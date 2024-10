Comment Tua Tagovailoa a autorisé le protocole de commotion cérébrale de la NFL pour revenir chez les Dolphins

Le quart-arrière des Dolphins de Miami, Tua Tagovailoa, devrait faire son retour à l’action dimanche contre les Cardinals de l’Arizona après avoir raté quatre matchs en raison d’une commotion cérébrale subie au cours de la deuxième semaine. Il s’agissait de la troisième commotion cérébrale diagnostiquée de Tagovailoa en deux ans, ce qui a suscité une discussion à l’échelle de la ligue pour savoir si il devrait continuer à jouer au football.

ALLER PLUS PROFONDE D’anciens joueurs demandent la retraite de Tagovailoa

À condition qu’il soit médicalement autorisé à jouer, cette décision reviendrait toujours à Tagovailoa. Il a envisagé de prendre sa retraite après avoir raté quatre matchs en raison de deux blessures distinctes à la tête en 2022, mais a déclaré que ce n’était pas une considération cette fois-ci. Il a choisi de continuer à jouer après avoir discuté de la situation avec sa femme Annah.

« Aucun conseil de personne n’a affecté quoi que ce soit que je pensais en termes de retour », a déclaré Tagovailoa lundi. «(J’ai) eu quelques conversations avec ma femme, mais c’était tout.

« J’adore ce jeu », a-t-il poursuivi, « et je l’aime jusqu’à ma mort. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il porterait une casquette Guardian – les coques rembourrées que certains joueurs portent sur leur casque pour réduire l’impact des collisions sur le cerveau – Tagovailoa a répondu qu’il ne le ferait pas, qualifiant cela de « choix personnel ». Il porte cependant un casque de marque VICIS considéré comme le « plus sûr » parmi les options de casque standard pour les quarts-arrières.

Comme d’autres joueurs ayant reçu un diagnostic de commotion cérébrale, Tagovailoa a dû suivre le programme de retour à la participation de la ligue.

ALLER PLUS PROFONDE Quel est le protocole de la NFL en matière de commotion cérébrale ? Les étapes qui ont lieu avant le retour au jeu

La première étape pour les joueurs est de devenir asymptomatique. Avant le début du camp d’entraînement, chaque joueur de la NFL est évalué par le neuropsychologue de son équipe afin d’établir une base neurologique. Les joueurs doivent revenir à cette ligne de base pour être considérés comme asymptomatiques.

Tagovailoa a déclaré qu’il ne ressentait aucun symptôme le lendemain de sa dernière commotion cérébrale, mais les Dolphins l’ont toujours placé dans la réserve des blessés. Il n’y a pas de délai requis pour respecter le protocole de la NFL en matière de commotion cérébrale, mais être placé en IR signifiait qu’il devrait rater au moins quatre matchs.

« Compte tenu de ce que les médecins m’ont dit selon lequel avoir beaucoup de temps pour me reposer et récupérer aurait été bon pour moi, je pense qu’ils ont fait ce qu’il y avait de mieux pour me protéger, vous savez, de moi-même », a déclaré Tagovailoa.

Une fois que le neuropsychologue des Dolphins a jugé Tagovailoa asymptomatique, le quart-arrière a commencé un programme d’exercices en cinq phases. Comme nous l’avons écrit suite à sa blessure de la semaine 2, le protocole consiste à augmenter progressivement l’activité, et l’équipe doit rechercher toute récidive des symptômes à chaque phase.

ALLER PLUS PROFONDE Jones : les dauphins doivent faire preuve d’une extrême prudence pour le bien de Tua Tagovailoa

• Phase 1, activité limitée par les symptômes: Le joueur se voit prescrire du repos et il lui est demandé de limiter ou d’éviter les activités qui augmentent ou aggravent les symptômes. Sous la supervision du personnel d’entraînement sportif, un entraînement limité d’étirements et d’équilibre peut être introduit, progressant vers des exercices aérobiques légers. S’il est toléré, le joueur peut assister à des réunions et à des études cinématographiques.

• Phase 2, exercice aérobique: Sous la supervision du personnel de l’équipe, les joueurs peuvent commencer des exercices cardiovasculaires progressifs, comme sur un vélo stationnaire ou un tapis roulant. Le joueur peut également s’engager dans un entraînement d’étirement et d’équilibre.

• Phase 3, exercice spécifique au football: Le joueur continue les exercices cardiovasculaires supervisés et peut imiter des activités spécifiques au sport et un entraînement de force supervisé.

• Phase 4 : exercices de formation sans contact: Le joueur peut continuer l’entraînement cardiovasculaire, de force et d’équilibre, les exercices spécifiques aux sports d’équipe et participer à des activités de football sans contact.

Pour passer à la phase 5, Tagovailoa a dû être examiné et autorisé par un expert neurologique indépendant. Ce médecin, qui ne travaille ni pour la NFL ni pour les Dolphins, a dû déterminer que Tagovailoa était complètement rétabli. Bien que le protocole de commotion cérébrale de la NFL ne change pas en fonction du nombre de commotions cérébrales subies par un joueur, cet expert indépendant prend en compte les antécédents médicaux complets du joueur.

« Les tests que ce médecin effectue – et ensuite les étapes que le joueur doit franchir pour en arriver là – seront les mêmes, qu’il ait eu une, deux ou trois commotions cérébrales », a déclaré Jeff Miller, directeur de la NFL. vice-président chargé de la santé et de la sécurité des joueurs, a déclaré plus tôt ce mois-ci. « Ce médecin va réfléchir à toutes les étapes qu’il doit prendre en compte pour s’assurer qu’il est parvenu à une conclusion avec laquelle il est à l’aise en tant que fournisseur clinique de soins pour les commotions cérébrales. »

• Phase 5 : activité/autorisation de football complète: Le joueur est finalement autorisé par le médecin de l’équipe à pratiquer une activité footballistique complète impliquant un contact. Tagovailoa a reçu cette autorisation complète mercredi.

