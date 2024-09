Comment Trump utilise le « Gish Gallop » pour inonder les débats de mensonges

Kamala Harris, Donald Trump, Gish Gallop.

Tous trois sont attendus lors du débat présidentiel de mardi, même si la plupart des Américains ne connaissent pas l’un des noms de cette liste.

GG, comme je l’appelle désormais, est un jeu de dupe/tactique de débat qui tire son nom de Duane Gishune figure éminente du mouvement créationniste qui a déployé des arguments douteux, des faits sélectifs et des mensonges rapides pour submerger ses adversaires dans les discussions publiques sur la théorie de l’évolution.

La technique de désinformation, inventée par Gish Gallop en 1994 par la directrice fondatrice du Centre national pour l’éducation scientifique, Eugenie Scott, est essentiellement l’art d’enterrer son adversaire sous des mensonges, une rhétorique farfelue et des fausses pistes, rendant presque impossible pour lui de percer le subterfuge et de corriger les mensonges dans les limites temporelles d’un débat.

Pour que la méthode GG fonctionne en sa faveur, il faut un niveau de confiance et de sens du spectacle criminel. Je ne suggère pas que l’ancien président Trump ait étudié le manuel du créationniste défunt, s’il existe une telle chose. Cela nécessiterait de le lire. Mais il y a une ensemble pédagogique de cassettes vidéo.

Dans ces enregistrements, Duane Gish conseille aux débatteurs potentiels d’éviter de parler de trop de sujets sur la scène publique, d’éviter les arguments trop techniques et de s’en tenir à quelques arguments simples, comme insister sur le fait que les fossiles ne sont pas la preuve de l’évolution humaine mais en fait des faux et des canulars. Cette chasse aux sorcières vous rappelle-t-elle quelque chose ?

Si le secret de l’échec de Trump est disponible à l’achatPourquoi les politiciens plus flexibles moralement ne tirent-ils pas profit de cette technique ? « Il y a beaucoup de mini Trump, Marjorie Taylor Green, Kari Lake. JD Vance aimerait en être un, mais il a une personnalité de patate », explique le célèbre débatteur et ancien animateur de MSNBC Mehdi Hasan, fondateur de l’organisation médiatique Zeteo et auteur de « Gagnez chaque argument : l’art de débattre, de persuader et de parler en public.”

« Le problème est que Trump, qu’on l’aime ou qu’on le déteste, a clairement quelque chose de plus important dans sa personnalité. Il est éhonté et bizarre, mais il y a quelque chose de bien. La seule chose qu’il a réussi dans la vie, c’est la télé-réalité, pas les affaires ou le développement immobilier. Il a apporté cette touche d’originalité et ce talent maléfique malheureux à la présidence de 2016 et il en a profité depuis », explique Hasan.

Le galop de Gish jouera certainement un rôle majeur mardi lorsque ABC News diffusera le débat Harris/Trump en direct de Philadelphie. Besoin d’une preuve que je n’essaie pas de vous vendre des fossiles fabriqués ? Le mois dernier, le candidat républicain a craché au moins 162 fausses déclarations, exagérations et mensonges purs et simples lors d’une conférence de presse d’une heure, selon une équipe de vérificateurs de faits et de journalistes de NPR.

Le candidat républicain Donald Trump et la candidate démocrate Hillary Clinton lors du deuxième débat présidentiel en 2016. (Saul Loeb/AP)

La vice-présidente Harris est mieux armée que quiconque pour cerner un adversaire qui cherche à le troubler. Elle a débuté sa carrière dans le comté d’Alameda en poursuivant des affaires d’agressions sexuelles sur mineurs, d’homicides et de vols. Elle est ensuite devenue avocate en chef de l’unité criminelle de carrière du bureau du procureur de district de San Francisco, où elle a supervisé les poursuites contre les récidivistes.

« Dans son discours au DNC, elle a poursuivi l’affaire contre Trump, et si elle s’en tient à cela [tactic] « Si elle dit ça sur la scène du débat, il va avoir des ennuis », a déclaré Hasan à propos de son discours du mois dernier à la Convention nationale démocrate. « Elle a souligné qu’il avait effectivement été reconnu coupable de viol. Si elle dit ça sur la scène du débat, il va perdre la tête. »

Malgré huit années et deux cycles électoraux durant lesquels Trump, consciemment ou non, a appliqué la stratégie de Gish Gallop lors de sa lutte pour la présidence, les débats américains fonctionnent toujours autour du principe que chaque participant argumentera de bonne foi. Les rivaux de Trump, Marco Rubio, Hillary Clinton et le président Biden font partie des malheureux qui se sont présentés à leurs combats à l’épée avec une épée (certaines plus tranchantes que d’autres) pour découvrir que Trump était armé de l’équivalent verbal d’un souffleur de feuilles et d’une tronçonneuse.

Il a constamment mis à mal le protocole des débats, déstabilisant les modérateurs et les rivaux, laissant le public moins informé qu’il ne l’était avant le début du débat. Les modérateurs ont été pratiquement mis à genoux pendant cette série de débats parce qu’ils ont convenu qu’il n’y aurait pas de vérification des faits en temps réel des déclarations des candidats. Le dernier débat désastreux de Biden avec Trump en est un exemple.

« Le modérateur doit simplement hocher la tête », explique Hasan. « Si vous regardez le premier débat en juin, il y a un moment où [Trump] dit que les démocrates tuent les bébés après leur naissance. [moderator] Jake Tapper dit simplement : « Merci, Monsieur le Président. » Aucune résistance. Les règles du débat ne le permettent pas. » C’est un scénario fait pour le Gish Gallop.