soutien présidentiel, mais son discours classique est ultra-nationaliste, soulignant à quel point les grandes puissances tentent de saper l’Indonésie et son peuple », a ajouté Baker.

Pourquoi l’Indonésie veut-elle obtenir des investissements de la Chine ?

En 2022, les échanges commerciaux entre l’Indonésie et la Chine étaient évalués à plus de 133 milliards de dollars, faisant de l’Indonésie le principal partenaire commercial de l’Indonésie devant Singapour, le Japon et les États-Unis.

L’archipel abrite des dizaines de projets d’infrastructure réalisés dans le cadre de l’initiative chinoise « la Ceinture et la Route », un plan mondial de développement des infrastructures lancé par Xi il y a dix ans. Le président indonésien a également lancé une série d’autres projets et objectifs de développement ambitieux à travers le pays dans le but de porter le produit intérieur brut (PIB) par habitant de l’Indonésie à 25 000 dollars d’ici 2045.

En ce sens, l’accord avec Xinyi Glass n’est pas une surprise pour les observateurs.

« Avec la Chine, il est plus facile et plus efficace d’obtenir des investissements parce que les entreprises d’État chinoises osent injecter des capitaux en Indonésie », a déclaré à Al Jazeera Trissia Wijaya, chercheuse principale à l’Université Ritsumeikan de Kyoto, au Japon.

« En Chine, les acteurs sont des entreprises publiques chinoises qui ont le courage de porter le ratio d’endettement sur fonds propres aussi haut que possible. Pendant ce temps, le Japon et Taiwan sont tous des entreprises privées qui mettent l’accent sur l’efficacité. Avec les entreprises américaines, leur façon de travailler est plus géostratégique, ce qui ne correspond pas à l’approche pragmatique de Jokowi consistant à « faire avancer les choses ».»

Wijaya a déclaré qu’elle ne voyait « aucune raison » pour l’Indonésie de s’opposer à un projet comme Rempang.

Qu’est-ce qu’un projet stratégique national ?

Après la réunion de Jokowi en Chine, Rempang Eco City a été désignée « projet stratégique national » dans des documents officiels datés du 28 août.

Pour améliorer la productivité et la compétitivité mondiale de l’Indonésie, le gouvernement souhaite développer les infrastructures du pays, notamment les chemins de fer, les ports, les routes et les aéroports, ainsi que les zones de développement industriel.

Quelque 245 projets, dont le chemin de fer à grande vitesse soutenu par la Chine reliant Jakarta à Bandung, ont été désignés projets stratégiques nationaux.

De tels projets relèvent de la compétence du président et, parce qu’ils sont considérés comme importants au niveau national, les autorités ont le pouvoir de saisir des terrains pour leur construction, même si cela oblige les résidents à déménager.

Selon le site Web du ministère indonésien des Finances, « un projet de développement d’infrastructures sera un projet stratégique national étant donné que le projet est considéré comme stratégique et important pour être achevé dans un court laps de temps et a pour objectif d’augmenter la croissance et le développement équitable afin de améliorer le bien-être de la société et le développement régional.

Comment l’accord avec Xinyi Glass a-t-il tout changé ?

Des responsables locaux de Batam ont déclaré à Al Jazeera que le plan initial pour Rempang était très différent de la nouvelle usine de verre et de l’Eco-City que le gouvernement est en train de mettre en place.

Taba Iskander, qui était à la tête du Conseil législatif populaire régional de Batam en 2004, a déclaré à Al Jazeera qu’à cette époque, le gouvernement régional avait signé un protocole d’accord pour développer au maximum 5 000 hectares (12 300 acres) de l’île de Rempang dans le cadre du projet. un projet visant à se concentrer sur l’industrie du tourisme en partenariat avec PT MEG.

« PT MEG a eu cinq ans pour préparer la zone de Rempang et s’est vu attribuer un emplacement temporaire sur l’île. Cependant, jusqu’en 2022, PT MEG n’a mené aucune activité ni développement dans la région », a-t-il déclaré.

Aux termes de l’accord de 2004, dont Al Jazeera a pris connaissance, « les vieux villages et le patrimoine culturel de Rempang seraient entretenus et préservés ».

Cet engagement a été abandonné lorsque Rempang a été désigné projet stratégique national, a déclaré Iskander, qualifiant les dernières propositions de « très différentes » de ce qui avait été initialement envisagé.

« Le projet actuel vise à déplacer les anciens villages et la communauté malaise de l’île de Rempang », a-t-il déclaré.

Pourquoi l’île de Rempang ?

L’île de Rempang occupe un emplacement stratégiquement important.

Elle est proche de la Malaisie et de Singapour voisines et est entourée de plusieurs petites îles locales.

Boy Sembiring, président du Forum indonésien pour l’environnement de Riau, a déclaré que ce site avait probablement été choisi précisément pour ces raisons.

« Rempang est entouré de petites îles et d’une mer contenant du sable de silice et du sable de quartz qui sont des matières premières pour la fabrication de verre et de panneaux solaires », a-t-il déclaré.

Il a ajouté que cela aurait probablement un coût considérable pour l’environnement.

D’autres parties de la province des îles Riau, notamment Karimun, qui a été exploitée pour l’exportation de sable vers Singapour, ont déjà subi une grave dégradation.

« La présence de la verrerie menace non seulement Rempang mais aussi les petites îles qui l’entourent. Si cette société est particulièrement active, nous prévoyons qu’il y aura probablement de nombreux sites miniers développés sur les îles voisines qui menaceront les zones de pêche des pêcheurs locaux et la sécurité de ces petites îles », a déclaré Sembiring.

Que ressentent les locaux ?

Les habitants, dont beaucoup vivent à Rempang depuis des générations, n’ont été informés qu’au début du mois qu’ils devraient quitter leur domicile avant le 28 septembre.

Beaucoup ont déclaré à Al Jazeera qu’ils ne voulaient pas partir.

Certains ont rejoint les manifestations massives contre le projet, bravant les gaz lacrymogènes et les canons à eau de la police.

Le gouvernement a annoncé qu’il leur fournirait de nouvelles maisons à Batam d’une valeur de 7 800 dollars, sur une superficie de 500 mètres carrés (5 382 pieds carrés).

Mais comme les bâtiments restent en construction, les familles devront d’abord déménager dans des logements temporaires (leur loyer sera payé par le gouvernement).

Nor, vendeuse de snacks dans une école locale de l’île de Rempang, vit là-bas depuis 50 ans et a déclaré qu’elle craignait les projets de réinstallation.

Elle souhaite que le président intervienne. Jokowi avait promis en 2019, alors qu’il faisait campagne pour un second mandat, d’obtenir les certificats officiels de propriété foncière des habitants de Rempang.

« Je dirais à Jokowi : ‘S’il vous plaît, Monsieur, protégez notre terre. Comment vous sentiriez-vous si c’était votre maison ? Vous n’avez pas besoin de construire l’usine ici, pensez à nos enfants », a déclaré Nor.

« Nous ne voulons pas bouger. »