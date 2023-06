Comment Uber prévoit de réduire l’empreinte carbone de vos livraisons de nourriture et de vos trajets

Votre commande Uber Eats du vendredi après le travail va devenir beaucoup plus verte – et nous ne voulons pas nécessairement dire dans le sens d’une alimentation saine. Uber a annoncé jeudi une série de mises à jour de produits, toutes conçues pour aider l’entreprise à respecter ses engagements climatiques tout en aidant les utilisateurs d’Uber à faire des choix plus respectueux de la planète.

La commodité et le plaisir de commander de la nourriture via une application de livraison font d’Uber Eats et de ses concurrents une proposition attrayante pour les nuits où vous avez envie de quelque chose de différent pour le dîner, ou n’avez tout simplement pas l’énergie pour cuisiner. Mais ces livraisons ont un coût environnemental. L’empreinte carbone des ménages qui dépensent 50 £ (environ 63 $) par semaine en services de livraison de nourriture est en moyenne 450 % plus élevée que ceux qui ne le font pas, selon une étude du site sœur de CNET USwitch en 2021.

Uber s’engage désormais à réduire les émissions de carbone de ces livraisons, afin que vous puissiez continuer à profiter de vos plats à emporter sans exercer de pression sur le climat. L’entreprise promet que, d’ici 2040, 100 % des coursiers utiliseront des véhicules à zéro émission et que, d’ici 2030, 100 % des restaurants sur son application utiliseront des emballages durables. Apporter ce changement sera un défi majeur, a déclaré le PDG d’Uber, Dara Khosrowshahi, lors de l’événement sur le développement durable d’Uber à Londres, mais l’entreprise espère que d’autres services et restaurants se joindront à lui.

Le nouveau filtre d’Uber Eats. Uber

« Lutter contre les plastiques et les déchets est un tout nouveau jeu de balle pour nous », a-t-il déclaré. « Nous sommes la première plateforme de livraison mondiale à se fixer ce genre d’objectif pour passer au vert, mais nous ne devrions certainement pas être les derniers. »

Reconnaissant que le coût des emballages durables peut encore être prohibitif pour les restaurants, l’entreprise s’associe également au Fonds mondial pour la nature, entre autres, pour rechercher comment elle peut travailler avec les restaurants pour rendre les options d’emballage écologiques plus abordables.

Pour vous faciliter la tâche, Uber proposera une nouvelle option dans l’application Uber Eats qui vous permettra de filtrer les restaurants en fonction de ceux qui proposent des options d’emballages écologiques, qu’ils soient recyclables, réutilisables ou compostables.

Des manèges plus verts

En tant qu’entreprise qui dépend fortement de l’utilisation de la voiture, Uber reconnaît qu’il est juste qu’elle se fixe des objectifs de développement durable ambitieux. Alors que les impacts du changement climatique d’origine humaine se font sentir partout dans le monde sous la forme d’incendies de forêt, de sécheresses et d’événements météorologiques extrêmes, l’entreprise s’est engagée à faire passer sa flotte de véhicules électriques afin de réduire la quantité de carbone que son service pompe. .

Plus de 60 000 chauffeurs Uber étaient dans des véhicules électriques le mois dernier, a déclaré Khosrowshahi – trois fois plus qu’il y a un an. L’entreprise souhaite que tous ses conducteurs fassent la transition vers les véhicules électriques, mais c’est un autre défi de taille pour Uber, étant donné que de nombreux conducteurs trouvent le coût des voitures électriques prohibitif.

Certains conducteurs veulent qu’Uber paie pour les véhicules électriques. Katie Collins/Crumpe

En dehors de l’événement de Londres jeudi, un petit groupe de chauffeurs Uber, au nombre de moins de 10, protestait contre la « cupidité » de l’entreprise et ses politiques, qui, selon eux, privilégiaient les bénéfices par rapport aux revenus des chauffeurs. Si Uber veut que les chauffeurs achètent des véhicules électriques, il devrait assumer lui-même les coûts, a déclaré Abdurzak Hadi, qui conduit pour Uber depuis 2014.

« Si je dois payer pour cela, les tarifs devraient augmenter », a-t-il déclaré. « Il y a de l’inflation dans le pays et tout a augmenté, mais nos tarifs ont baissé. »

Sur scène, Khosrowshahi a abordé les difficultés liées au passage aux véhicules électriques. « Les véhicules électriques sont encore trop chers, la recharge est encore trop déroutante », a-t-il déclaré. « Ce que nous devons accomplir, c’est le rendre absolument sans effort. »

Uber dit qu’il élargit les partenariats conçus pour réduire ces coûts pour les conducteurs, ainsi que pour les éduquer sur la rentabilité totale grâce à un hub sur l’application du conducteur. Il fournit également aux conducteurs une suite de nouveaux outils pour s’assurer que la recharge est aussi efficace et pratique que possible pour eux.

Du côté des passagers, Uber vous aide à comprendre et à réduire votre impact environnemental. À partir de cette semaine, vous serez averti lorsque vous empruntez un itinéraire respectueux de l’environnement, et à partir de la fin de l’année, vous pourrez voir dans votre application Uber toutes les économies d’émissions de carbone que vous avez réalisées en utilisant le service Uber Green pour voyager en véhicule électrique.

La société vient d’étendre Uber X Share à 18 nouvelles villes et a rebaptisé Car Next Door, une plate-forme australienne d’autopartage qu’elle possède, sous le nom d’Uber Car Share, avec un lancement imminent en Amérique du Nord prévu à Boston et Toronto.

Bientôt dans un aéroport près de chez vous. Uber

Reconnaissant le fait qu’environ 15 % de tous les trajets Uber sont des trajets vers et depuis un aéroport (ce qui les rend plus longs que le trajet Uber moyen, avec des émissions plus élevées), la société prévoit également de vous inciter à choisir Uber Green plutôt qu’Uber X avec un certain nombre d’avantages. Ceux-ci incluent des tarifs plus bas et un accès exclusif aux zones de ramassage en bordure de rue et à d’autres zones privilégiées. À certains endroits, les conducteurs sur ces itinéraires auront également accès à des chargeurs rapides à prix réduit ou gratuits pour recharger leurs véhicules électriques.

Initialement, les partenaires aéroportuaires d’Uber comprendront Portland (PDX), Phoenix (PHX), Londres Heathrow (LHR) et Madrid (MAD), bien qu’il espère finalement que des avantages verts seront disponibles dans tous les aéroports vers lesquels il propose des trajets.

Uber espère également que ses politiques contribueront plus largement à la révolution des véhicules électriques, a déclaré Khosrowshahi. La société est chargée de fournir à de nombreuses personnes leur première expérience de conduite dans un véhicule électrique, a-t-il déclaré. « Et la première fois que vous essayez l’électrique, vous devenez beaucoup plus susceptible d’essayer un véhicule électrique dans votre vie personnelle, qu’il s’agisse d’acheter un véhicule électrique ou de choisir d’utiliser Uber Green chaque fois que vous utilisez le service. »