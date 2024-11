Comment Trump pourrait-il voler les élections de 2024 ? Retour sur le playbook 2020

En 1948, en proie à des problèmes de travail et à l’évolution de la technologie, le Chicago Daily Tribune a été contraint de publier son premier numéro du soir de l’élection présidentielle avec seulement un faible pourcentage de bulletins de vote comptés. S’appuyant sur les sondages et la réputation pronostique de leur correspondant à Washington, les rédacteurs ont annoncé la victoire du gouverneur républicain de New York, Thomas Dewey, sur le président sortant, le démocrate Harry S. Truman.

Après la victoire écrasante de Truman, il a été photographié brandissant une première page erronée, ce qui allait devenir un rappel emblématique de la fragilité des sondages et des dangers de déclencher des élections avant que la majorité des bulletins de vote n’aient été comptés.

Personne sensé n’aurait pu imaginer que le président des États-Unis reproduise l’erreur journalistique la plus célèbre de l’histoire de ce pays comme tactique politique.

Pourtant, il y a quatre ans cette semaine, c’est précisément ce qu’a fait Donald Trump.

Au début du jour des élections de 2020, le président Trump de l’époque a dirigé l’ancien vice-président Joe Biden dans plusieurs États clés. À mesure que de plus en plus de bulletins de vote, dont beaucoup envoyés par la poste ou déposés en raison des préoccupations liées au COVID-19, étaient comptés, ces pistes ont commencé à disparaître.

À minuit, il n’y avait pas de vainqueur clair : la Géorgie, le Michigan, le Wisconsin, la Caroline du Nord, le Nevada et la Pennsylvanie restaient trop proches pour suivre. (Fox avait appelé l’Arizona pour Biden plus tôt, mais tous les médias n’étaient pas d’accord.)

Sur la base des tendances de vote et des données démographiques des zones où les bulletins de vote n’étaient pas comptés, les réseaux et les experts ont commencé à prédire prudemment une victoire de Biden – après minuit, Biden a prononcé un discours dans lequel il a exprimé sa confiance dans sa victoire – mais aucun des deux candidats n’a obtenu suffisamment de voix électorales pour déclarer la victoire.

Et pourtant, à 2h21 du matin le 4 novembre, c’est précisément ce qu’a fait Donald Trump.

Rejetant les protestations de tous ses principaux collaborateurs, à l’exception de Rudy Giuliani, apparemment ivre, Trump a appelé la presse dans l’aile est de la Maison Blanche, où il s’est tenu devant une rangée de drapeaux américains et a tenté de voler l’élection.

En quelques minutes, il a affirmé qu’il avait gagné les élections (ce n’était pas le cas), qu’il avait gagné la Géorgie, la Pennsylvanie et le Michigan (ce n’était pas le cas, et ce n’est pas le cas), que les démocrates avaient perpétré des fraudes (ils l’ont fait). t), que le vote devait s’arrêter (c’était le cas quelques heures auparavant) et que « nous ne voulons pas qu’ils trouvent des bulletins de vote à 4 heures du matin et les ajoutent à la liste » (dans certains États, le dépouillement des votes durerait nécessairement plusieurs jours).

Le pays et le monde n’avaient jamais rien vu de pareil.

Historiquement, divers médias « annoncent » les résultats des élections une fois que la majorité des bulletins de vote ont été comptés et le vainqueur attend généralement que son adversaire concède avant de prononcer des remarques de victoire.

Il y a vingt ans, ce modèle de protocole a été interrompu par le vice-président de l’époque, Al Gore, après que sa course contre le gouverneur du Texas, George W. Bush, se soit soldée par une bascule le soir des élections en Floride. D’abord appelé Gore, il a ensuite été appelé Bush. Gore a d’abord concédé, puis, tandis que les décomptes continus réduisaient l’apparente victoire de Bush, il a retiré sa concession. Pendant un mois, nous avons assisté au récit des convulsions du « Tchad suspendu » de la Floride et des affaires judiciaires connexes jusqu’à ce qu’une décision très controversée de 5 contre 4 de la Cour suprême permette à Bush de remporter la Floride et la présidence.

Ce que Bush n’avait pas revendiqué jusqu’à ce que cela soit officiel. Oui, il n’est pas surprenant qu’il ait été un peu irritable lorsque Gore a appelé pour retirer sa concession, et beaucoup ont remis en question, et continuent de remettre en question, la légitimité du résultat final.

Mais aucun des deux hommes n’a affirmé avoir remporté la présidence alors que les bulletins de vote étaient encore en cours de dépouillement ou de recomptage.