« Chaque situation et chaque commotion cérébrale est unique », a déclaré le Dr Allen Sills, médecin-chef de la NFL, plus tôt ce mois-ci. « Nous n’attribuons donc pas d’horodatage à ces processus, car ils diffèrent en fonction de la gravité de la blessure. … Ce processus de retour au jeu se veut conservateur. C’est censé être rigoureux. … En fin de compte, la décision finale de retour au jeu est prise par le joueur.

La NFL estime avoir fait des progrès dans la façon dont elle gère les commotions cérébrales en améliorant son protocole de commotion cérébrale, en modifiant les règles et en améliorant l’équipement. Cela dit, le nombre de commotions cérébrales subies dans la ligue augmente chaque année depuis 2020.

En réponse, la NFL a introduit 12 nouveaux modèles de casques cette saison, élargi son mandat sur l’utilisation des Guardian Caps lors des entraînements, autorisé les joueurs à porter des Guardian Caps lors des matchs et modifié les règles du coup d’envoi en grande partie au nom de la santé et de la sécurité des joueurs. Au cours de la pré-saison, le nombre de commotions cérébrales subies lors des entraînements et des matchs est tombé à 44, le chiffre le plus bas depuis le début du suivi en 2015. Mais il reste à voir si cela se poursuivra en saison régulière.

Même si c’est le cas, un angle mort reste pour la NFL : l’ampleur des risques à court et à long terme associés aux joueurs souffrant de multiples commotions cérébrales. Un rapport de 2022 a démontré un lien de causalité entre les impacts répétés à la tête et l’encéphalopathie traumatique chronique (ETC), mais la ligue ne peut pas prédire la probabilité que les joueurs ayant déjà subi des commotions cérébrales en souffriront davantage.

« Malheureusement, nous n’avons pas de formule détaillée permettant de prédire le risque futur de blessure », a déclaré Sills. « Ce n’est pas comme si nous pouvions chiffrer le nombre de commotions cérébrales et la durée entre elles et votre âge et une constante inhabituelle et… arriver à un risque. Cela ne fonctionne tout simplement pas de cette façon. … Nous essayons, en tant que professionnels de la santé, de fournir notre meilleure estimation, mais c’est vraiment de cela qu’il s’agit : une estimation du risque futur de commotion cérébrale d’une personne.

« Dans ma propre pratique », a poursuivi Sills, « je verrai des patients qui ont eu peut-être deux commotions cérébrales sur une période de 12 mois et qui n’en auront pas d’autre avant huit ou dix ans. Et puis, d’autres fois, vous voyez des gens qui semblent en avoir plus fréquemment. Il doit donc y avoir quelque chose à propos de la susceptibilité génétique et de la physiologie individuelle, mais nous n’en sommes tout simplement pas au point où notre compréhension médicale nous permet de vraiment quantifier cela à un degré qui nous permet d’être très prescriptifs à ce sujet.



Tua Tagovailoa n’a pas joué depuis le 12 septembre, lorsqu’il a subi sa troisième commotion cérébrale diagnostiquée en deux ans. (Jasen Vinlove / Imagn Images)

Les médecins chargés d’éliminer les joueurs du protocole en matière de commotion cérébrale apprennent à prendre en compte la totalité de l’expérience du patient. Cela comprend le nombre total de commotions cérébrales, l’intervalle entre les commotions cérébrales, la durée des symptômes après chaque commotion cérébrale et plus encore. Si un joueur est autorisé à la fois par les médecins indépendants et par l’équipe, c’est à lui de décider s’il continue à jouer.

Tagovailoa n’est pas le premier joueur ayant une longue histoire de commotions cérébrales à continuer à jouer, et il ne sera probablement pas le dernier. Et même si la ligue ou l’association des joueurs voulait intervenir et l’empêcher de jouer, aucune option ne leur permettrait de le faire.

« Il existe un certain degré d’autonomie médicale », a déclaré Sills. « Ce n’est vraiment pas si différent de la pratique médicale quotidienne. Je suis chirurgien. Si j’entre et parle à un patient dans la chambre et que je lui recommande de se faire opérer pour diverses raisons, que je lui expose ces raisons et que je lui donne les risques et les avantages de cette opération, alors en fin de compte, c’est la décision du patient. s’ils veulent ou non subir cette opération.

« L’autonomie des patients dans la prise de décision médicale compte vraiment. C’est ce que nous devons également reconnaître dans notre protocole sur les commotions cérébrales. Lorsque les patients prennent des décisions concernant leur carrière, cela doit refléter cette autonomie générée par les discussions avec des experts médicaux qui leur donnent les meilleurs conseils médicaux.

Pour Tagovailoa, le risque était un risque qu’il était à l’aise de prendre.

« Quel risque prenons-nous lorsque nous nous levons le matin pour nous rendre au travail en voiture ? » » dit Tagovailoa. « Il y a des risques dans tout et n’importe quoi. Et je suis prêt à jouer avec les probabilités.

ALLER PLUS PROFONDE Tua Tagovailoa revient d’une autre commotion cérébrale – cela évoque un sentiment inconfortable

(Photo du haut : Carmen Mandato / Getty Images)