Pourtant, voici Trump, quelques heures seulement après la fermeture des bureaux de vote, au milieu d’un fléau mondial, laissant entendre que sa brève et rapide avance dans certains États équivalait à la victoire ; que les gains croissants de Biden constituaient une fraude ; et que tout bulletin de vote qui n’avait pas été compté avant 2 h 21 avait été « retrouvé » et était en quelque sorte suspect.

C’était de la folie, une tentative de vol, une attaque contre la démocratie. Et ce n’était que le début.

Trump croyait apparemment qu’il pouvait gagner simplement en disant qu’il avait gagné. Et que s’il n’avait pas gagné, c’était parce que son adversaire avait triché. Un cas de mensonge oppositionnel massif qui confine à l’hilarant – sauf que beaucoup de gens l’ont cru et continuent de le croire, toutes preuves du contraire.

Ce qui est étonnant, exaspérant, horrifiant et difficilement compréhensible.

Au cours de la campagne de 2020, alors que les sondages commençaient à pencher en faveur de Biden, Trump s’est donné beaucoup de mal pour saper la confiance de ses partisans dans l’utilisation accrue des bulletins de vote par correspondance et par courrier électronique. Les électeurs de Trump, qui se méfiaient déjà de tout média autre que Fox (et puis Fox aussi, après avoir appelé l’Arizona pour Biden), s’attendaient à ce que Trump défie les prédictions comme il l’a fait en 2016. (A l’approche de ce jour d’élection, la plupart des sondages donnaient Hillary Clinton en tête ; elle a remporté le vote populaire, mais Trump a remporté le collège électoral.)

Pourtant, le 4 novembre 2020, le fait qu’il était président des États-Unis rendait très difficile, même pour ceux qui ne votaient pas pour lui ou ne l’admiraient pas, de comprendre ce que nous voyions et entendions : que Trump tentait de déclencher les élections, par lui-même et pour lui-même, avant que des millions de bulletins de vote aient été comptés.

C’était le genre de mensonge évident associé aux nations autoritaires, et non à la plus grande démocratie du monde. Tandis que les médias se précipitaient pour fournir une « vérification des faits », qui se résumait à « Rien de tout cela n’est vrai », le pays, déjà épuisé et traumatisé par une pandémie, tentait de contextualiser l’énormité des actions de Trump.

De nombreux partisans de Trump ont entendu un président jurer de lutter contre un complot qu’il leur décrivait depuis des années. Le reste d’entre nous a vécu un tsunami émotionnel qui est passé d’une incrédulité abasourdie – c’était sûrement un dernier morceau d’autoglorification rhétorique qui mènerait à des concessions s’il perdait – à d’horribles pressentiments apocalyptiques – c’est ainsi que la démocratie se termine, non pas en fanfare mais par une conférence de presse à 2 heures du matin.

Même sous le choc, nous savions qu’il y avait des signes. Lors de sa campagne contre Clinton, Trump avait présenté sa victoire comme un test décisif pour la démocratie. S’il gagnait, la justice aurait prévalu. S’il ne le faisait pas, le système était corrompu et les démocrates étaient des tricheurs.

C’est bien sûr la « logique » de l’autoritarisme, et Trump a continué à l’adopter tout au long de sa présidence et de la campagne de 2020. Ainsi, lorsque, aux premières heures du 4 novembre, même de nombreux membres de sa propre campagne ont commencé à convenir que Biden semblait le vainqueur probable, Trump a poussé cette « logique » tordue jusqu’à sa conclusion contre nature. Dans son esprit, il devrait ont gagné, donc il a fait gagner. Et quiconque disait le contraire était un tricheur.

Beaucoup espéraient que la déclaration de cette nuit était le dernier souffle des mensonges et des hyperboles trumpiens. Alors que les résultats prouvaient que Biden était vainqueur, on espérait à certains moments que Trump se souviendrait de son serment de respecter la Constitution et, après avoir contesté légalement les résultats dans certains États, accepterait les conclusions des tribunaux et admettrait qu’il avait perdu.

Nous savons tous comment cela s’est passé. Après que la foule armée qu’il a envoyée dans la capitale le 6 janvier 2021 n’a pas réussi à empêcher le Congrès de certifier les résultats des élections, Trump a finalement admis que Biden deviendrait notre 46e président, mais pas que lui, Trump, avait perdu l’élection.

Au lieu de cela, pendant près de quatre ans, Trump n’a cessé de répéter le mensonge qu’il avait prononcé pour la première fois lors de cette fameuse conférence de presse : que les seuls votes qui comptent, les seuls qui devraient compter, sont ceux exprimés pour lui.